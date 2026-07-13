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Samsung rozpoutal cenovou válku. Galaxy S26 Ultra pořídíte o více než 10 tisíc levněji

PR článek
PR článek 13. 7. 11:30
Chytrý telefon Samsung Galaxy S26

Ceny těch nejlepších smartphonů od Samsungu letí prudce dolů. Galaxy S26, Galaxy S26+ i vrcholný Galaxy S26 Ultra právě teď pořídíte za výrazně nižší ceny, které navíc můžete speciálně u Mobil Pohotovosti ještě snížit o bonus až 3 500 Kč. A aby toho nebylo málo, ke všem modelům získáte i prodlouženou 3letou záruku úplně zadarmo.

Pořádné slevy na všechny novinky

Základní model Samsung Galaxy S26 teď padá pod hranici 20 tisíc. To je cenovka, za kterou běžně pořízujeme spíše telefony střední třídy. Pokud však chcete z akce vytřískat absolutní maximum a pořídit to nejlepší, co aktuálně Samsung nabízí, sáhněte po Galaxy S26 Ultra. Jeden z nejpokročilejších smartphonů současnosti s 200Mpx foťákem, masivním výkonem a špičkovým displejem s unikátní technologií Privacy Display pořídíte už za 25 121 Kč. Oproti původní ceně tedy více než 10 tisíc výhodněji. Kompromis mezi super cenou a prémiovou výbavou představuje Galaxy S26+, který teď vychází na 22 621 Kč.

Ceny po odečtení slevy a bonusu:

  • Galaxy S26 pořídíte už za 19 091 Kč (původně 23 990 Kč)
  • Galaxy S26+ pořídíte už za 22 621 Kč (původně 30 690 Kč)
  • Galaxy S26 Ultra pořídíte už za 25 121 Kč (původně 35 690 Kč)

Tříletá záruka v hodnotě několika tisíc

Jedině u Mobil Pohotovosti získáte ke všem modelům také prodlouženou záruku na 3 roky zdarma. Kompletní nabídku zlevněných novinek najdete na mp.cz/samsung-galaxy-s26.

Chytrý telefon Samsung Galaxy S26

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Autor článku PR článek
PR článek
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