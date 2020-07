Skvělá zpráva pro majitele Xboxu One. Prostředí dostane češtinu a slovenštinu

Jestli měl na našem trhu Xbox jednu zásadní nevýhodu oproti svému konkurentu z dalekého Japonska, tak to byla lokalizace prostředí. Microsoft překlad prostředí konzole delší dobu zanedbával, byť v současná verze tak trochu češtinu obsahuje – bohužel pouze v obchodě Microsoft Store.

Se zprávou, že se prostředí Xboxu objevilo v češtině a také slovenštině v testovacím kruhu Xbox Insider, přišel server XboxWeb.cz. Přítomnost obou jazyků naznačuje, že běžní uživatelé se mohou na přeloženou konzoli těšit již v příští aktualizaci.

Vzhledem k tomu, že podobné prostředí se má objevit také v nadcházejícím Xboxu Series X (a spekulovaném Series S), tak se snad od Microsoftu dostane větší pozornosti našemu trhu i co do lokalizace her.