Hodinky Pixel Watch dostanou oblíbenou vychytávku, se kterou přišel první Apple

Na květnové konferenci Google I/O spatřily světlo světa opravdu netrpělivě očekávané chytré hodinky Pixel Watch. Americký výrobce však odhalil prakticky jenom design, který navíc unikl s předstihem. Na kompletní technické specifikace a výčet funkcí si tak musíme ještě počkat. Nyní se ale dozvídáme, že Pixel Watch přijdou s podobně svižnou a intuitivní výměnou řemínků, jakou nabízí konkurenční Apple Watch.

Server 9to5Google cituje svůj zdroj, který hovoří o speciálním zacvakávacím mechanismu, díky kterému půjde během pár sekund vyměnit řemínek za jiný. Hned na úvod startu prodeje chystá Google sadu pásků ze silikonu, kůže i látky a nakonec také duo kovových – klasický článkový a také oblíbený milánský tah, pravděpodobně s magnetickým zapínáním. Dříve se mluvilo také o tom, že internetový gigant přijde s elastickým navlékacím páskem bez zapínání.

Dávalo by to smysl mimo jiné i z obchodního hlediska. Kdyby totiž Google zavedl unifikovanou 20mm či 22mm osičku, zákazníci by neměli moc důvod nakupovat řemínky přímo od něj. Tímto způsobem si ale udrží zákazníky na svém e-shopu, protože vedle hodinek samotných tam nakoupí též stylové příslušenství.

Pixel Watch by měly dorazit na podzim, avšak oficiální datum kompletního odhalení či dokonce startu prodeje zatím nebylo zveřejněno. O dostupnosti pro český trh v tuto chvíli rovněž nevíme.