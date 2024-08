Star Wars Jedi: Survivor zamíří na minulou generaci konzolí, dočkáme se už v září

Populární hra ze světa Star Wars se zpětně dostane také na starší konzole

Majitelé Xboxu One a PlayStationu 4 se dočkají už 17. září

Cena byla stanovena na 1 199 korun

Poslední velkou hrou ze světa Star Wars bylo pokračování série Jedi, tentokrát s podtitulem Survivor. Ten je zároveň posledním titulem, který měl na starosti vydavatel Electronic Arts před tím, než žezlo předal Ubisoftu. Dobrodružství Cala Kestise si získalo srdce nejen kritiků, ale také fanoušků, především pro svou skvělou atmosféru, grafické zpracování a kombinací různých mechanik, které dohromady skvěle fungují. Ostatně i proto si hra na serveru Metacritic vysloužila hodnocení 85/86 bodů ze sta v případe PlayStationu 5 a Xboxu Series X, respektive 76 bodů ze sta v případě PC verze.

Poslední velká hra ze světa Star Wars míří na starší konzole

Co bylo v době uvedení mírným zklamáním byl fakt, že autoři ze studia Respawn Entertainment se rozhodli ignorovat starší generaci konzolí, tedy Xbox One a PlayStation 4. Na druhou stranu to nebylo až takovým překvapením vzhledem k rozloze a hardwarové náročnosti titulu. Zatímco už jsme ani nedoufali, že se majitelé starších konzolí tohoto hitu někdy dočkají, EA všechny překvapilo svým nynějším oznámením – Star Wars Jedi: Survivor se dostane také na minulou generaci konzolí, a to už příští měsíc, konkrétně 17. září. Cena byla stanovena na 1 199 korun pro Xbox, přičemž pro PlayStation je cena o 10 korun nižší, přičemž k dispozici bude pouze standardní edice.

I když se jedná o dobrou zprávu, je potřeba mít se na pozoru. Už při spuštění se Star Wars Jedi: Survivor nevyhnul velké kritice co se týče technického stavu, který byl minimálně na PC diskutabilní. Dá se tedy předpokládat, že verze pro starší konzole bude mít také problémy s optimalizací a s nejvyšší pravděpodobností také nebude mít tak vycizelovanou grafiku, jako varianty pro Xbox Series X či PlayStation 5. Přesto může studio Respawn Entertainment a EA překvapit a přinést fanouškům odladěný zážitek.

Pokud už patříte mezi hráče, kteří mají Star Wars Jedi: Survivor prochozený křížem krážem, můžete vyhlížet nejnovější přírůstek do série her Star Wars, který nese podtitul Outlaws a na starosti ho má studio Massive Entertainment pod vydavatelem Ubisoft.