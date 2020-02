Samsung Galaxy Buds+ mají lepší zvuk i výdrž, ale stále jim chybí jedna důležitá funkce

Kromě modelové řady Galaxy S20 (první dojmy) jsme se na Unpacked eventu dočkali představení vylepšené verze bezdrátových sluchátek Samsung Galaxy Buds+. Dlouho se spekulovalo, zda se u nich dočkáme aktivního potlačení hluku (ANC), ale nakonec se tak bohužel nestalo, což je veliká škoda. Už první generace se mezi uživateli těšila velké oblibě, ale absence ANC jim byla často vytýkána, a tenhle neduh si s sebou ponese i jejich nástupce.

Co se týče designu sluchátek a rozměrů, tak zde se téměř nic nezměnilo. Každé ze sluchátko má rozměry 17,5 x 22,3 x 19,4 mm a hmotnost 5,6 gramů. Rozdíly oproti první generaci jsou tak jen v desetinách milimetru (17,5 x 22,5 x 19,2 mm). Zvuk tradičně naladila značka AKG, kterou Samsung vlastní. S telefonem sluchátka Galaxy Buds+ komunikují skrze Bluetooth 5.0. Na těle najdeme celkem tři mikrofony pro zajištění co nejlepší kvality zvuku během hovoru, a to i v rušnějším prostředí.

Samsungu se u nové generace povedlo zlepšit výdrž. V každém ze sluchátek je integrována 85mAh baterie (+ 270mAh akumulátor v dobíjecí krabičce). První generace (recenze) měla 58mAh baterii ve sluchátkách a 252mAh v krabičce. Díky vyšší kapacitě Galaxy Buds+ nabídnou 6 hodin poslechu hudby či 5 hodin telefonování na jedno nabití. Při využití energie z krabičky je to 13 hodin hudby a 11 hodin hovorů.

Galaxy Buds+ rovněž nabídnou lepší kvalitu zvuku. Každé sluchátko v sobě totiž ukrývá jeden výškový a jeden basový reproduktor. První generace měla v každém sluchátku pouze jeden reproduktor. V případě, že si pořídíte některý z telefonů řady Galaxy S20, můžete díky funkci Power Share sluchátka dobíjet bezdrátově přímo ze zadní strany telefonu. I samotné dobíjení sluchátek se zrychlilo – už za 3 minuty získáte energii na 60 minut poslechu.

Snadné ovládání dotykem

Veškerá interakce se sluchátky probíhá skrze dotykovou plošku a dotyková gesta. Jedním klepnutím spustíte/pozastavíte přehrávání hudby, dvojitým poklepáním přeskočíte na další skladbu, případně přijmete/ukončíte hovor. Trojitým poklepáním se vrátíte na skladbu předchozí. Nově je rovněž možné přes dotykový panel regulovat hlasitost.

Přidržením prstu se spustí vámi přednastavená funkce. Tou může být spuštění asistenta Bixby, popřípadě Google Assisant. Nechybí ani inovovaný Ambient Sound, kdy skrze sluchátka díky mikrofonům uslyšíte zvuk z okolí. V mobilní aplikaci si nově budete moci nastavit úroveň zvuku propouštěného u okolí.

Zvýšení hlasitosti opět můžete provést přidržením prstu na plošce. Novinkou je i možnost rychlého spuštění hudební aplikace Spotify přidržením prstu na dotykové plošce (tuto akci lze nakonfigurovat přímo v mobilní aplikaci).

Cena a dostupnost

Sluchátka Samsung Galaxy Buds+ se na českém trhu začnou prodávat od 14. února za 4 499 Kč (169 eur pro Slovensko). V případě, že si předobjednáte Samsung Galaxy S20+ či S20 Ultra, získáte je k telefonu zdarma. Dostupné budou ve třech barevných variantách – bílé, černé a modré.

Sluchátka Galaxy Buds+ už v redakci testujeme a vy se tak brzy můžete těšit na jejich podrobnou recenzi.