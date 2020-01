Samsung Galaxy S20: 108Mpx fotoaparát dostane pouze jeden model z řady

Už jen necelý měsíc nás dělí od představení řady vlajkových smartphonů Samsung Galaxy S20. Mají ji tvořit tři modely pojmenované Galaxy S20, S20+ a S20 Ultra, přičemž od všech se očekává vysoký výkon, 120Hz displej a skvělé fotografické vlastnosti. Ty ale ve většině případů nebudou zásluhou spekulovaného 108Mpx fotočipu, ale jiného senzoru se znatelně nižším rozlišením.

Podle uznávaného informátora Ice Universe dostanou základní modely Galaxy S20 a S20+ „pouze“ 12Mpx snímač, zatímco 108Mpx senzor se patrně dostane do modelu S20 Ultra. To však rozhodně nemusí být na škodu, Galaxy S20 a S20+ totiž mají dostat zbrusu nový senzor s velikostí jednotlivých pixelů 1,8 mikronu (fyzická velikost snímače 1/1.7“); loňské modely přitom měly fotoaparáty s 1,4μm pixely.

If you think it is not powerful, it is a very stupid and naive opinion. Samsung has used 12MP 1.4μm for 4 years and it is still very powerful. Now from 1.4 to 1.8, it will only be more powerful, and it will be significantly better than Note10 +.

