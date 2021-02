Samsung Galaxy Week: k vybraným smartphonům dostanete sluchátka Buds Live

Korejský gigant Samsung spustil dvoutýdenní akci s názvem Galaxy Week, v rámci níž můžete k vybraným prémiovým telefonům získat sluchátka Galaxy Buds Live (standardní cena 4 490 Kč) zcela zdarma. Akce platí na zařízení z řady Galaxy S21, Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold2 nebo Galaxy Z Flip a trvá od 22. února do 7. března přímo na e-shopu Samsungu či u vybraných partnerů.

Kromě sluchátek nabízí Samsung do konce března také akci Trade-in, v jejímž rámci můžete získat bonus 3 500 Kč k výkupní ceně svého starého mobilního telefonu, pokud si zakoupíte telefon z řady Galaxy S21. Do 9. března také můžete uplatnit 50% slevu na Samsung Care+, která vás ochrání před náhodným poškozením mobilního telefonu po dobu až dvou let.