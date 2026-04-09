Škodovka vyvinula geniální zvonek na kolo. Unikátní zvuk obelstí i ANC sluchátka

- Škoda Auto vyvinula ve spolupráci s vědci z Univerzity v Salfordu speciální zvonek na kolo
- Ten pracuje na frekvenci, kterou nedokáže odhlučnit aktivní potlačení hluku ve sluchátkách
- Výsledky výzkumu chce dát Škoda volně k dispozici
Svět kolem nás je stále hlučnější. Není proto divu, že při výběru sluchátek saháme nejčastěji po modelech s aktivním potlačením hluku, zkráceně ANC. Poslech hudby, podcastů či jen obyčejná procházka po městě nebo práce v rušné kanceláři je hned o mnoho příjemnější, když vám sluchátka aktivně blokují nežádoucí zvuky a rušivé vjemy. To s sebou nicméně nese také některé negativní stránky, především ty týkající se bezpečnosti – některé zvuky, které ANC sluchátka úspěšně blokují, nás totiž mohou včas varovat před nebezpečnou situací.
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Zvonek, který ANC nezastaví
I když auto patrně jen tak nepřehlédnete, cyklistu byste již mohli. Český výrobce automobilů Škoda nechal stranou věčné debaty o nebezpečných jízdách cyklistů a chodcích, kteří nerozvážně chodí po cyklostezkách, a zaměřil se na to podstatné – bezpečnost. Ve spolupráci s vědci z Univerzity v Salfordu vyvinula Škodovka zvonek DuoBell, jenž by s klidným svědomím šel označit jako chytrý. Nikoli však tím, že by disponoval Bluetooth a Wi-Fi, ale svým řešením, které chytře využívá mezery v blokovaných frekvencích ANC sluchátek.
„Zvonky na kola se za posledních sto let téměř nezměnily, ale svět kolem nich ano. Škoda DuoBell je vůbec první zvonek navržený tak, aby pronikl skrz sluchátka s potlačením hluku. Jedná se o chytrý analogový trik, který přelstí algoritmy umělé inteligence v těchto sluchátkách. Je to drobná úprava, která zvýší bezpečnost na městských ulicích,“ říká Ben Edwards z agentury AMV BBDO, která se na rozvoji nápadu podílela.
Počty cyklistů přitom rostou. Například v Londýně by letos jejich množství mělo poprvé v historii překonat počet řidičů automobilů. Ovšem zároveň s tím roste riziko střetů cyklistů s chodci. Jen v roce 2024 se podle údajů Transport for London zvýšil počet takových střetů o 24 procent.
A jak zvonek funguje? Prostřednictvím akustických testů výzkumný tým identifikoval úzké frekvenční pásmo, bezpečnostní mezeru („safety gap“), která dovede filtry ANC sluchátek proniknout. Jde o rozmezí frekvencí 750–780 Hz. Zvonek tedy vydává zvuky právě i o této frekvenci. Má ale i další rezonátor (proto název DuoBell), který je naladěný na vyšší frekvenci a díky speciálně navrženému kladívkovému mechanismu vytváří rychlé a nepravidelné údery.
Tím generuje zvukové vlny, které ANC algoritmy nedovedou vyhodnotit dostatečně rychle, aby je potlačily. Měření v rámci testů také ukázala, že chodci se sluchátky s aktivní funkcí potlačení hluku měli po aktivaci zvonku DuoBell až o 22 metrů více prostoru k reakci, což představuje důležitou bezpečnostní rezervu.
Zajímavostí je, že automobilka chce dát k dispozici výzkumné poznatky a zjištění, které za vývojem stojí. Materiál má podpořit širší odbornou diskusi a přispět ke zvýšení bezpečnosti v městském provozu. I když si tedy zvonek Škoda DuoBell nemůžete koupit, již brzy by se na trhu mohly začít objevovat zvonky, které z tohoto výzkumu přímo vycházejí.