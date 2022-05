Snapdragon 8+ Gen 1: kdo použije nejvýkonnější čipset od Qualcommu jako první?

Společnost Qualcomm na konci minulého týdne oznámila příchod svého dosud nejvýkonnějšího mobilního čipsetu Snapdragon 8+ Gen 1. Krátce po jeho oznámení se objevily upoutávky na první smartphony, které budou tento výkvět nejmodernějších technologií pohánět. Kde se s ním setkáme nejdříve?

Použití Snapdragonu 8+ Gen 1 potvrdilo celkem 16 výrobců, ovšem zatím pouze tři začali lákat na konkrétní smartphony. Mezi nimi nechybí společnost Asus, která nový Snapdragon nasadí do svého příštího herního telefonu z rodiny ROG.

Get ready! The 1st gaming phone with Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 is coming SOON #ROGPHONE6 #ForThoseWhoDare pic.twitter.com/jax1XbDcA5

Snapdragon 8+ Gen 1 rovněž uvidíme ve smartphonu Realme GT 2 Master Explorer Edition. Ten bude nejprve představen v Číně a zda se dostane na globální trh, to je v tuto chvíli nejisté – minulá generace se Snapdragonem 870 se například za hranice Číny nedostala.

Introducing #realmeGT2MasterExplorerEdition in China, its one of the first smartphones to feature the most advanced Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform. A perfect match! pic.twitter.com/Tu5n79Nlcv

— Sky Li (@skyli_realme) May 20, 2022