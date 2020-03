Samsung uvolňuje One UI 2.1 pro S10 a Note 10. Jedna funkce vás opravdu potěší

Samsung počínaje dnešním dnem začal vydávat velkou aktualizaci prostředí One UI pro loňskou generaci svých vlajkových smartphonů z řad Galaxy S10 a Note 10. Verze 2.1 přináší pro tyto telefony novinky, kterými se zatím mohly pyšnit pouze současné modely z řad Galaxy S20 a Z Flip.

Mezi novinky obsažené v UI 2.1 patří:

Fotorežim Single Take , který od okamžiku spuštění pořizuje fotografie a video a umělá inteligence vám následně doručí nejpovedenější záběry

, který od okamžiku spuštění pořizuje fotografie a video a umělá inteligence vám následně doručí nejpovedenější záběry Vylepšený noční režim a přidání funkce Night Hyperlapse

Možnost vytvoření vlastního filtru s barvami a styly, který pak bude v budoucnu aplikovatelný na další fotografie

Mód Pro video , který umožňuje nastavit si pro záznam videa ISO, rychlost závěrky, úroveň expozice, apod.

, který umožňuje nastavit si pro záznam videa ISO, rychlost závěrky, úroveň expozice, apod. Funkce Quick Share umí zjistit, který z vašich kontaktů se nachází poblíž, a nasdílet mu fotografie, videa nebo dokonce velké soubory

umí zjistit, který z vašich kontaktů se nachází poblíž, a nasdílet mu fotografie, videa nebo dokonce velké soubory Funkce Music Share umožňuje vašim přátelům v blízkém okolí přehrávat hudbu ve vašem reproduktoru skrze váš spárovaný smartphone, aniž by se s reproduktorem párovali

Chytré seskupování podobných fotek v galerii

Tahle funkce ve One UI 2.1 si rozhodně stojí za to vyzdvihnout. Aplikace Galerie se totiž díky umělé inteligenci naučila seskupovat podobně vypadající snímky do jednoho svazku.

Vy si pak ze všech snímků může vybrat náhledový obrázek, který se v běžném zobrazení bude objevovat jako zástupná miniatura, a případně vymazat ty snímky, které se vám nelíbí. Umělá inteligence také ze všech fotek vybere tu, která vypadá nejlépe. Funkci pro chytré seskupování najdete pod pravou ikonkou v horním řádku.

V Galerii je také při prohlížení snímků přítomná nová ikonka pro rychlé oříznutí snímku

Vypouštění aktualizace One UI 2.1 probíhá ve tradičně ve vlnách, mezi prvními hlásí její dostupnost uživatelé ze sousedního Německa. Aktualizace si vyžádá stažení cca 1,5 GB souboru. Pokud už vám update na řadu Galaxy S10 či Note 10 dorazil, dejte nám vědět do komentářů.