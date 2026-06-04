Surface Pro 13″ uniká dva týdny před premiérou. Tři barevné varianty, OLED displej a 32 GB RAM

- Microsoft se chystá na premiéru nových počítačů Surface pro běžné spotřebitele
- 13″ Surface Pro se dočká nového procesoru Snapdragon X2 Elite
- Premiéra se údajně uskuteční už za dva týdny
Microsoft před nedávnem představil novou generaci počítačů Surface Pro a Surface Laptop pro firemní klientelu, nyní přišla řada odhalit nové stroje pro běžné spotřebitele. Dobrou zprávou je, že čekání nebude dlouhé – server WinFuture.de s předstihem zveřejnil tiskové snímky a propagační materiály letošního tabletu Surface Pro s tím, že oficiální premiéra by se měla uskutečnit v horizontu příštích dvou týdnů.
Surface Pro 13″ v kompletním úniku
Microsoft zjevně v letošním roce zvolí stejnou strategii jako loni – firemní počítače budou pohánět procesory od Intelu, zatímco spotřebitelské stroje budou používat výhradně ARMové čipy od Qualcommu. Letošní generace 13″ tabletu Surface Pro se bude konkrétně spoléhat na čipset Snapdragon X2 Elite s 12jádrovým procesorem, grafikou Hexagon GPU a silnou neurální jednotkou s výkonem 80 TOPS. Čip by měl nabídnout nejen vysoký výkon, ale rovněž vylepšenou kompatibilitu aplikací.
Microsoft bude chystanou novinku nabízet v několika paměťových konfiguracích – kapacita operační paměti má být u všech modelů 32 GB, úložiště bude k dispozici v kapacitách 256 GB, 512 GB a 1 TB. Potěšující je, že úložiště bude stejně jako u minulých generací vyměnitelné.
Surface Pro 13″ bude na první pohled vypadat stejně jako stávající model, nabízen má být ve třech barvách – černé, platinové a zlaté. Přes čelní stranu se bude rozpínat kalibrovaný 13″ OLED displej, který půjde ovládat jak prsty, tak stylusem Surface Pen. Vzadu pak najdeme typický výklopný stojánek, který společně s klávesnicovým krytem promění tablet na plnohodnotný počítač.
Tablet má být vybaven dvěma USB-C (USB 4) porty na levé straně a podlouhlým magnetickým nabíjecím portem na pravé straně. To je poměrně překvapivé zjištění, neboť u posledních počítačů Surface dal Microsoft tomuto proprietárnímu portu sbohem. K tabletu má být možné připojit až tři externí monitory. Posledním údajem, který propagační materiály zmiňují, je výdrž až 15,5 hodiny na jedno nabití.
Předpokládáme, že Microsoft bude stejně jako loni nabízet i levnější konfigurace s LCD displejem a slabším procesorem Snapdragon X2 Plus, o nich se však zatím web WinFuture nezmiňuje. Prozrazuje ale datum premiéry, které je údajně naplánované na 16. června letošního roku.
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