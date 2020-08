Snapdragon vs. Exynos: jak výrazné jsou rozdíly ve výkonu u Galaxy Note 20 Ultra?

Jak známo, Samsung používá u svých vlajkových modelů na různých trzích dva různé čipsety – v USA je to Snapdragon a v Evropě vlastní Exynos. Nejinak je tomu i u letošní řady Samsung Galaxy Note 20, kterou pohání Snapdragon 865 Plus nebo Exynos 990. Chtěli jste vědět, jaké jsou mezi těmito čipy výkonové rozdíly? Web PhoneArena to zjistil, když otestoval model Galaxy Note 20 Ultra.

Nebudeme chodit dlouho kolem horké kaše – podle očekávání zástupce Qualcommu téměř půl roku starý čip Samsungu poměrně jasně předčil. Konkrétně získal v populárním benchmarku AnTuTu 571 312 bodů, zatímco Exynos 474 356, v benchmarku GFXBench – v testu Car Chase – byl rychlejší o 5 fps (29 vs. 24), v Geekbenchi v testu jednoho jádra činilo skóre 988 bodů oproti 925 a v testu více jader nasbíral Snapdragon 3294 bodů a Exynos 2773.

Benchmark Skóre Snapdragonu 865+ Skóre Exynosu 990 AnTuTu benchmark 571 312 474,356 GFXBench Car Chase onscreen 29 snímků za vteřinu 24 snímků za vteřinu Geekbench 5 single-core 988 925 Geekbench 5 multi-core 3 294 2 773

Nejnovější Snapdragon nabízí oproti konkurenčnímu čipu nejen vyšší výkon, ale například také integrovaný modem nebo podporu standardů Bluetooth 5.2 a Wi-Fi 6E či vyššího rozlišení fotoaparátu.

U nás pouze s Exynosem

Pokud byste si chtěli v Česku koupit Galaxy Note 20 či Galaxy Note 20 Ultra se Snapdragonem 865 Plus, máte smůlu, v Evropě se řada prodává pouze s Exynosem 990 a to samé platí i u předchozích vlajkových modelů od Samsungu – i tam najdete Exynos namísto Snapdragonu (tedy vyjma Galaxy Foldu). Skutečnost, že uživatelé mimo vybrané trhy (obvykle USA a Jižní Korea) se u nových vlajkových lodí Samsungu musejí smířit s pomalejším čipem z jeho dílny, bylo kritizováno již dříve.

Snapdragon 865 Snapdragon 865+ Exynos 990 Výrobní proces TSMC 7nm N7P TSMC 7nm N7P 7nm EUV Jádra CPU 1x Kryo 585 (custom A77) 2,84 GHz

3x Kryo 585, 2,42 GHz

4x 1,8 GHz 1x Kryo 585 (vlastní A77), 3,1 GHz

3x Kryo 585, 2,42G Hz

4x 1,8 GHz 2x Exynos M5, 2,73 GHz

2x Cortex A76, 2,5 GHz

4x Cortex A55, 2 GHz GPU Adreno 650 při 587 MHz Adreno 650 při 645 MHz Mali-G77 MP11 Modem X55 5G modem (přídavný), až 7,5 Gbps přes 5G a 3 Gbps rychlost stahování na LTE X55 5G modem (přídavný) Exynos 5123 (Category 24),

stahování až 7,3 Gbps (mmWave), 5,1 Gbps (sub-6GHz), nebo 3 Gbps (4G LTE), 8xCA, upload: až 422 Mbps AI co-processor Hexagon 698 Hexagon 698 dual-core NPU Video 8K HDR při 30 fps

4K HDR při 120 fps 8K HDR při 30 fps

4K HDR při 120 fps 8K HDR při 30 fps

4K HDR při 120 fps Další funkce QHD+ při 144Hz nebo 4K při 60Hz (obnovovací frekvence displeje)

až 200 Mpx fotoaparát či 2 x 64Mpx duální kamera

až 16 GB DDR5 RAM

Qualcomm FastConnect 6800, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 QHD+ při 144Hz nebo 4K při 60Hz

až 200 Mpx fotoaparát či 2 x 64Mpx duální kamera

až 16 GB DDR5 RAM

Qualcomm FastConnect 6900, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E UFS 3.0 úložiště s rychlostí až 2,9 GB/s

1x 108 Mpx hlavní fotoaparát

až 16 GB DDR5 RAM

120Hz obnovovací frekvence displeje

V souvislosti s březnovým vydáním řady Galaxy S20 dokonce vznikla petice, která požadovala, aby technologický obr zákazníkům mimo USA „přestal prodávat horší telefony s Exynosem“. Dodneška se pod ní podepsalo přes 45 tisíc lidí.

A jak jste na tom vy – měli byste raději ve svém telefonu čip od Qualcommu než ten vlastní ze stáje Samsungu, nebo je vám to jedno?