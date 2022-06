Star Wars: KOTOR II na Switchi obsahuje kritickou chybu, kvůli které nelze hru dokončit

Začátkem tohoto měsíce vyšel na konzoli Nintendo Switch dlouho očekávaný remaster ikonické hry Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Vývojáři ze studia Aspyr se snažili hráče navnadit také na brzkou dostupnost DLC Restored Content, které přidá celou řadu původně vyřazeného obsahu. Jenže místo budoucích plánů se měli autoři raději soustředit na vychytání všech chyb, kterými byla prolezlá původně vydaná verze.

Hi, this is a known issue that will be addressed in the next patch. While we cannot provide an ETA at this time, we will definitely let you know when the patch is live. You can click the "Follow" button in this article to get the latest info in your inbox: https://t.co/vJAvEOVdX2

— Aspyr (@AspyrMedia) June 20, 2022