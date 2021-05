Sony se crossplay hraní brání zuby nehty, naznačují uniklé dokumenty

Na herním poli není příliš konkurence, alespoň pokud jde o výrobce hardwaru. Ti si vzájemně konkurují na PC, nicméně vše je vcelku pevně svázáno s Windows. Velkých herních firem s vlastním hardwarem a softwarem je pramálo, konkrétně pouze Sony, Microsoft a Nintendo. Ačkoli je konkurence vcelku malá, dalo by se říci, že je velmi krutá a nemilosrdná. To nejvíce dokazuje „problém“ zvaný crossplay neboli souběžné hraní hráčů na různých platformách.

Zatímco nejotevřenějším je v této otázce Microsoft, který ve většině her umožňuje souběžné hraní na Xboxu a PC, také Nintendo se nechá přemluvit, pokud je to ku prospěchu hráčů, jako například ve hře Minecraft či Rocket League. Sony je nicméně proti multiplatformnímu hraní. Jedním z vrcholů této politiky byl zákaz souběžného hraní v roce 2018 pro nejpopulárnější multiplatformní hru současnosti Fortnite. To nejen hráče této hry pořádně rozzuřilo.

Právě e-mailová komunikace mezi zástupci Sony a studiem Epic Games, jež stojí za Fortnite, byla nyní zveřejněna v rámci soudního sporu Apple vs. Epic. Joe Kreiner, viceprezident pro rozvoj v Epic Games, se crossplay snažil u Sony poměrně vstřícně vylobovat. Japoncům nabídl nejen prostor na konferenci E3, ale také souběžnou marketingovou komunikaci, ze které by Sony vyšlo jako „hrdina“, exkluzivní skiny pro PlayStation Plus předplatitele či prodloužení licence pro Unreal Engine 4. Sony nicméně zopakovalo své rezolutní ne.

Tehdejší ředitel pro vztahy s vývojáři Gio Corsi si rozhodně nebral servítky. „Multiplatformní hraní pro nás není výhodné, bez ohledu na velikost titulu,“ pronesl s odkazem na Fortine, který byl svého času nejhranějším titulem na PlayStationu. „Mnoho firem přemýšlí o zapojení crossplay hraní, nicméně ani jedna z nich neuvedla, jaký pozitivní dopad bude mít hraní na více platformách na finanční výsledky PlayStationu,“ dodal Corsi.

V roce 2019 Sony našla pádný argument, díky kterému mohla crossplay povolit. Tím se stal nový způsob, jak z vývojářů vytáhnout peníze výměnou za přístup k hráčům na PlayStationu. Dle uniklého dokumentu Sony od vydavatelů vybíralo poplatky za každého hráče v případě, když překročil „stanovenou hranici“, aby tímto kompenzovalo ztráty vzniklé povolením multiplatformního hraní. V praxi to znamená, že když hráč stráví ve hře určité množství času či si v ní něco koupí, Sony dostane zaplaceno.

Generální ředitel Epic Games Tim Sweeney ve své výpovědi potvrdil, že Sony a její PlayStation je jedinou platformou, která požaduje kompenzaci za povolení multiplatformního hraní. „Za určitých okolností musí Epic zaplatit Sony kompenzaci. Pokud například hráč primárně hraje na PlayStationu, ale koupí si něco do Fortnite na iPhonu, musíme Sony zaplatit,“ uvedl ve výpovědi. Kdyby s těmito podmínkami Epic nesouhlasil, Sony by crossplay jednoduše nepovolilo.

Mezi podmínky Sony patří také kupříkladu to, že veškerá virtuální měna musí být utracena pouze na PlayStationu a nesmí být přenositelná mezi platformami. Sony se pomocí těchto podmínek snaží zvýšit své zisky, přičemž si hráče bere jako rukojmí. Jejich slogan z minulé generace konzolí This Is For the Players („toto je pro hráče“) tímto dostává úplně nový rozměr.