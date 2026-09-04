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Speediance Gym Monster Ultra je chytrá domácí posilovna pro ty nejnáročnější: přidává horní kladku i hrazdu, známe českou cenu

Roman Hálek
Roman Hálek 4. 9. 13:30
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Speediance Gym Monster Ultra je chytrá domácí posilovna pro ty nejnáročnější: přidává horní kladku i hrazdu, známe českou cenu
  • Nový Gym Monster Ultra nabízí 33 pozic pro aretaci tažného lana, integrovanou hrazdu a horní kladku
  • Digitální odpor dosahuje až 120 kg a cvičební plocha se proti předchozí generaci zvětšila o 64 %
  • Česká cena činí astronomických 183 990 Kč, prodej se očekává v letos prosinci nebo na začátku roku 2027

Speediance rozšiřuje svou nabídku elektrických domácích posiloven o nový vrcholný model Gym Monster Ultra. Oproti předchozím generacím se zaměřuje především na větší variabilitu tahových cviků, prostornější základnu a vyšší maximální odpor. Výrobce jej směřuje také na pokročilé sportovce, trenéry a profesionálnější tréninkové prostředí. Kromě modelu Ultra značka na letošním veletrhu IFA v Berlíně představila i novou generaci „běžné“ chytré posilovny Gym Monster 3/3S, o které jsme informovali v tomto článku.

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Kapitoly
Domácí posilovna pro ty nejnáročnější
Digitální odpor až 120 kg a větší prostor pro cvičení
Trénink řídíte přes dotykový displej
Česká cena přesahuje 180 tisíc Kč

Domácí posilovna pro ty nejnáročnější

Jednou z nejvýraznějších změn je nová konstrukce vysoká 2,27 metru. Její součástí je víceúchopová hrazda nejen na shyby, vertikální horní kladka a také nastavitelná opěrka stehen, která přijde vhod především při stahování kladky vsedě.

Právě možnost vést odpor skutečně shora rozšiřuje počet cviků, které lze na zařízení provádět. Starší provedení se soustředila především na tahy vedené zespodu nebo z přední části konstrukce, zatímco Gym Monster Ultra přidává samostatnou horní pozici s pevně vedeným vertikálním směrem tahu. Dobrou zprávou ale je, že i pro Speediance Gym Monster 2/2S, 3 a 3S budou ve formě volitelného příslušenství k dispozici upevňovací ramena, díky kterým bude možné provádět velké množství nových cviků.



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Celkem systém nabízí 33 pozic pro uchycení odporových kabelů. Spodní kladky se navíc mohou přizpůsobovat směru pohybu, takže nejsou omezeny pouze na jeden pevný bod. To má pomoci například při dřepech, přítazích, veslování nebo rotačních cvicích, při kterých se směr tahu během pohybu mění.

Digitální odpor až 120 kg a větší prostor pro cvičení

Maximální digitálně řízený odpor dosahuje 120 kg. Systém tak počítá i s postupným zvyšováním zátěže při silovém tréninku. Výrazně se zvětšila také samotná základna. Cvičební plocha má 0,88 m², což podle Speediance představuje přibližně 64% nárůst proti předchozí generaci. Více prostoru má být znát zejména při cvicích vyžadujících širší nebo delší postoj, například u dřepů, výpadů nebo různých variant split stance.

Speediance Gym Monster Ultra – klíčové vlastnosti
Speediance Gym Monster Ultra – klíčové vlastnosti

Větší konstrukce ale znamená také vyšší nároky na prostor. Po úplném rozložení ramen pro stahování horní kladky zabere zařízení přibližně 2,1 m². Gym Monster Ultra je nicméně možné složit a při uskladnění se jeho půdorys zmenší přibližně na 0,59 m². Důležité je ale také počítat s výškou zařízení, která dosahuje téměř 2,3 metru.

Trénink řídíte přes dotykový displej

Součástí zařízení zůstává integrovaná obrazovka, přes kterou se ovládá samotný trénink i nastavení odporu. Software Speediance obsahuje tréninkové plány, různé výzvy a další vedené programy, zároveň ale umožňuje také volný trénink bez předem připravené lekce.

Speediance Gym Monster Ultra ve složeném stavu
Speediance Gym Monster Ultra ve složeném stavu

Výrobce svůj software v průběhu posledních let průběžně aktualizoval a pracuje se i na vylepšené české lokalizaci. Právě digitální řízení odporu spolu s integrovanými tréninkovými funkcemi zůstává jedním ze základních principů celé řady Gym Monster.



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Česká cena přesahuje 180 tisíc Kč

Speediance Gym Monster Ultra bude na českém trhu stát 183 990 Kč. Do prodeje by se měl dostat v prosinci letošního nebo na začátku roku 2027, nicméně zpočátku mají být dodávky značně omezené.

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Autor článku Roman Hálek
Roman Hálek
Technologie 21. století mě inspirují a neustále popohání vpřed. Rád o nich píši a ještě radši je všechny zkouším. A pokud zrovna nesedím u klávesnice, s nadšením běhám, nebo se proháním na kole, a s nepatrně menším nadšením dálkově studuji vysokou školu.

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