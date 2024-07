Samsung ohnul ikonický londýnský autobus. Z reklamy se stala nečekaná atrakce

Jihokorejský gigant ohnul ikony britské metropole Londýna

Jedná se o povedenou reklamu na nové skládačky Galaxy Z Fold 6 a Galaxy Z Flip 6

Vystaveny budou až do konce týdne

Reklamní sdělení se na nás v moderním světě valí prakticky z každého koutu, přičemž většina z nich příliš kreativní rozhodně není. Tu a tam se ale marketingovým expertům podaří vymyslet něco, co se opravdu povedlo a následně se stalo internetovou senzací. Tentokrát se o podobný kousek postaral jihokorejský gigant Samsung, který přišel s poměrně neotřelou kampaní, která doprovází zahájení prodeje nejnovějších skládaček Galaxy Z Fold 6 a Galaxy Z Flip 6. A vystačil si k tomu jen s autobusem.

Tahle reklama se Samsungu povedla

Samozřejmě se nejedná o klasický autobus, jaký známe z našich měst, ale o ikonický červený autobus, který je s ulicemi Londýna neodmyslitelně spjatý, stejně jako kupříkladu černé taxíky. Samotný autobus by ale nebyl až tak zajímavý, proto se ho Samsung rozhodl trochu ozvláštnit. Jednak jej poslal na konečnou stanici příhodně nazvanou Fold Town a pak jej také ohnul vejpůl směrem nahoru.

Složený autobus je součástí většího uměleckého projektu právě s názvem Fold Town, který zahrnuje také složenou lavičku, sloup veřejného osvětlení a také známou červenou telefonní budku. V rámci kampaně byla rovněž stanice metra Old Street dočasně přejmenována na Fold Street. Ohnutý autobus je jednopodlažní a měří 6 × 6,2 metrů. Je složen směrem nahoru pod úhlem 90 stupňů a jeho zadní část je téměř šest metrů nad zemí, jak hrdě prohlašuje společnost Samsung. Autobus vytvořil umělec Caspar Philips a jeho součástí je řada recyklovaných materiálů ze skutečných londýnských autobusů. Byl zkonstruován v přesném měřítku skutečného jednopatrového autobusu a jeho návrh a stavba trvaly dva měsíce.

Ohnutou lavičku, sloup veřejného osvětlení a telefonní budku vytvořil pro změnu designér Jem Hughes na Old Street. Klenutá telefonní budka je doplněna telefonním automatem a telefonním seznamem, sloup veřejného osvětlení se skládá do výšky “téměř tří metrů”. Tyto umělecké instalace zůstanou na Old Street do 27. července, zatímco stanice metra Old Street zůstane přejmenována na Fold Street až do 28. července.