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Stačilo říct kouzelné slovíčko AI. Z krachujícího výrobce obuvi se rázem stal miláček burzy

Michael Chrobok
Michael Chrobok 16. 4. 20:00
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Robot nosící boty Allbirds (ilustrační obrázek)
  • Pamatujete na boty Allbirds? V jednu chvíli v nich chodili snad všichni v Sillicon Valley
  • Od vstupu na burzu se ale botám přestalo dařit
  • Nyní firma vyměnila pohodlnou obuv za AI a trh se může zbláznit

Stačí někde napsat umělá inteligence a můžete si být jistí, že o daný produkt, službu či oblast bude velký zájem jak ze strany veřejnosti, tak investorů. Už je potom vedlejší, zda má v tom daném případě AI reálné uplatnění, nějakou perspektivu do budoucna, nebo zda vůbec implementace umělé inteligence dává smysl – investoři cítí pach peněz a neváhají utratit své těžce vydělané peníze. V některých případech může AI pomoci i firmě, jejíž byznys nemá s umělou inteligencí prakticky nic společného.

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Místo bot důraz na umělou inteligenci

Pokud sledujete dění v Sillicon Valley pod bedlivým drobnohledem, jistě vám neunikla zmínka o obuvní značce Allbirds. Té bylo jednu dobu všude plno a prakticky každý, kdo něco v technologickém světě znamenal, měl jeden pár na nohou. Jenže ani velká expozice není zárukou toho, že se firmě bude dařit, o čemž se Allbirds přesvědčili po vstupu na burzu v roce 2021, kdy se jim nepodařilo naplnit očekávání investorů a mezi lety 2022 až 2025 zaznamenala značka 50% pokles prodejů.

Nejslavnější bota značky – Allbirds Wool Runner
Nejslavnější bota značky – Allbirds Wool Runner

Společnost nedávno oznámila, že po uzavření zbývajících prodejen prodá své jméno a aktiva firmě American Exchange za 39 milionů dolarů (cca 806 milionů korun). Jak však poukazuje deník Financial Times, tato „prázdná“ burzovní kotace má stále určitý význam a generální ředitel Joe Vernachio nyní oznámil plán na získání 50 milionů dolarů od nejmenovaného investora, díky čemuž se společnost NewBird AI stane plně integrovaným poskytovatelem služeb GPU-as-a-Service (GPUaaS) a cloudových řešení založených na umělé inteligenci.



Pes vygenerovaný umělou inteligencí Sora 2 (ilustrační obrázek)



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Co to má společného s čímkoli, co společnost Allbirds kdy udělala, a kolik výpočetního výkonu v oblasti umělé inteligence může svým zákazníkům poskytnout 50 milionů dolarů oproti konkurentům s tržní hodnotou v řádu bilionů a miliard dolarů? Těžko říci, ale minimálně se jedná o důkaz, že investoři jsou v současné době hladoví investovat do čehokoli, co se týká umělé inteligence, aniž by to v řadě případů dávalo smysl. V návaznosti na tyto informace cena akcií NewBird AI (BIRD) vystřelila až na 24,31 dolaru (cca 500 korun), což představuje nárůst o 721 procent oproti úvodní ceně 6,82 dolaru (cca 141 korun), a v době psaní tohoto článku se stále pohybuje okolo 20 dolarů (cca 413 korun).

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Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

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