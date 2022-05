Star Wars: KOTOR II míří ve vylepšené podobě na Switch. Nechybí ani velké překvapení

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords patří do zlatého fondu videoher na motivy Hvězdných válek a podle mnohých se dokonce jedná o nejlepší hru z tohoto univerza. Remastery prvního a druhého dílu série se před časem podívaly na chytré telefony a pomalu se chystá jejich vydání také na platformě Nintendo Switch. Zatímco jedničku si už můžete nějaký ten pátek zahrát, dvojka konečně dostala datum vydání.

STAR WARS™: Knights of the Old Republic™ II: The Sith Lords for Nintendo Switch Announcement Trailer

Kromě zásahů do vizuální podoby a plynulosti si autoři ze studia Aspyr Media připravili také jedno překvapení – po vydání bude k dispozici i Restored Content DLC, které do hry přidá nálož obsahu, který měl být její součástí už při uvedení v roce 2004, ale z důvodu časové tísně od toho bylo upuštěno.

Prozatím není jasné, zda Restored Content DLC bude obsahově odpovídat The Sith Lords Restored Content Modification, což je známý fanouškovský projekt, jenž do hry přidává prakticky všechen ořezaný obsah. Jisté je však datum vydání, které bylo stanoveno na 8. června. Cena bude činit 349 Kč, nebo 662 Kč, pokud byste měli zájem o bundle obou dílů.