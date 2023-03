Ohebné i rolovací. Na MWC jsme si prohlédli unikátní koncepty od Samsungu

Ohebné na několik způsobů, rolovací a na první pohled dost bláznivé

Samsung na MWC ukázal futuristické koncepty telefonů, notebooku i tabletu

Využití rolovacích displejů je bohužel stále hudbou vzdálené budoucnosti

V oblasti flexibilních displejů, tedy takových, které můžete ohnout nebo je třeba nechat zarolovat, bychom těžko hledali většího inovátora, než je jihokorejský Samsung. Byl to právě on, kdo jako první uvedl do prodeje smartphony s ohebným displejem Galaxy Fold a Galaxy Flip, které loni představil už ve své čtvrté generaci. Od loňského roku se ve větší míře začínají přidávat i další výrobci, nicméně Samsung rozhodně neusnul na vavřínech a už nyní v jeho laboratořích vnikají další prototypy zařízení, z nichž se některá možná jednou dočkají své prodejní verze.

Rolovací displeje ještě čeká dlouhá cesta

Na veletrhu MWC v Barceloně jsem měl možnost si některé z prototypů prohlédnout. Jako ten vůbec nejzajímavější mi přišel koncept s označením Slidable Solo, který displej neohýbá, ale roluje. Běžně vypadající tablet tak může zhruba o polovinu zvětšit zobrazovací plochu, která „vyjede“ z pravé strany. Podobný koncept mimochodem Samsung má i ve smartphonovém segmentu a nese označení Flex Slidable. Konstrukce je zcela totožná, jen v menším provedení.

Nejen zástupců Samsungu, ale i dalších výrobců, jako je například Lenovo či Motorola, jsem se v Barceloně ptal, kdy bychom se mohli dočkat prvního komerčního produktu. Jejich vyjádření se většinou shodovala v tom, že to nebude dříve než za 3 až 5 let, jelikož je tato technologie nejen extrémně náročná na výrobu, ale zároveň ještě není připravena na běžný provoz.

Přece jenom, u současných prototypů se mohou pod rolující zobrazovač snadno dostat nečistoty a žádnému výrobci se zatím nepodařilo přijít s konstrukcí, která by toto dokázala vyřešit.

Telefon, který ohnete nadvakrát

Samsung zde rovněž prezentoval dva koncepty „skládačky“, u které se displej ohýbá nadvakrát. Oproti Galaxy Z Fold 4 má toto řešení výhodu v tom, že ohebný panel má širokoúhlejší poměr stran a hodí se více na konzumaci multimédií či na práci s více aplikacemi bok po boku. Nevýhodou pak je, že takto složené zařízení má o poznání větší tloušťku, než běžné smartphony. Model Samsung Flex G má dokonce v pravé části ukryté ovládací pero S Pen, v horní části levého okraje najdeme kamerku pro videokomunikaci.

Flex G jsem měl možnost prohlédnout si ve dvou velikostech. Ta menší nabízela po rozložení 7,2″ displej, větší varianta už po rozložení připomínala klasický tablet. Zobrazovač ji totiž narostl na slušných 12,4″.

Prototyp s označením Flex S se ohýbá do písmene S, což znamená, že část ohebného displeje zůstává vystavena světu, zatímco Flex G ohebný displej zcela schová. Oba koncepty jihokorejský gigant taktéž prezentoval ve dvou úhlopříčkách, ale nemyslím si, že by toto byla cesta, kterou by se ať už Samsung, nebo jiný výrobce chtěl vydat.

13“ notebook, nebo 17“ monitor?

Flexibilní zobrazovací panely Samsung testuje i ve větších úhlopříčkách, což dokazuje koncept notebooku Flex Note. Ten disponuje velkým ohebným 17“ displejem, který jde přehnout na dvě poloviny. Získáte tak notebook se dvěma 13“ panely – horním na konzumaci obsahu, dolním na zobrazení virtuální klávesnice či dalších ovládacích prvků.

Ani u jednoho z vystavených prototypů jsem neměl pocit, že by se po konstrukční stránce jednalo o hotové zařízení. Naopak, jsem si téměř jistý, že v dohledné době nic podobného Samsung nepředstaví a spíše se bude soustředit na doladění současných řad skládaček Flip a Fold, které jsou mezi uživateli nesmírně populární. Přece jenom, všechny zde vystavované produkty měly ještě po konstrukční stránce spoustu nevyřešených problémů.

A jak se na zařízení s flexibilními displeji díváte vy? Vnímáte je jako něco, co v budoucnu nahradí běžné smartphony, nebo podle vás půjde spíše o okrajou záležitost pro technologické nadšence?