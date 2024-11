Star Wars dostane novou filmovou trilogii. Dočkáme se rozšíření ságy Skywalkerů?

Svět Star Wars by měla rozšířit zcela nová filmová trilogie

Na starosti ji dostal Simon Kinberg, kterému bude vypomáhat Kathleen Kennedy

Konkrétní datum či obrysy zatím stanoveny nebyly

Univerzum Hvězdných válek patří mezi ty nejpopulárnější, obzvláště pak v žánru sci-fi. V rámci něj si nejeden fanoušek přijde na své, ať už nedá dopustit na filmová zpracování, oceňuje seriálové adaptace nebo se rád ponoří do světa tematických videoher. Po převzetí značky společností Disney spatřila světlo světa nová trilogie, která nicméně v očích mnoha fanoušků skončila katastrofálně. Reputaci si svět Star Wars napravil až v rámci seriálů, nicméně ani tady se fanoušci jednohlasně neshodnou, které seriály jsou důstojným pokračovatelem původní trilogie.

Na nové trilogii pracuje Simon Kinberg

Nyní to vypadá, že je v přípravě další filmová trilogie, alespoň podle informací respektovaných serverů Deadline a Variety. Dle nich dostal novou trilogii na starost Simon Kinberg, který stojí za filmy s X-Meny. Na nové trilogii ale nebude pracovat sám, neboť role producentky se chopí šéfka studia Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Právě toto jméno jistě znervózní nejednoho fanouška, neboť Kennedy se stala především kvůli zpackané nejnovější trilogii hromosvodem, na který se koncentroval hněv fandů Star Wars.

Pronášet nějaká hodnocení je nicméně ještě předčasné, neboť o samotné podobě další trilogie toho aktuálně mnoho nevíme. Podle Deadline by se příběh mohl točit okolo pokračování ságy Skywalkerů, tedy v oficiálním řazení by tyto snímky dostaly pořadové číslo 10 až 12. Vyloučena ale není ani kompletně nová sága, která by mohla propojovat již dříve oznámené filmy, jenž mají natočit režiséři James Mangold, Dave Filoni a Sharmeen Obaid-Chinoy. Už v minulosti Lucasfilm deklaroval, že snímek kanadsko-pakistánské režisérky Obaid-Chinoy by mohl do hlavní role vrátit představitelku Rey Daisey Ridley, přičemž děj by se měl odehrávat okolo budování nového Řádu Jedi.

S filmovými přídavky v poslední době Lucasfilm šetří, ostatně posledním celovečerním snímkem byl Vzestup Skywalkera z roku 2019. Mnohem větší úspěch zaznamenaly seriály jako Mandalorian, Andor či Ahsoka, tudíž není překvapením, že se studio soustředí spíše na ně. Aktuálně nejblíže celovečernímu snímku je spinoff točící se okolo Mandaloriana a Grogua, který by měl dorazit do kin 22. května 2026. Je tedy poměrně pravděpodobné, že první snímek nové filmové trilogie dříve nedorazí.