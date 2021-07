Samsung Galaxy S22 dostane 200Mpx fotoaparát Olympus a podporu S Pen

Ačkoli se Samsung snaží bojovat proti únikům zákulisních informací, příliv spekulací ohledně chystaných zařízení korejského giganta rozhodně neutichá. Nejnovější spekulace se týká připravovaného Samsungu Galaxy S22 Ultra, který má nahradit aktuální model S21 Ultra.

Podle jihokorejských zdrojů spojí Samsung síly s výrobcem fotoaparátů Olympus a nabídne v chystané vlajkové lodi hned pětici fotoaparátů s puncem známé japonské společnosti. Přidal by se tak k firmám jako OnePlus (Hasselblad), Sony (Zeiss) či Realme a jejich chystanému partnerství s Kodakem. V rámci spolupráce s Olympusem má hlavní fotoaparát nabídnout astronomické rozlišení 200 Mpx.

Kromě fotoaparátů se spekuluje také o podpoře dotykového pera S Pen. To by nicméně nebylo až tak velké překvapení, neboť aktuální model Galaxy S21 Ultra S Pen podporuje. Spekulace se bohužel nezmiňují o tom, kdy a za kolik bychom se mohli Samsungu Galaxy S22 Ultra dočkat. Předpokládá se, že oznámení proběhne ještě letos a do prodeje by nástupce aktuální vlajkové lodi mohl jít příští rok.