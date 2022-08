Služba Fitbit Pay pravděpodobně brzy skončí. O placení hodinkami ale nepřijdete

Google již před časem dokončil akvizici výrobce chytrých hodinek Fitbit, avšak do dnešních dní z toho takřka nic nevytěžil. To by se mohlo změnit s nadcházejícími Pixel Watch. Kromě toho ale Google pravděpodobně odřízne „své“ hodinky Fitbit od proprietárního platebního systému Fitbit Pay.

Informace pochází z úniku poslední verze služeb Google Play, kde se tvrdí, že nová aplikace Peněženka Google (která od začátku dostala implementaci Google Pay) nabídne možnost platit hodinkami. To by nebylo nic nového – platební systém Google Pay využívají třeba i hodinky od Samsungu.

Piktogramy chytrých hodinek v zatím nevydané verzi aplikace Peněženka nicméně až nápadně připomínají typický čtverhranný ciferník hodinek Fitbit Versa a Sense. Dle informací serveru 9to5Google by měla být integrace Google Pay, respektive Peněženky Google, do hodinek Fitbit dokonána u očekávaných modelů Versa 4 a Sense 2.

V tuto chvíli není jasné, zdali dorazí jakýsi update i na starší hodinky Fitbit, nebo jestli ne a ty tak poběží stále na „starém“ platebním systému Fitbit Pay. Kromě toho bude zajímavé sledovat, zdali si Fitbit pod křídly Googlu dokáže prosadit vlastní vývoj, či jestli nedojde k totální fúzi a do budoucna už budeme vídat pouze Google Pixel Watch, nikoliv produkty Fitbit.