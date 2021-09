Samsung Galaxy S22 Ultra dostává jasné obrysy. Dočkáme se atypického fotomodulu?

O podobě chystaných smartphonů z řady Samsung Galaxy S22 se spekuluje už nějaký ten pátek. Zatímco základní varianta Galaxy S22 a větší „plusko“ by se neměly po designové stránce příliš lišit od současných modelů, v případě nejvybavenější verze Galaxy S22 Ultra má dojít k výrazné proměně.

S uniklými rendery se na svém twitterovém účtu pochlubil známý leaker Ice Universe. Nejvýraznější změna má být v oblasti fotoaparátů, které svým rozmístěním připomínají písmeno P. V první variantě leaku byly fotoaparáty spojeny do jednoho modulu, nicméně v aktualizované verzi je najdeme rozděleny na dvě části.

Following @UniverseIce comments on my #GalaxyS22Ultra, I asked my sources to investigate.

Seems a prototype w/ uniform body frame indeed exist but I got no confirmation on the camera housing design.

Nonetheless, here two updated renders depicting these prospective differences. pic.twitter.com/14bNzFxqDP

— Steve H.McFly (@OnLeaks) September 26, 2021