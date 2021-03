Sociální síti Clubhouse roste konkurence. Novým vyzyvatelem je Spotify

Příchod aplikace Clubhouse rozčeřil stojaté vody sociálních sítí. Koncept uzavřených místností s velkým množstvím posluchačů a omezeným počtem mluvčích evidentně zaujal i přes to, že k jejímu využívání je potřeba mít pozvánku a iPhone. Konkurence ale nespí. Nejprve začal na svém klonu pracovat Twitter, Instagram či Facebook a nyní se přidala i populární streamovací služba Spotify.

Ta koupila vývojáře Betty Labs, kteří stojí za službou Locker Room. V podstatě se jedná o velmi podobný koncept jako nabízí Clubhouse, jen je primárně zaměřen na sportovní fanoušky. Jen na ně se ale Spotify rozhodně zaměřovat nebude. Podle představitelů společnosti se má Locker Room vyvinout ve službu, jenž bude v přímém přenosu propojovat tvůrce obsahu s fanoušky z různých odvětví.

Za nárůstem konkurence je především velká díra na trhu. Uživatelé Androidu prozatím nemají ke Clubhouse přístup a proto využívají i podvodných aplikací. Samotní zástupci z Clubhouse prý na aplikaci pro Android pracují, nicméně není pochyb, že konkurenti to zvládnou rychleji. Jisté je jen to, že pokud Clubhouse nebude dostatečně rychle a pružně reagovat na změny trhu, mohl by dopadnout stejně, jako Snapchat.