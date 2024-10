Takhle vypadá One UI 7 na S24 Ultra! Vydání ale bylo odloženo, dočkáme se až příští rok

Google vydal finální verzi Androidu 15 na začátku září, poprvé v historii jej ale v první den nenasadil na zařízení Pixel – nový systém poskytl pouze výrobcům zařízení v rámci programu Android Open Source Project (AOSP). Majitelé Pixelů tak na Android 15 stále čekají, zatímco majitelé smartphonu Vivo X100 Pro již aktualizaci obdrželi, byť pouze ve formě beta verze. Svoji interpretaci Androidu 15 chystá i Samsung, ovšem v jeho případě bude čekání na nový systém nečekaně dlouhé.

Android 15 bude v podání Samsungu zahalen do nadstavby One UI 7, ovšem Korejci mají zjevně s její implementací nemalé potíže. Původně se očekávalo, že první beta verze systému One UI 7 dorazí letos v srpnu, avšak dosud jsme se žádné testovací verze nedočkali. A možná ani nedočkáme. Samsung totiž na úvodní keynote konference SDC 2024 potvrdil, že One UI 7 vydá až příští rok společně s novou generací vlajkových smartphonů.

To znamená, že nový systém si odbude premiéru na nových smartphonech řady Galaxy S25, zatímco starší modely si na něj budou muset počkat ještě o něco déle. Loni přitom Samsung začal nasazovat prostředí One UI 6 na řadu Galaxy S23 již na konci října.

Samsung na konferenci SDC novinky z One UI 7 přímo neukázal, pouze nastínil klíčové oblasti, ve kterých má v plánu svůj systém upravovat. Systém se má nabídnout zcela novou uživatelskou zkušenost – má být jednodušší, působivý a emotivní.

Z těchto slov samozřejmě nelze nic vyčíst, naštěstí krátce poté se objevila alespoň malá ukázka prostředí běžící na aktuálním vlajkovém modelu Galaxy S24 Ultra.

Z prohlídky jsou patrné některé detaily jako například nové ikonky či samostatné ovládací centrum oddělené od notifikací. Přepracované se zdají být animace, vzhled multitaskingu, design některých systémových aplikací i nabídka nastavení.

Except for the design concept, everything about One UI 7.0 is uncertain now. Its functions and designs are expected to be finalized by the end of December. So before that, please give any suggestions as soon as possible. At least there is still time to make changes.

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 4, 2024