Apple to schytává ze všech stran. Co je tak hrozného na jeho nové reklamě?

Společnost Apple v úterý představila nové iPady a v průběhu zhruba 35minutové prezentace diváci mohli zhlédnout také novou reklamu. Ta však krátce po uveřejnění na YouTube amerického výrobce schytala masivní vlnu negativní kritiky – dle mnohých je necitlivá a vyobrazuje „destrukci umění“.

Reklamní spot jménem „Crush!“ (česky rozmáčkni), uveřejněný na YouTube kanále Applu, má něco přes 1 minutu a kreativní formou se snaží poukázat na to, co všechno umí nový iPad Pro. Sledujeme místnost, ve které se nacházejí různé hudební nástroje, nahrávací technika, skulptura, malířské plátno, televize, videoherní automat, a dokonce i soška Angry Birds.

Celá tato místnost je pak stlačena hydraulickým lisem úplně na plocho, nezbyde nic. Poté, co se lis vrátí do původního stavu, lze na místě tlaku vidět pouze tenoučký 5,1milimetrový iPad Pro. V mých očích jde o roztomile hyperbolickou reklamu, který se snaží kreativní formou ukázat, že jedna placka za 40 tisíc korun dokáže nahradit řadu věcí z našeho života. A líbí se mi i symbolika tlaku, ze kterého vznikne diamant – v očích Applu iPad.

U některých svých fanoušků však Apple pochopení s reklamou nenašel. Generální ředitel Tim Cook schytal na síti X velmi solidní kritiku právě za to, že v reklamě bez studu rozmačkávají umění, které patří k nespornému bohatství lidského pokolení.

„Drcení symbolů lidské tvořivosti a kulturních úspěchů, aby se zalíbilo profesionálním tvůrcům, pěkné. Možná byste u příštích Apple Watch Pro měli rozdrtit sportovní vybavení, ukázat robota, který běží rychleji než člověk, a pak se otočit do kamery a říct: ‚Bůh je mrtvý a my jsme ho zabili‘,“ cituje v kritice filozofa Nietzscheho vývojář Sterling Crispin.

Crushing symbols of human creativity and cultural achievements to appeal to pro creators, nice.

Maybe for the next Apple Watch Pro you should crush sports equipment, show a robot running faster than a man, then turn to the camera and say, "God is dead and we have killed him"

— Sterling Crispin 🕊️ (@sterlingcrispin) May 7, 2024