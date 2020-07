Sluchátka Galaxy Buds Live nabídnou funkci, na kterou jsme čekali

Do éteru pronikly tiskové snímky a kompletní specifikace plně bezdrátových „fazolových“ sluchátek Samsungu Galaxy Buds Live. Parametry mimo jiné potvrzují funkci aktivního potlačení hluku, kterou jsme u současných Galaxy Buds+ postrádali.

Tohle by mohl být bestseller

Potěší nízká hmotnost, pouze 5,6 gramu (pro každé sluchátko), 12mm měniče se zvukem vyladěným společností AKG, tři mikrofony včetně funkce Always On Mic pro hlasového asistenta Bixbyho, stupeň odolnosti IPX2, dotykový senzor pro snadné ovládání, 7,5 hodin nepřetržitého poslechu (s nabíjecím pouzdrem to má být až 28 hodin) a také pro mnoho uživatelů sluchátek velmi podstatnou funkci – aktivní potlačení hluku (zde je nutné zmínit, že uvedená výdrž baterie se po aktivaci této funkce společně s funkcí Always On Mic sníží na 5,5 hodiny). Dostupná budou v bronzové, černé a bílé barvě.

Na scénu budou uvedena 5. srpna v rámci Unpacked eventu a podle známého „leakera“ Rolanda Quandta budou v Evropě stát kolem 190 eur (v přepočtu zhruba 5 tisíc Kč).

Bude ještě co představovat?

Roland postupně odhaluje všechny produkty, které by měl Samsung představit. Kromě fazolových sluchátek Galaxy Buds Live odhalil i specifikace a podobu Samsungu Galaxy Note 20 a Galaxy Note 20 Ultra a odhadujeme, že brzy do světa vypustí i podrobnosti o chystaných hodinkách Galaxy Watch 3 či druhé generaci smartphonu s ohebným displejem Galaxy Z Fold 2.