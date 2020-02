Tajemství ohebného displeje Galaxy Z Flip odhaleno: jak je možné poškrábat sklo nehtem?

Samsung tvrdí, že ohebný displej smartphonu Galaxy Z Flip kryje ochranné ultratenké sklo (UTG), ovšem čerstvý test youtubera JerryRigEverything dokazuje, že svrchní vrstvu displeje lze poškrábat nehtem. Jak je to možné?

Poměrně jednoduše, displej Samsungu Galaxy Z Flip je skutečně krytý ohebným sklem, na něm je ale od výroby ještě nalepená ochranná plastová fólie. Bohužel stejně jako v případě Galaxy Fold její odstranění automaticky znamená poškození celého displeje, což dokazuje unikátní „rozborka“ PBKreviews.

Samsung bohužel tento fakt nikdy nepřiznal, v marketingových materiálech se neustále oháněl ultratenkým sklem, což vzbudilo nereálné naděje, že povrch ohebného displeje bude stejně odolný jako u klasických smartphonů; teprve po nátlaku redaktorů serveru TheVerge přiznal barvu. Je možné, že je displej jako celek skutečně odolnější, avšak na poškrábání si budete muset dávat velký pozor.

Aby toho nebylo málo, objevil se i první případ, kdy se displej Galaxy Z Flip poškodil ihned po vybalení z krabice. Jeho majitel vystupující na Twitteru pro jménem Amir tvrdí, že při prvním pokusu o zavření se namísto ohybu ozvalo křupnutí a sklo prasklo. Amir se domnívá, že za tento fakt může příliš nízká teplota.

Received my Samsung Galaxy Z Flip just now. Opened the box. Removed the protective/instruction film. Flipped the phone as you would do since it’s a flip phone and this happened. I heard the crack as well. 😰 cold weather?#SamsungGalaxy #ZFlip #samsung pic.twitter.com/j8KLL2vm8d

— Amir 💎 (@mondoir) February 14, 2020