Samsung zařízl fanouškovskou edici Galaxy S22! Prioritu dostal jiný model

Galaxy S20 FE byl nečekaným hitem podzimu roku 2020 – Samsung tehdy ořezal jarní vlajkový model na správných místech a nasadil na něj velice konkurenceschopnou cenu. Je až s podivem, jak si stejnou příležitost k bestselleru nechal utéct s následnou generací, kterou odkládal tak dlouho, až s ní přišel příliš pozdě. Napraví Korejci tuto chybu letos na podzim?

Zatímco loni nebylo jasné, zda Galaxy S21 FE vůbec spatří světlo světa, letos je situace o poznání přehlednější – korejský server TheElec tvrdí, že 19. července byl vývoj modelu Galaxy S22 FE kompletně zastaven a jeho obnovení se nechystá. Samsung údajně plánoval letos vyrobit 3 miliony kusů, avšak kvůli nedostatku čipů si tento krok rozmyslel – namísto toho uvolněné čipy použije v modelu Galaxy S22 Ultra, který se prodává nadmíru dobře.

V první polovině roku se Samsungu podařilo prodat 10 milionů kusů Galaxy S22 Ultra, do konce roku korejský gigant počítá s prodejem dalších 3 milionů. U základního Galaxy S23 se počítá s prodejem 8,5 milionů kusů, varianta Plus si pak má najít cestu do rukou 6,5 milionu zákazníků. Zajímavá je informace, že Samsung svoji iniciativu fanouškovských edicí vlajkových smartphonů nezabalil úplně, pro příští rok údajně opět plánuje vyrobit 3 miliony modelu Galaxy S23 FE. Pokud tedy stejně jako letos nedojde k přehodnocení strategie.