Samsung Galaxy Z Fold 3 recenze: ultimátní pracant

Na první pohled se může zdát, že rozdílů mezi předchozí a novou generací Samsungu Galaxy Z Fold není tolik, ale nenechte se zmást. Samsung trhu s ohebnými/skládacími telefony naprosto jasně dominuje a samotnou technologii flexibilního displeje má skvěle zvládnutou. A právě to mu dává prostor soustředit se na vylepšování dalších funkcí, jako je například voděodolnost či možnost používat dotykové pero S Pen. Obě dvě věci jsou totiž z technologického hlediska u ohebných zařízení poměrně velkým oříškem, a přesto se je už nyní povedlo vyřešit.

Galaxy Z Fold 3 má voděodolné tělo (IPX8) a kameru schoval pod ohebný displej

k ovládání velkého displeje lze využít dotykového pera S Pen

telefon pořídíte od 46 990 Kč, což je o 7 000 Kč méně, než u loňské generace

Novinek je ale o poznání více – od dospělejšího designu s lepší ergonomií po nižší startovací cenu, na kterou uživatelé rozhodně budou slyšet. Já sám jsem aktivně používal prvního Folda (recenze), kterého jsem následně nahradil druhou generací (recenze). Rozhodně tedy mám s čím srovnávat a v této recenzi se zaměřím i na rozdíly mezi druhou a současnou generací.

Samsung trhu s ohebnými telefony věří a i když si nemyslím, že by tento typ zařízení v následujících letech vytlačil smartphony s klasickou konstrukcí, rozhodně je bude doplňovat a v rukou uživatelů je budeme vídat stále častěji. Ne tedy přímo s Foldy – to je přece jenom zařízení po poměrně úzkou cílovou skupinu. Pro běžné uživatele má Samsung připravené véčko s ohebným displejem Galaxy Z Flip 3 (videorecenze), které letos rovněž přišlo s voděodolným tělem, hezčím designem a nižší cenovkou, která se pohybuje na úrovni klasických vlajkových smartphonů, což by se na prodejích mělo velice pozitivně projevit.

Samsung by měl letos prodat okolo šesti milionů zařízení s ohebným displejem, nicméně už příští rok by se tato čísla měla zdvojnásobit a pro rok 2025 analytická společnost Strategy Analytics odhaduje, že by se počty prodaných zařízení mohly pohybovat okolo 120 milionů, což už je velmi zajímavé číslo.

Design a dílenské zpracování

I když je Samsung Galaxy Z Fold 3 rozměrově prakticky totožný s předchozí generací, kvůli mírně upravenému designu je jeho úchop jistější a celkově se lépe drží. Díky novému typu hliníkového rámečku se rovněž povedlo snížit hmotnost o 11 gramů. I tak zůstává na hodnotě 271 gramů, což je rozhodně více, než běžné telefony, ale ve srovnání s tablety už je to celkem příznivé číslo. Samsung se rovněž chlubí, že jimi vyvinutá slitina hliníku je vůbec nejpevnější, jaká kdy byla u telefonu použita.

Na výběr jsou tři barevné varianty – mnou testovaná černá, tmavě zelená a stříbrná, která se mi osobně líbí nejvíce, ale bohužel ji seženete pouze v 512GB verzi. Záda tvoří sklo Gorilla Glass Victus a mají matnou povrchovou úpravu, díky které na nich tolik neulpívají otisky prstů. Čtečka otisků prstů zůstala na boku v zapínacím tlačítku, což ničemu nevadí. A stejně jako u předchozí generace je rychlá a přesná. Integrovat ji přímo do displeje by u zařízení s tímto typem konstrukce nedávalo smysl.

Na bocích zařízení najdeme dva stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos, které nabízejí velmi kvalitní a dostatečně hlasitý zvuk. Slušnou výdrží by měl disponovat i samotný kloub, u kterého Samsung garantuje 200 tisíc otevření/zavření. Při kadenci 100 otevření denně by měl telefon vydržet 5 let.

Stejně jako u minulé generace, i tady lze kloub nechat zaaretovaný v libovolné pozici od 75 do 115 stupňů. Součástí kloubového mechanismu jsou také čistící štětinky, které zabraňují vniknutí drobných nečistot do samotné konstrukce.

V zavřeném stavu u Folda stále zůstává drobná mezera mezi ohebným displejem. Při nošení v kapse se do prostoru drobné nečistoty či prach stále dostanou, ale větší předměty už nikoliv. Čas od času tedy není na škodu vnější displej očistit.

Voděodolné tělo i pevnější fólie

Novinkou je rovněž stupeň krytí IPX8, což v překladu znamená kompletní odolnost vůči vniknutí vody po dobu 30 minut v hloubce 1,5 metru, avšak bez odolnosti vůči vniknutí prachu. Ač jsem velkým fanouškem ohebných telefonů, nemyslel jsem si, že se voděodolnosti u tohoto typu zařízení v nejbližších letech dočkáme, ale Samsungu se tento oříšek povedlo vyřešit už nyní.

Základní deska, čipy a další komponenty, které jsou uloženy v obou polovinách Foldu 3, jsou od vody chráněny podobně, jako běžné smartphony – voda se tak dostane pouze do kloubu, což ale ničemu nevadí, protože tam se žádná elektronika nenachází. Kloub je navíc vyrobený z nerezového materiálu a voda z něj vždy vyteče a nenapáchá tam tak žádnou paseku. Obdobné řešení najdeme i u véčka Galaxy Z Flip 3.

I přes tento stupeň krytí bych nedoporučoval brát s sebou telefon záměrně do bazénu a třeba s ním zkoušet fotit pod vodou. Ochranu IPX8 bych bral spíše jako takovou pojistku, že pokud mi telefon někde omylem zmokne, nebo spadne do vody, měl by tuhle nechtěnou koupel přežít.

Ohebný displej chrání polyimidová fólie. Ta u první generace Foldu příliš pevná nebyla, nicméně u druhé se to už zlepšilo – já sám Folda 2 používal prakticky od jeho uvedení na trh a na fólii nemám žádný škrábanec, a to se k telefonu chovám zcela standardně a rozhodně ne jako v rukavičkách. Jediný problém, který se mi objevil, bylo odlepování fólie v místě ohybu, a to zhruba půl roku po používání. Vždy stačilo fólii zahladit a vymáčknout vzduch, což i nyní zhruba jednou za dva týdny opakuji.

Zda v tomhle směru trojka nabídne nějaké zlepšení zatím netuším, nicméně nesmím zapomenout zmínit, že u Galaxy Z Fold 3 je použit zcela nový typ fólie, která má být až o 80 % odolnější. A pokud by se vám navíc fólie začala samovolně odlepovat (třeba právě v místě ohybu), můžete s Foldem zamířit do servisu Samsungu, kde vám ji vymění (to platí i pro druhou generaci). V minulosti v Česku pro její výměnu nebyla dostupná potřebná technika, ale nyní ji Samsung v servisním centru má k dispozici.

Tím, že Samsung u letošních novinek sáhl po pevnějších a odolnějších materiálech + přidal odolnost vůči vniknutí vody i lepší fólii, se v uživatelích snaží vzbudit důvěru a větší zájem o ohebná zařízení. Mimochodem, podle serveru Korea Herald si v domovské Jižní Koreji novinky předobjednalo již více než 450 000 zájemců a celkové číslo by mělo narůst až na 800 000 kusů (platí v součtu pro Flip 3, který bude dominovat + Fold 3). Pro srovnání, loni na tomto trhu Samsung evidoval jen 80 000 předobjednávek na Galaxy Z Fold 3.

Oba displeje podporují 120Hz frekvenci

Samsung Galaxy Z Fold 3 disponuje dvěma displeji – ohebným uvnitř a pevným venku. Úhlopříčky se mezigeneračně nijak nezměnily, výrobce ale zapracoval na samotných parametrech. V obou případech se jedná o Dynamic AMOLED 2X panel, což znamená adaptivní obnovovací frekvenci, která může dosáhnout hodnoty až 120 Hz (tentokrát pro oba panely).

Vnější displej má úhlopříčku 6,2 palce a rozlišení 832 × 2268 pixelů (22.5:18), vnitřní má v diagonále 7,6 palce a zobrazuje 1768 × 2208 bodů (25:9). Plocha menšího zobrazovače stále neposkytuje takový komfort jako klasické telefony, už kvůli atypickému poměru stran a nudlovitému tvaru, ale pro většinu běžných úkonů postačí. Jediné, co mi na podlouhlém displeji nepřišlo úplně komfortní, bylo psaní na softwarové klávesnici. A pokud budete chtít Folda používat pro navigaci v autě, rozhodně bude celkem oříšek najít vhodný držák (už kvůli větší tloušťce v zavřeném stavu i vyšší hmotnosti).

Adaptivní obnovovací frekvence by podle slov Samsungu měla být energeticky méně náročná, než když budete používat standardních (a o něco méně plynulých) 60 Hz, nicméně mě se toto během testování nepotvrdilo. Adaptivní frekvence znamená, že je jsou oba displeje schopné pracovat v rozsahu od 10 do 120 Hz podle toho, co zrovna děláte. Při hraní her se hodí využívat vyšší frekvence, naopak při čtení textu postačí méně Hz.

Frekvence se tak dynamicky přizpůsobuje vašim potřebám, což na první pohled zní skvěle, nicméně já jsem vždy pociťoval rychlejší vybíjení baterie, než když jsem přepnul na standardních 60 Hz. A vzhledem k tomu, že se úplně stejně chová i můj Fold 2, u kterého adaptivní frekvenci také nepoužívám, nemyslím si, že by šlo jen o nějaký softwarový problém – při adaptivní frekvenci zkrátka musíte počítat s rychlejším poklesem ukazatele stavu akumulátoru.

A co ten ohyb, opravdu je tak vidět?

Kvalita zobrazení nejen na velkém, ale i na malém displeji je naprosto špičková. Velmi slušná je i čitelnost při ostrém letním slunci (maximální úroveň jasu by měla být až 950 nitů). Snad každý, kdo nového Folda viděl, ihned zkoumal samotné místo ohybu displeje. Při přejetí prstem zde nahmatáte drobnou nerovnost a stejně tak pokud se na ohyb budete přímo soustředit, budete jej vnímat jako rušivý prvek, ale… věřte mi, že při normálním používání o předělu zobrazovače vůbec nebudete vědět a ani vás nebude nijak rušit.

Podpora pera S Pen

Kromě voděodolné konstrukce byla pro Samsung velkou výzvou i podpora pro dotykové pero S Pen. Tu zajišťuje speciální vrstva digitizéru od společnosti Wacom, která je v ohybu rozdělena do dvou navazujících ploch. U testovacích prototypů Samsung zkoušel celistvou vrstvu digitizéru, nicméně v místě ohybu po čase začalo docházet k opotřebení a chybovosti při rozpoznávání dotyku perem S Pen.

Z tohoto důvodu jsou v jedné z vrstev displeje použity hned dva digitizéry, které ale fungují jako jeden celek. Vyhodnocování signálu z pera S Pen ze dvou ploch zajištuje speciální EMR controller (čip), na jehož vývoji Samsung společně s Wacomem pracoval. Uživatel samozřejmě při používání nepozná, že S Pen „jezdí“ po dvou digitizérech.

S Pen u Foldu nabízí stejné funkce, na které byli zvyklí uživatelé řady Note. Tedy abych byl přesný – s Foldem můžete používat hned dva typy pera. Větší (173 mm, 13,8 gramu) a dražší S Pen Pro s podporou Bluetooth a baterií, který lze zároveň používat i s tablety Galaxy Tab či s telefonem Galaxy S21 Ultra, nebo menší a levnější S Pen Fold Edition (132 mm, 6,7 gramu), který není třeba dobíjet, ale funguje jen s Foldem 3 a vzhledem k absenci Bluetooth jej nelze využívat jako dálkovou spoušť, nebo pro ovládání prezentací. Pokud vás rozdíly mezi oběma pery zajímají více, určitě si přečtěte náš srovnávací článek.

Pero funguje pouze na ohebném displeji, na tom vnějším nikoliv. Kromě ovládání systému jej lze využít k tvorbě poznámek, kreslení a všech dalších činností, které Samsung nabízel u „zaříznuté“ řady Galaxy Note a musím říci, že na velkém zobrazovači Folda je S Pen poměrně návykovou záležitostí. Skvělá je i jeho citlivost, díky čemuž si na své přijdou i kreativní jedinci. Hrot má navíc speciální povrchovou úpravu, která nepoškodí fólii displeje, a to ani při silnějším zatlačení, ale stále po ní velmi dobře „klouže“.

Co se cen týče, S Pen Fold Edition pořídíte za 1 299 Kč, zatímco S Pen Pro koupíte za 2 599 Kč. Pokud se poohlížíte po dotykovém peru pro Galaxy Z Fold 3, pak vám jistě neunikla informace, že v rámci předobjednávky dostanete S Pen Fold Edition zdarma (platí pouze do 26. srpna). Na druhou stranu potřebujete dotykové pero někam ukrýt a flipové pouzdro se speciální drážkou pro S Pen stojí dalších 1 999 Kč. Pokud tedy chcete používat S Pen a mít jistotu, že pero neztratíte, vyjde vás tahle sranda na dalších téměř 3 300 Kč.

Z mého pohledu je obrovská škoda, že pero nelze k tělu Folda uchytit třeba pomocí magnetu. Nejsem příznivcem ochranných pouzder (a to pro Folda 3 s otvorem pro pero je navíc poměrně velké), nicméně S Pen bych s sebou rád nosil a magnetické uchycení ke konstrukci telefonu by mi dávalo smysl. A pozor také, kvůli speciální technologii displeje nejsou s Foldem kompatibilní starší pera S Pen.

Poddisplejová kamera

Na těle Samungu Galaxy Z Fold 3 je umístěno celkem pět fotoaparátů, ovšem jeden z nich je ve světě smartphonů zatím poměrně nestandardní. Samsung totiž vnitřní kameru schoval přímo do ohebného displeje, byť úplně neviditelná není a přiznám se, že jsem si na ni musel chvíli zvykat. Ostatně ve svém článku s prvními dojmy jsem její využití kritizoval z toho důvodu, že při zobrazení světlých barev jednotlivé pixely působí trochu rušivě (při tmavých barvách to tak patrné není).

Nejprve mi poddisplejová kamera přišla jako zcela zbytečný prvek a říkal jsem si, že je to od Samsungu poměrně velká známka „punku“, použít tohle zatím příliš nevyzkoušené řešení do zařízení, které má být jeho výkladní technologickou skříní. Jako mnohem logičtější se mi jevilo použití běžné kamery s klasickým výřezem, která byla u předchozí generace a kterou najdete i na vnějším displeji.

Nicméně po pár dnech používání jsem svůj postoj musel přehodnotit. Na ony „rušivé“ pixely při světlejších barvách jsem si už zvykl a prakticky je nevnímám, a například při prohlížení fotografií nebo sledování videa, a vlastně i celkové práce se systémem, máte k dispozici celistvou a ničím nepřerušovanou plochu, což je skvělé. Je to podobné jako s tím ohybem – víte, že tam je, ale nijak vám nevadí.

Záměrně u tohoto prvku nepoužívám označení selfie kamera, protože primárně k focení autoportrétů opravdu neslouží. Jedná se o řešení vhodné spíše pro videokomunikaci na velkém displeji či odemykání obličejem. Videohovory jsem testoval přes Skype a Zoom a kvalita bohužel byla spíše průměrná. Pro úplnost přikládám ukázku nahraného videa ve Full HD rozlišení při 30 fps. V nastavení lze přepnout ještě na dvojnásobnou snímkovací frekvenci.

Samsung Galaxy Z Fold 3: under display camera test (Full HD, 30 fps)

Samsung za pixely displeje schoval kamerku s poměrně nízkým rozlišením 4 Mpx, úhlem záběru 80° a světelností objektivu f/1.8. Paradoxně horší světelnost f/2.2 má standardní selfie kamerka v otvoru předního displeje; ta se ale může pyšnit vyšším rozlišením 10 megapixelů.

Když skrze poddisplejovou kameru zkoušíte fotit autoportrét, živý náhled nevypadá vůbec vábně, ale uložený snímek má už kvalitu o něco lepší (ukázky najdete nad tímto odstavcem), i když ve srovnání s přední selfie kamerou fotka působí jako z nějakého smartphonu nižší střední třídy. Při uložení autoportrétu mimochodem nastupuje poměrně agresivní postprocessing, který má za úkol z obrazových dat vymáčknout maximum.

Mimochodem, s Foldem lze autoportréty fotit i skrze sestavu hlavních fotoaparátů na zádech. Je k tomu potřeba telefon rozevřít a přepnout se do speciálního režimu, kdy na vnějším displeji vidíte hledáček. Vzhledem k velikosti a hmotnosti Folda to sice není úplně pohodlné, ale kvalita selfíčka je v tomhle případě zaručena.

Fotoaparáty a záznam videa

Na zadní straně najdeme trojici snímačů seřazených pod sebe do „semaforu“. Škoda, že se Samsung designově neinspiroval řadou Galaxy S21, která má snímače umístěné ve stylovém výřezu, který vypadá, jako by se zakusoval do těla přístroje. U Foldu fotomodul tvoří poměrně nudný ovál obsahující následující sestavu:

Hlavní 12Mpx snímač s optickou stabilizací, fázovým ostřením a světelností f/1.8

Širokoúhlá 12Mpx kamerka s úhlem záběru 123° a světelností f/2.2

12Mpx teleobjektiv schopný 2× optického přiblížení (10× digitálního), s optickou stabilizací a clonovým číslem f/2.4

Až na teleobjektiv jsou fotoaparáty shodné s jarními vlajkovými modely Galaxy S21. Lepší kvalitě by navíc měly dopomoci čočky překryté sklem Gorilla Glass DX, které nabízí menší odrazivost a vyšší odolnost blížící se safírovým sklům. I když Fold 3 fotí skvěle, jsem z použité sestavy trochu zklamaný, a to především z teleobjektivu, u kterého bych ocenil o něco vyšší optický zoom. Ostatně už loni u Folda 2 jsem kritizoval pouze 2x optické přiblížení a tady letos bohužel nenastala žádná změna. Taková optika z Galaxy S21 Ultra by telefonu slušela mnohem více, ale chápu, že Samsung při návrhu konstrukce musel bojovat s volným místem.

Ve srovnání s předchozí generací u fotek pořízených za denního světla prakticky nepoznáte rozdíl a ani v šeru či ve tmě není propad v kvalitě nijak výrazný. Pokud tedy vlastníte předchozí generaci, kvůli fotoaparátům si tu novou pořizovat nemusíte.

Tip: Všechny fotografie v plném rozlišení si můžete zobrazit/stáhnout zde

Optika si dobře poradí i při focení makra nebo portrétů s rozostřeným pozadím. Pochválit musím slušný dynamický rozsah, ostrost, věrné barvy, vysokou úroveň detailů a nízkou míru šumu. Nicméně pokud si necháte zapnuté vylepšování v podobě umělé inteligence, počítejte občas se zbytečně zvýrazněnými barvami. Nezapomnělo se ani na noční režim, který fotografovanou scénu vyfotí „na několikrát“ s různou expozicí a následně snímky vylepší za pomoci softwarových optimalizací.

Se širokáčem doporučuji fotit za dobrých světelných podmínek. V šeru a ve tmě už se výrazně snižuje ostrost a objevuje se výrazný digitální šum. Je vidět i snaha o korekci okrajů, ale v některých situacích je mírná deformace znát. Fotky z teleobjektivu jsou použitelné i za horšího světla, navíc díky optické stabilizaci jsou přiblížené snímky a video příjemně ostré.

Samsung Galaxy Z Fold 3: camera test (4K, 30 fps)

I když to použitý čipset Snapragon 888 umožňuje, podporu záznamu v 8K rozlišení Fold 3 nenabízí kvůli 12Mpx snímači, nicméně to mi až tolik nevadí – 8K je zatím stále spíše marketingové lákadlo. Vystačit si proto budete muset s maximem v podobě 4K záznamu při 60 fps, nicméně pouze z hlavního fotoaparátu. V případě, že chcete přepínat mezi širokáčem a teleobjektivem, bude v nastavení nutné snížit snímkovací frekvenci na 30 fps. 10Mpx selfie kamerka zvládá pořizovat 4K video při 30 fps.

Samsung Galaxy Z Fold 3: camera test (4K, 60 fps)

Baterie a výdrž

Obě poloviny telefonu jsou vyplněny dvojicí akumulátorů se společnou kapacitou 4 400 mAh. Kvůli drobnému ztenčení těla má Fold 3 oproti předchozí generaci o 100 mAh nižší kapacitu. Baterii dobijete buď skrze USB-C kabel maximálním výkonem 25 Wattů (nabíječku si ale musíte obstarat sami, v balení žádná není), případně lze dobíjet bezdrátově (15 Wattů). Podporováno je i reverzní Qi dobíjení dalších produktů, například hodinek či sluchátek (maximální výkon 9 Wattů). Samotné nabití z nuly na sto zabere přibližně 80 minut, přičemž po necelých 30 minutách jste na 50 % kapacity baterie.

Výdrž baterie je oproti loňskému modelu o něco horší, a to především pokud si ponecháte zapnutou adaptivní frekvenci displeje, o které jsem psal v úvodu recenze. Když jsem adaptivní frekvenci ponechal aktivní a ještě využíval funkce Always On, měl jsem při náročnějším provozu problém vydržet celý pracovní den.

S vypnutím adaptivní frekvence se výdrž zlepšila a na jeden den jsem se dokázal dostat. Při úspornějším provozu se dá dostat i na dva dny, ale celkově z výdrže úplně nadšený nejsem. Když si k tomu připočtu jen 25W nabíjení (konkurence ve střední třídě dnes umí jednou tolik) a chybějící nabíječku v balení, nemůže si z téhle kapitoly Fold 3 odnést kladné body.

Hardware, systém a One UI

Všechny odpůrce čipsetů Exynos, které se v Evropě u vlajkových modelů Samsungu používají, jistě potěší fakt, že stejně jako loňská generace, i Z Fold 3 běží na řešení od Qualcommu. Konkrétně jde o výkonný Snapdragon 888 s podporou 5G doplněný o 12 GB RAM typu LPDDR5. Tahle sestava dává tušit, že nedostatkem výkonu opravdu trpět nebudete. A zmiňovat, že na Foldu spustíte i ty nejnáročnější herní tituly je asi zbytečné. V případě interní paměti lze volit mezi 256 a 512GB variantou.

Někomu může vadit absence slotu na microSD kartu, nicméně vzhledem k dostupnosti 512GB verze to nepovažuji za zápor. Poměrně netradiční je i možnost mít v telefonu celkem tři vlastní čísla – kromě slotu na dvě fyzické nanoSIM lze totiž dohrát ještě třetí eSIM. Nicméně pozor, aktivní vždy mohou být maximálně dvě čísla najednou.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Fold 3 Systém: Android 11 Rozměry: 158,1 × 128,1 × 6,6 mm (rozevřený), 158,1 × 14,5 × 64,8 mm (zavřený) , Hmotnost: 271 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 888, 5nm, 1,8 - 2,84 GHz, octa-core RAM: 12 GB , Interní paměť: 256/512 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,2" + 7,6", 816 × 2260 px, 2208 × 1768 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, 1/1.76", OIS, Dual Pixel, PDAF, Sony IMX555 Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.4, 1/3.6", teleobjektiv, 2x optický zoom, OIS, PDAF Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 1/3.2", širokoúhlý, 123˚, Dual Pixel AF , Přední kamera: 10 + 4 Mpx (dvě kamery: vnější a vnitřní - poddisplejová pro videohovory) Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4400 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 46 990 Kč Kompletní specifikace

Takto výkonný procesor a dostatek operační paměti využijete také při práci s více okny, nebo při používání desktopového režimu DeX, který lze na vybraných televizích dokonce provozovat bezdrátově (recenze) a stejně jako další smartphony od Samsungu nabízí i výrazně lepší spolupráci se systémem Windows 10. Díky tomu se s počítačem propojíte jedním kliknutím, respektive rychle a pohodlně navážete bezdrátové spojení.

Na počítači si díky tomu můžete nechat zobrazovat oznámení z telefonu, odesílat a přijímat zprávy a prohlížet fotografie, případně je kopírovat do počítače. Tajně si přeji, abychom se něčeho podobného v budoucnu dočkali i ve spojení s macOS, ale vzhledem k partnerství Samsungu a Microsoftu na to příliš nesázím.

Multi-window s podporou aplikací třetích stran

Galaxy Z Fold 3 běží na Androidu 11, které doplňuje uživatelské prostředí One UI 3.1.1. Stejně jako u loňské generace, i tady jihokorejský gigant připravil další inovace spojené s využitím ohebného displeje a tabletového režimu. V nastavení navíc přibyla experimentální funkce, díky které můžete do režimu Multi-window (až tři okna na obrazovce) přidat i aplikace třetích stran.

Až doposud takto bylo možné pouze s hrstkou několika systémových aplikací, ale nyní se tato možnost značně rozšířila a skvělé je, že jsem během testování nenarazil na žádné pády aplikací třetích stran při použití v tomto režimu zobrazení.

Do bočního panelu, který nově nabízí o něco „hubenější“ zobrazení, si kromě zástupců oblíbených aplikací lze umísťovat i sestavy. Pokud tedy najednou na velkém displeji vedle sebe chcete spustit třeba galerii, webový prohlížeč a e-mailového klienta, jednoduše si na to v bočním výsuvném panelu vytvoříte zástupce. A to ještě není všechno, v nabídce Nastavení – Rozšířené funkce – Labs najdete úplně na konci nabídky volbu pro připnutí svých oblíbených aplikací na užší a neustále viditelný boční pruh.

Kromě režimu Multi-window je samozřejmě možné aplikace spouštět i v plovoucích oknech s přizpůsobitelnou velikostí. Nechybí ani Flex mód, kdy se při „nalomení“ telefonu u vybraných aplikací obrazovka rozdělí na dvě části – v té horní zpravidla vidíte obsah, v té spodní pak ovládací prvky. Funguje to například v aplikaci YouTube, galerii, fotoaparátu a dalších.

Užitečná laboratoř v Nastavení

Další novinkou je režim zobrazení Multi View, který je u Foldu 3 defaultně nastavený. Jeho cílem je lépe využívat větší plochu displeje. Vidět to je třeba na nabídce Nastavení, kde na levé polovině vidíte jednotlivé kategorie a na pravé pak jejich podnabídky. Podobný náhled nabízí třeba i e-mailový klient. Abych byl přesný, v některých aplikacích, jako například Zprávy, takové zobrazení nabízel i Fold 2 (One UI 3.1), ale například nabídka Nastavení je takto zobrazena až na Foldu 3 s One UI 3.1.1.

V budoucnu toto zobrazení půjde vynutit i pro další aplikace, jako je například Facebook Messenger. Už nyní to funguje například ve WhatsAppu, ale opět je nutné mu zobrazení na rozdělené obrazovce aktivovat v „laboratoři“ v nabídce Nastavení.

Ne každému zobrazení Multi View musí vyhovovat. Z tohoto důvodu Samsung do nabídky Nastavení – Displej – Rozložení a zvětšení obrazovky přidal možnost přepnout se do klasického jednosloupcového zobrazení.

Další funkcí, kterou najdete v „laboratoři“ (nabídka Labs v Nastavení) je možnost změnit poměru stran pro libovolnou aplikaci na velkém displeji. K dispozici jsou volby celá obrazovka, 4:3 nebo 16:9. Nejvíce to oceníte například u Instagramu, který se standardně zobrazuje s nevzhlednými černými okraji. Po přepnutí do režimu celé obrazovky je zážitek o poznání lepší. A pozor, ani v celoobrazovkovém režimu se konečně nedeformují Stories – ty zůstávají v původním poměru stran, stejně jako editor pro jejich nahrávání.

Závěrečné hodnocení

Už v úvodu recenze jsem psal, že Samsung Galaxy Z Fold 3 není určený pro běžné uživatele, ale má poměrně úzce vymezenou cílovku, která jeho možnosti dokáže ocenit a především využít. Zajímavé je, že v asijských zemích jsou Foldy extrémně populární i u profesionálních mobilních hráčů, právě kvůli velkému displeji a dostatečnému výkonu.

Fold 3 má navíc výrazně zajímavější startovací pozici než loňská generace, a to nejen díky nižší ceně, ale také kvůli voděodolnému tělu a podpoře pera S Pen. Právě na Foldy by tak postupně mohli začít přesedlávat někteří majitelé modelů řady Note. Cena 46 990 Kč stále není úplně zanedbatelná a stále z Folda 3 dělá jeden z nejdražších smartphonů na trhu, ale nesmíme zapomínat, že se jedná o poměrně unikátní zařízení napěchované technologiemi.

Samsung Galaxy Z Fold 3 byste si rozhodně neměli kupovat jen proto, že chcete mít v kapse telefon s ohebným displejem, pro tyto potřeby doporučím spíše levnější véčko Galaxy Z Flip 3 (videorecenze). Pokud ale pro svou práci vyžadujete prostornější zobrazovač, než nabízejí klasické telefony a dokážete využít nejrůznější softwarové vychytávky a nástroje od Samsungu, pak vám Fold 3 bude skvělým pomocníkem.

Je škoda, že se Samsungu u letošní generace nepovedlo zlepšit výdrž baterie a integrovat do těla fotosestavu z modelu Galaxy S21 Ultra. Novinka sice fotí skvěle, ale takový teleobjektiv s pouze dvojnásobným optickým přiblížením už působí trochu zastarale.

Galaxy Fold 3 je jako celek skvělé zařízení, které se dá používat jako větší telefon s protáhlým displejem, ale v případě potřeby jej snadno proměníte v malý tablet. A na trhu zatím neexistuje konkurent, který by to nejlepší z obou světů dokázal kombinovat lépe.

Výhodnější nákup v rámci předobjednávek

Prodej telefonu bude zahájen 27. srpna. V rámci předobjednávek, které do tohoto data běží, k telefonu navíc získáte službu Samsung Care+ na jeden rok zdarma a e-voucher na flipové pouzdro s perem S Pen + 25W nabíječku. Tento balíček bude samostatně stát 2 399 Kč (bez nabíječky 1 999 Kč).

V nabídce je i spousta originálního příslušenství – například flipové pouzdro s dotykovým perem (1 999 Kč), kožené flipové pouzdro (2 399 Kč), zadní kožený a silikonový kryt (1 999 Kč/999 Kč) či kryt z aramidových vláken (1 699 Kč). Samostatně je také možné doukoupit ovládací pero. S Pen Fold Edition přijde na 1 299 Kč, S Pen Pro na 2 599 Kč.