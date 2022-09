Série Battlefield nabídne novou příběhovou kampaň. Pracovat na ní má tvůrce Halo

Electronic Arts oznámilo, že připravuje novou hru ze série Battlefield, která by měla opět nabídnout plnohodnotný singleplayerový zážitek s propracovaným příběhem. Pro mnoho fanoušků je to dobrá zpráva. Nový díl totiž přijde po tom s podtitulem 2042, který byl striktně multiplayerový a hráči jej i kvůli důrazu na mikrotransakce a nedobrému technickém stavu nepřijali zrovna vlídně.

Na příběhovém pokračování bude pracovat studio Ridgeline Games. Působí v něm lidé, kteří se podíleli na hrách ze série Halo. Tým vede známý designér Marcus Lehto, který byl již u prvního Halo z roku 2001. „Je mi velkou ctí, že mohu spolupracovat se společnostmi DICE a Ripple Effect a stát v čele týmu, který rozvíjí sérii Battlefield,“ řekl Lehto.

EA bohužel ani náznakem neprozradilo, kam by chystaná hra měla být místě a tematicky zasazena. Není jasné ani to, zdali se bude nový Battlefield s pořadovým číslem 7 odehrávat v budoucnosti, současnosti, nebo více či méně vzdálené minulosti. Jasné je tak maximálně to, že příští Battlefield přinese ucelenou kampaň, nikoliv sérii krátkých příběhů ve stylu Battlefield 1 a 5.