Samsung se chystá srovnat krok s Apple a Huawei, řada Galaxy S23 nejspíše dostane satelitní komunikaci

Propojení telefonu se satelity, které by umožňovali jeho vlastníkovi komunikovat i v případě nedostupného telefonního signálu, je velkým tématem poslední doby. Mezi průkopníky patří Apple a Huawei, které do některých modelů již nasadili satelitní komunikaci, ovšem pouze v rámci tísňových zpráv a zasílání aktuální polohy. Nyní se k této dvojici má připojit také jihokorejský Samsung, který má ovšem jeden trumf v rukávě.

Alespoň to tvrdí uznávaný web ET News. Podle něj nejen že Samsung v chystané řadě vlajkových modelů Galaxy S23 nasadí satelitní komunikaci, ale nebude ji omezovat pouze na SOS – údajně půjde skrze satelity posílat jakékoli zprávy, včetně obrázků v nízké kvalitě. Na tomto řešení již také pravděpodobně jedná se společností Iridium Communications, která by měla zajišťovat technické řešení.

Pakliže Samsung skutečně nasadí možnost posílat SMS zprávy přes satelit, vypálil by tím svým konkurentům rybník. Jestli se tato předpověď naplní není jisté, stejně jako se prozatím nespekuluje o případné dostupnosti. Jak Apple, tak Huawei totiž satelitní komunikaci prozatím omezili pouze na své domovské trhy, tedy Spojené státy, respektive Čínu. Nebylo by tedy velkým překvapením, kdyby se Samsung uchýlil k podobné strategii.