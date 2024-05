Samsung zareagoval na kontroverzní reklamu Applu. Výsledek je rozpačitý

Společnost Apple v minulém týdnu oficiálně představila své nové iPady, nicméně poměrně velký rozruch vzbudila také reklama s názvem Crush!. Ta zobrazuje místnost plnou hudebních nástrojů, nahrávací techniky, soch, malířských pláten, televize a dalších předmětů spojeným s klasickým i moderním uměním, kterou následně pomocí velkého lisu zkoncentruje do podoby nového iPadu Pro. Šlo o poměrně neškodnou hyperbolu, nad kterou by se většina jistě ani nepozastavila, kdyby nebylo internetu a jeho zálibě v hledání problémů tam, kde nejsou.

Samsung si rýpnul do kontroverzní reklamy od Applu

Netrvalo dlouho a na adresu reklamy se začali vyjadřovat větší či menší internetoví odborníci, kteří neváhali celý koncept reklamy patřičně strhat. „Drcení symbolů lidské tvořivosti a kulturních úspěchů, aby se zalíbilo profesionálním tvůrcům, pěkné. Možná byste u příštích Apple Watch Pro měli rozdrtit sportovní vybavení, ukázat robota, který běží rychleji než člověk, a pak se otočit do kamery a říct: ‚Bůh je mrtvý a my jsme ho zabili‘,“ cituje v kritice filozofa Nietzscheho vývojář Sterling Crispin. „Před čtyřiceti lety uvedla společnost Apple reklamu 1984 jako odvážné prohlášení proti dystopické budoucnosti. Nyní jste tou dystopickou budoucností vy. Gratulujeme,“ napsal vývojář Yuval Kordov.

We would never crush creativity. #UnCrush pic.twitter.com/qvlUqbRlnE

— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) May 15, 2024