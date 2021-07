Samsung Galaxy Watch 4 Classic na scéně. Otočná luneta možná zažije návrat

Chystané chytré hodinky od Samsungu jsou jedním z nejvíce očekávaného příslušenství korejského giganta za poslední roky. Když na úvodní keynote Google I/O oznámil, že opouští svůj vlastní systém Tizen ve prospěch Wear OS, způsobil tím malý poprask. Před dvěma dny v rámci virtuálního veletrhu MWC Samsung předvedl svou vizi spojeného systému Wear OS a Tizen a nutno podotknout, že nevypadá vůbec špatně.

Systém bychom už měli, teď by to chtělo nějaký ten hardware. Ten prozatím Samsung tají, nicméně díky únikům poměrně přesně víme, co se v srpnu chystá představit. Základem by měly být hodinky Galaxy Watch 4 a Galaxy Watch 4 Active, které spoléhají na dotykové ovládání s pravděpodobnou digitální lunetou, dvojici tlačítek a čtveřici barevných variant.

Staromilci si ale posteskli, že ani na jednom modelu nebyla zobrazena hardwarová luneta, která se do značné míry stala poznávacím znamením hodinek od Samsungu a značně usnadňovala používání systému. Nová spekulace odhalila dosud ukrývaný model chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch 4 Classic, jež právě hardwarovou otočnou lunetou disponují.

Podle informací serveru Android Headlines se dočkáme rovnou tří velikostí – 42 mm, 44 mm a 46 mm. Barevné kombinace mají být rovněž z konzervativnějšího soudku, tedy klasická bílá, šedá a černá, přičemž pouzdro má v prvních dvou případech mít barvu kovu, zatímco černá varianta bude disponovat černým pouzdrem. Zvolit si budete moci také materiál pouzdra, které má být z hliníku nebo nerezové oceli. Odolnost by měla být zajištěna standardem MIL-STD-810G a vodotěsností do 5 BAR.

Z uniklých renderů nicméně není jasně patrné, zda luneta hodinek Galaxy Watch 4 Classic bude skutečně otočná či nikoli. Doufejme, že Samsung na svůj ikonický prvek nezanevře.