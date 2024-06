Špičková skládačka Fold 6 Ultra nebude exkluzivní pro Jižní Koreu. Kdy se dočkáme?

Galaxy Z Fold 6 Ultra o sobě opět dává vědět

Podle modelového čísla to vypadá, že se objeví i na čínském trhu

Nevíme ovšem, kdy jej Samsung představí a zda se vůbec podívá do Evropy

Pomalu se nám blíží letní Galaxy Unpacked, na které se dočkáme zejména další generace skládacích zařízení z dílny Samsungu a spolu s tím se, jako obvykle, množí počet zveřejněných úniků. Mezi ty nejdůležitější bezpochyby patří soupis parametrů Galaxy Z Fold 6 a první video s maketou tohoto telefonu. Hojně se také diskutovalo o nadupanějším modelu Galaxy Z Fold 6 Ultra, který měl disponovat foto sestavou jako Galaxy S 24 Ultra, tedy tím nejlepším, co jihokorejský obr může v současné době svým zákazníkům nabídnout.

Samsung zvažuje Čínu

O něm se také dlouho spekulovalo, že bude dostupný exkluzivně na domácím, jihokorejském trhu. Nyní to ale vypadá, že dočkat by se ho měli zákazníci i v dalších zemích. Konkrétně internetem koluje výpis z databáze, který naznačuje možnost uvedení na čínském trhu.

S objevem přišel server Android Headlines a zobrazuje interní kódové označení „Q6A“ a u modelu Z Fold 6 Ultra je vidět modelové číslo „SM-W9025.“ Důležité je právě písmeno W, které naznačuje uvedení na čínský trh. Samsung tak možná naváže na loňský trend, kdy pro čínský trh měly jeho skládačky označení Galaxy W24 Flip a Galaxy W24.

V dubnu bylo spatřeno označení Galaxy Z Fold 6 Ultra jako SM-F958N, z čehož někteří usuzovali jeho jihokorejskou exkluzivitu. Samsung totiž obvykle označuje svá exkluzivní zařízení na domácí půdě písmenem N, podobně jako na čínském trhu písmenem W. A aby toho nebylo málo, objevil se i model s označením W25, který by měl být rovněž určený jen pro čínský trh. Zde by se mohl prodávat jako Galaxy Z Fold 6 Slim a velkým lákadlem by měl být titanový rámeček.

Budeme muset počkat na příští rok?

Zároveň ani nevíme, zda se jej dočkáme již nyní, spolu se svým „okleštěnějším“ sourozencem. Někteří totiž spekulují, že si budeme muset počkat až na následující rok. Nebo nám Samsung nadělí jen malou ochutnávku, na co se těšit, stejně jako to udělal letos v lednu s chytrým prstenem Galaxy Ring.

Přesnou odpověď se každopádně dozvíme už 10. července v 15:00, kdy by se měl letní Unpacked podle nejnovějších zvěstí konat. Kromě ohebných zařízení se nejspíše dočkáme také chytrých hodinek, bezdrátových sluchátek a také prstenu Galaxy Ring.

