Stylový oblek bez návštěvy krejčího? Otestovali jsme unikátní českou službu Menro

Hledáte pěkně vypadající oblek na míru, z kvalitních materiálů a za přijatelnou cenu? Nemáte čas nebo náladu na návštěvu krejčovství? Chcete si pořídit skvěle padnoucí outfit z pohodlí vašeho domova? Tak právě pro vás je nejspíš určena služba Menro. Menro je nová česká značka, respektive startup, která zákazníkům nabízí šití společenského oblečení na míru, a to inovativním způsobem.

Pomocí poměrně unikátní mobilní aplikace to zvládnete z pohodlí vašeho domova bez nutnosti návštěvy krejčího, a dokonce k tomu nepotřebujete ani metr. On-line si vyberete oblek, košili, či kalhoty, přes aplikaci se nafotíte a do několika týdnů vám dorazí skvěle padnoucí outfit. V dnešní recenzi se podíváme na to, jak celý proces funguje a zhodnotíme finální produkt.

Krátce o firmě Menro

Za tímto projektem stojí investor do startupů Pavel Jaroš spolu s podnikatelem Radkem Stavinohou, který coby zakladatel Invia.cz naučil Čechy pořizovat dovolenou online. Oba pánové už roky úspěšně budují pánskou módní značku MANEMO, která v centru Prahy nabízí prvotřídní oblečení na míru. Podobný luxus teď chtějí dopřát i těm, kteří by si na něj mnohdy ani nepomysleli.

MENRO

Watch this video on YouTube

Vývoji inovativní aplikace, která je středobodem celé služby, věnovali měsíce. Díky ní stačí nafotit několik fotek a do pár týdnů vám přijde oblek ušitý na míru, který je z kvalitních přírodních materiálů a skvěle padne.

Mohlo by vás zajímat… Samsung Galaxy Z Fold 2 recenze: otevřené okno do budoucnosti

Pestrá kolekce s možností konfigurace

Nyní se pojďme podívat na úplný začátek celého procesu. Ten začíná na webových stránkách Menro.cz. Chválím, že web je plně responzivní, takže jej v pohodě otevřete i na mobilu, ale já pro větší pohodlí sáhl po desktopu. Někdo by mohl namítat, že možnost objednávky není přímo v aplikaci, avšak mě to nijak zvlášť nevadilo – na webu je vše přehledné. Kolekce zahrnuje obleky (sako + kalhoty), kalhoty, saka, košile a vesty.

Veškeré společenské oděvy jsou šité na míru a nechybí ani možnost zakoupení kravaty. Jelikož jsem už delší dobu přemýšlel o novém obleku, rozhodl jsem se pro jeho nákup. V nabídce je na výběr 10 variant. Všechny obleky stojí shodně 12 990 Kč, respektive 16 980 korun i s vestou.

Ve filtru je možné zvolit barvu a vzor. Typ (oblek s nebo bez vesty) a cena jsou ve filtru poněkud navíc. Já si navolil modrý oblek, kterých je v nabídce hned šest. Velice chválím za pěkné fotky – ihned jsem si dokázal +- představit, jak daný oblek vypadá. Pokud byste si i přesto nebyli jistí, která z látek vám více vyhovuje, je možné si nechat zaslat vzorník, jehož cena bude odečtena z případné objednávky, nebo můžete navštívit přímo ateliér Menro v Praze.

Všechny obleky se šijí ze 100% australské merino vlny, která je příjemná na dotek, příliš se namačká a je tak vhodná pro celoroční nošení. Já nakonec po důkladném zkoumání a zvažování sáhl po tmavě modrém obleku „kaviár“. Jak jsem se dočetl, je delikatesou mezi Menro obleky.

Mohlo by vás zajímat… Recenze Realme 7: střední třída má nového vyzyvatele

Modrou klasiku obohacuje o drobný vzor “bird eye”, připomínající odlehčený styl jednořadých blejzrů. Sako díky tomu unosíte vkusně také separé – k tmavším džínům nebo na středomořský způsob, s chinoskami ideálně béžové barvy.

Přehledný konfigurátor

Konfigurátor je velice povedený. Chválím za jeho přehlednost. Všechny kroky a možnosti úprav jsou graficky znázorněny a pěkně popsány. Pokud byste přeci jen s konfigurací váhali, je možné se telefonicky domluvit přímo s prodejci v Menro.

Na výběr máte styl klopy, náprsní kapsy, kapes, zvolit můžete počet knoflíků, typ pásového límce, zakončení kalhot, barvy knoflíků a v neposlední řadě si můžete nechat vyšít i vlastní monogram. Já nechal veškerá nastavení ve výchozím stav – tedy v klasickém střihu. Pouze jsem si navolil barvu knoflíků a vybral si nášivku. Oblek jsem si objednal bez vesty a bez druhých kalhot.

Pokud máte nakonfigurováno, už stačí jen objednávku zaplatit a počkat, až vám přijde email s potvrzením o platbě. Při nákupu se doporučuji registrovat, protože poté v sekci profil uvidíte veškeré své objednávky.

Aplikace Menro: gros celé služby

Aplikace Menro je na téhle službě to nejzajímavější. Samozřejmě je dostupná pro Android i iOS. Pro vstup do aplikace je nutné zadat speciální kód z objednávky nebo naskenovat QR kód z emailu. Aplikace slouží k nafocení fotek vaší postavy, tedy k určení vašich proporcí. Nejprve jste vyzváni k zadání výšky a hmotnosti.

Aby švadleny a krejčí mohli z pořízených fotek dostat údaj o vašich rozměrech, je nutné na zeď správně nalepit papír formátu A4 se dvěma začerněnými rohy. Celý prvotní proces focení zabere zhruba 10 až 15 minut. Bohužel aplikace není autonomní, takže budete potřebovat někoho, kdo vás vyfotí.

Mohlo by vás zajímat… Test ŠKODA CITIGOᵉ iV: proč je bestseller?

K dosažení lepších výsledků je dobré se svléknout do spodního prádla a mít vhodné osvětlení. Nebojte, fotografie je následně možné upravit tak, aby vám nebyl vidět obličej, takže jsou do jisté míry anonymní. Fotky jsou spárované pouze s unikátním kódem – nikoliv se jménem fotografovaného a jsou uschovány pouze po dobu zpracovávání objednávky.

Nejvhodnější je pózovat před světlou stěnou za dobré světelnosti. Také není žádoucí, aby fotografovaná osoba splývala s tím, co je za ní – je nutné z fotky rozpoznat postavu. Osoba, která fotky pořizuje, musí stát (klečet) zhruba metr a půl až dva metry od fotografovaného.

Práce s aplikací je snadná a focení zabere jen pár minut

Celý proces je v aplikaci pěkně znázorněný a před každým focením je názorně ukázáno, jak máte stát a jak vás dotyčný má správně vyfotit. Fotek není potřeba mnoho – pouze 4, což mě docela překvapilo, že z takového množství je možné zjistit všechny míry.

Instrukce pro focení jsou opravdu detailní, přesto ihned po vyfocení nemáte jasno, zda byly fotky pořízeny správně. O správnosti fotografií se dozvíte zhruba dva dny po jejich odeslání.

V aplikaci jsem narazil i na menší chybku, jelikož jsem dělal z celého procesu screenshoty, omylem jsem si při pořizování jednoho z nich vypnul obrazovku. Po jejím zapnutí bylo focení zaseklé a nešlo zrušit, musel jsem tedy aplikaci zavřít a všechny kroky opakovat.

Je skvělé, že při další objednávce už není potřeba se znova měřit, tedy pokud se vaše proporce výrazněji nezmění. Jste-li spokojeni s vaší první objednávkou, při té další už stačí jen objednat ten správný outfit, jenž vám bude zaslán bez dalšího měření.

Zkušební oblek do dvou týdnů

Do zhruba dvou až třech týdnů od potvrzení správnosti fotografií, vám domů přijde zkušební oblek. Ten ještě není na parádu. Až vám přijde finální outfit, tento zkušební vrátíte zpět k recyklaci. Ještě zmíním, že veškerá doprava je v ceně objednávky.

Nyní je potřeba zkušební oblek vyzkoušet a nafotit v něm několik fotek. K tomu budete opět někoho potřebovat a zabere to zhruba čtvrt hodinky. Zkušební oblek slouží k upřesnění vašich proporcí, aby výsledný produkt byl dokonalý a skvěle vám padnul.

Nejprve jsem si vyzkoušel kalhoty, ke kterým jsem si vzal i vlastní košili, abych měl představu, jestli mi sedí. Ostatně to vám radí i aplikace. Kalhoty mi téměř padly na první dobrou. Jen přes hýždě mi byly trochu volnější a nepatrně potřebovaly prodloužit.

Opět je potřeba nafotit několik snímků

Kalhoty by měly zůstat po celou dobu focení ve stejné výšce. Je nutné je vyfotit z pěti stran a následně vybrat své preference. To znamená délku (kratší, normální, delší) a obvod pasu (zúžit, zachovat, rozšířit).

Sako jsem zkoušel spolu s kalhotami a košilí a opět platí, že by se nemělo po celou dobu pohnout. Sako vyžaduje pořízení 8 snímků z různých stran a detailů. Poté už je potřeba vybrat jen požadovaný střih, tj. volnější nebo vypasovanější.

Při zkoušení mi bylo zkušební sako trochu volnější, na hrudi mi odstávalo a na zádech se krabatělo. Všechny tyto neduhy budou do finálního outfitu odstraněny. Správnost pořízených fotografií vám bude potvrzena opět do dvou až tří dnů.

Finální produkt stojí za to

Za další 2 až 3 týdny vám přijde finální outfit. Oblek mi přišel v přiměřeně velké krabici a krásně zabalený. Byl pověšený na ramínku a byl chráněn přepravním vakem, který dobře poslouží na pozdější převážení.

Ihned po rozbalení jsem byl nadšený z látky, kterou jsem si vybral. Je velice příjemná na dotek a oblek vypadá naprosto skvěle. Neváhal jsem a ihned jsem jej vyzkoušel. I když jsem věřil, že mi padne, stejně jsem byl překvapený tím, jak perfektně mi sedí.

Sako je příjemně lehké, takže jeho nošení je radost. Nikdy jsem se necítil příliš dobře ve společenském oděvu, ale tenhle oblek se mi nosí vskutku pohodlně a umím si představit v něm strávit celý den. Střih saka se opravdu povedl a výtečně mi padne.

Nádherné zpracování, úžasné pohodlí a vše sedí, jak má

Kalhoty jsou přiléhavé, a přesto příjemně pružné. Cítím se v nich volně – nikde mi nevadí. Jejich délka je dostatečná a úplně žasnu, jak se krejčímu a švadlenám podařilo dokonale změřit můj pas. V pase jsou mi kalhoty akorát – neškrtí a nebál bych si je vzít i bez opasku.

Kapsy jsou dostatečně hluboké a prostorné. Vnitřní podšívka obleku je úžasně hebká, a i monogram se povedl podle mých představ. Nejsem odborník na módu, ale tenhle oblek se mi zkrátka líbí a cítím se v něm velice dobře.

Obavy z nepadnoucího obleku můžete hodit za hlavu. Testy této služby probíhaly na stovkách osob různých proporcí, a i mě oblek skvěle padne. Ale kdyby přeci jen náhodou vám outfit nepadnul nebo byste chtěli něco poupravit, krejčovské úpravy jsou zdarma.

Závěrečné hodnocení

Služba Menro mě opravdu příjemně překvapila. Je úžasné, že kvůli novému obleku nebo košili na míru už nemusíte do krejčovství a vše zvládnete pohodlně z domova, či kanceláře, bez měření. Oceňuji přehledný web, množství výběru a možnosti konfigurace. Práce s aplikací je pohodlná, vše je v ní krásně vysvětleno a focení je otázkou několika minut, opravdu se toho nemusíte bát.

Jen je potřeba najít vhodný prostor a někoho, kdo vám věnuje 15 minut. Po odeslání fotek se sice ihned nedozvíte, jestli byly pořízeny správně, avšak díky intuitivnímu rozhraní aplikace by neměl být s jejich pořízením větší problém. Někomu může vadit doba celého procesu, která je zhruba 5 týdnů. Bohužel možnost expresního zpracování objednávky je na domluvě a na časové vytíženosti ateliéru Menro.

Finální produkt stojí za to, ať už jde o výbornou kvalitu zpracování, úžasně pohodlné materiály nebo o fakt, že výsledný outfit skvěle padne. Je opravdu pozoruhodné, že stačí nafotit pár fotek k určení přesných proporcí. Oproti konkurenci, která vyrábí obleky na míru, ale i oproti těm značkám, které společenské oděvy na míru nenabízí, je cena poměrně sympatická.

Aplikace a služba Menro 9.1 Web a konfigurátor 9.2/10

















Kolekce a možnosti úprav 9.3/10

















Mobilní aplikace 8.8/10

















Rychlost dodání 8.4/10

















Finální produkt 9.7/10

















Klady (+) společenský oděv na míru z pohodlí domova

přehledný web a široký sortiment

povedený konfigurátor

snadné focení přes aplikaci

finální outfit skvěle padne, pohodlnost nošení

perfektní zpracování, kvalitní materiály

oproti konkurenci příznivá cena

sympatický přístup zaměstnanců Menro Zápory (–) pro někoho může být problém najít vhodné prostory k focení

nutnost druhé osoby k focení

lhůta dodání je 4 až 6 týdnů

ihned se nedozvíte správnost fotografií