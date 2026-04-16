Stačilo říct kouzelné slovíčko AI. Z krachujícího výrobce obuvi se rázem stal miláček burzy

- Pamatujete na boty Allbirds? V jednu chvíli v nich chodili snad všichni v Sillicon Valley
- Od vstupu na burzu se ale botám přestalo dařit
- Nyní firma vyměnila pohodlnou obuv za AI a trh se může zbláznit
Stačí někde napsat umělá inteligence a můžete si být jistí, že o daný produkt, službu či oblast bude velký zájem jak ze strany veřejnosti, tak investorů. Už je potom vedlejší, zda má v tom daném případě AI reálné uplatnění, nějakou perspektivu do budoucna, nebo zda vůbec implementace umělé inteligence dává smysl – investoři cítí pach peněz a neváhají utratit své těžce vydělané peníze. V některých případech může AI pomoci i firmě, jejíž byznys nemá s umělou inteligencí prakticky nic společného.
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Místo bot důraz na umělou inteligenci
Pokud sledujete dění v Sillicon Valley pod bedlivým drobnohledem, jistě vám neunikla zmínka o obuvní značce Allbirds. Té bylo jednu dobu všude plno a prakticky každý, kdo něco v technologickém světě znamenal, měl jeden pár na nohou. Jenže ani velká expozice není zárukou toho, že se firmě bude dařit, o čemž se Allbirds přesvědčili po vstupu na burzu v roce 2021, kdy se jim nepodařilo naplnit očekávání investorů a mezi lety 2022 až 2025 zaznamenala značka 50% pokles prodejů.
Společnost nedávno oznámila, že po uzavření zbývajících prodejen prodá své jméno a aktiva firmě American Exchange za 39 milionů dolarů (cca 806 milionů korun). Jak však poukazuje deník Financial Times, tato „prázdná“ burzovní kotace má stále určitý význam a generální ředitel Joe Vernachio nyní oznámil plán na získání 50 milionů dolarů od nejmenovaného investora, díky čemuž se společnost NewBird AI stane plně integrovaným poskytovatelem služeb GPU-as-a-Service (GPUaaS) a cloudových řešení založených na umělé inteligenci.
Co to má společného s čímkoli, co společnost Allbirds kdy udělala, a kolik výpočetního výkonu v oblasti umělé inteligence může svým zákazníkům poskytnout 50 milionů dolarů oproti konkurentům s tržní hodnotou v řádu bilionů a miliard dolarů? Těžko říci, ale minimálně se jedná o důkaz, že investoři jsou v současné době hladoví investovat do čehokoli, co se týká umělé inteligence, aniž by to v řadě případů dávalo smysl. V návaznosti na tyto informace cena akcií NewBird AI (BIRD) vystřelila až na 24,31 dolaru (cca 500 korun), což představuje nárůst o 721 procent oproti úvodní ceně 6,82 dolaru (cca 141 korun), a v době psaní tohoto článku se stále pohybuje okolo 20 dolarů (cca 413 korun).