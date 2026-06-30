Samsung chystá smartphone s rolovacím displejem. Kdy se dočkáme?

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- Korejský Samsung plánuje rozšířit nabídku svých telefonů s flexibilním displejem
- Namísto klasické „skládačky“ údajně Korejci pracují na telefonu s rolovací obrazovkou
- Podobný telefon ukázala před pěti lety společnost LG, poté však uzavřela svoji mobilní divizi
První smartphone s ohebným displejem se jmenoval Royole Flexpai a byl představen v říjnu roku 2028. Od té doby uplynula spousta vody a ohebné displeje již dnes nejsou žádnou raritou – na trhu je k mání velká spousta skládacích smartphonů, převážně véčkové nebo knížkové konstrukce. Pokusy o telefony jiných konstrukcí se prozatím ukázaly být neživotaschopné, byť na obzoru se možná jeden zajímavý model rýsuje.
Rolovací hi-tech mobil od Samsungu
Podle webu Korea Today se Samsung stále nevzdal myšlenky uvést na trh smartphone s rolovacím displejem. Tento koncept není ničím novým – rolovací telefon měla před pěti lety připravený společnost LG, ovšem krátce po jeho poodhalení rozpustila svoji mobilní divizi. Tento telefon se letos na jaře dostal do spárů youtubera Zacka Nelsona, který odhalil, že se jednalo o takřka hotový produkt připravený na sériovou produkci.
Zpět ale k Samsungu. Korejská firma je v oblasti flexibilních displejů jedničkou na trhu a v zásadě má při návrhu smartphonů rozvázané ruce. V loňském roce Samsung překvapil nadvakrát ohebnou skládačkou Z TriFold, v příštích letech by podle korejských zdrojů mohl přijít právě s rolovacím telefonem.
Samsung údajně na tomto zařízení pracuje pod interním označením Z Slide. Jeho dominantou má být velký 10″ displej s tradičním poměrem stran 16:9, který by mělo být možné srolovat do menšího půdorysu. Samsung na tomto zařízení pracuje již nějakou dobu, dosud však nebyl schopný vyřešit blíže nespecifikované technologické problémy rolovacího displeje. Už dříve jsme od Samsungu viděli různá konceptuální rolovací zařízení, žádné z nich se ale zatím nedostalo na pulty obchodů.
Ani v současnosti ještě Samsung není připraven na sériovou produkci, podle zdrojového webu nebude rolovací smartphone korejské značky představen dříve než v roce 2028.