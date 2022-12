Spekulace byly pravdivé, Nintendo koketovalo s výkonnější verzí konzole Switch

Nintendo nakonec opravdu zvažovalo vytvoření výkonnějšího Switche

Z neznámých důvodů ale od něj upustilo

Místo „Switche Pro“ se dočkáme nástupce, ale ne dříve, jak v roce 2024

Když se řekne konzole aktuální generace, vybaví se nám na první dobrou Xbox Series X/Series S a PlayStation 5. Pokud ale dojde na prodeje, oběma gigantům vypálilo rybník Nintendo se svou konzolí Switch. Ta sice nemá tolik hrubého výkonu, ale kombinace domácí a cestovní konzole v kombinaci s exkluzivními tituly jednoduše u hráčů zabodovala. Přesto se japonská společnost nevyhnula spekulacím, že chystá výkonnější variantu svého prodejního hitu.

Ty se nakonec nepotvrdily a místo „Switche Pro“ se na trh dostala pouze aktualizovaná verze Switch OLED, která kromě drobných konstrukčních změn přinesla novou technologii displeje, avšak uvnitř zůstala stejná. Podle expertů z Digital Foundry Nintendo nicméně skutečně na výkonnějším Switchi pracovalo, o čemž svědčí nárůst v nákupech komponentů. To většinou bývá předzvěstí uvedení nové konzole na trh.

Proč ale Nintendo od svých plánů nakonec upustilo není jasné, ovšem největší roli v tom patrně hrál globální nedostatek čipů, který paralyzoval nejedno odvětví, včetně konzolového trhu. Japonci by tak sice oficiálně uvedli na trh nové, výkonnější zařízení, nicméně prakticky okamžitě by nedokázali uspokojit vzniklou poptávku, čímž by firmě proteklo mezi prsty spousta peněz. Namísto výkonnější verze údajně v Tokiu již pracují na nástupci Switche, kterého se podle spekulací dočkáme nejdříve v roce 2024.