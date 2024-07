Samsung chystá novou generaci telefonů: v hlavní roli umělá inteligence

Nové telefony mají mít větší displeje, ale zároveň budou mobilnější

Samsung chce do telefonů integrovat AI prakticky do každé oblasti

Na velkou integraci AI do nadcházejících Pixelů sází i Google

Samsung přesměrovává většinu svého úsilí v oblasti mobilního výzkumu a vývoje na vytváření „telefonů s umělou inteligencí“, které mohou mít podle jednoho z vedoucích pracovníků radikálně odlišný design oproti současným modelům.

Větší displeje, víc AI

Roh Tae-moon, prezident divize Mobile Experience (MX) Samsungu, v rozhovoru pro Australian Financial Review prozradil, že tyto přístroje příští generace by mohly mít větší, ale zároveň mobilnější displeje a další senzory, aby splňovaly požadavky generativní umělé inteligence.

„Lví podíl našeho výzkumu a vývoje je nyní zaměřen na telefony s umělou inteligencí,“ uvedl Roh a zdůraznil snahu Samsungu integrovat technologii umělé inteligence do budoucích mobilních zařízení.

Konkrétní detaily jsou zatím samozřejmě pod pokličkou, nicméně indicie jdou jasným směrem – telefony budou nejspíše stále častěji skládací či rolovací. Těžko totiž uděláte telefon, který by měl být vysoce „mobilní“ a zároveň s větší obrazovkou, která nejde nějakým způsobem složit.

Soumrak obdélníků?

Klasickému obdélníkovému tvaru tak sice zatím rozhodně hrana nezvoní, ale dá se říct, že posledních pár let dokázalo, že různé skládačky mají na trhu své nezastupitelné místo. A je to právě Samsung, který se do těchto stále ještě alternativních konstrukcí telefonů vrhá, zdá se, ve velkém.

Samsung si v oblasti telefonů s umělou inteligencí klade za cíl rozšířit možnosti nad rámec současných aplikací, jako je manipulace s obrázky a jejich vytváření. Co to přesně znamená, opět nevíme, nicméně se prý počítá s využitím AI pro zpracování zvuku, generování textu, tvorbu videa a 3D modelování – zda se tohle všechno bude dělat na mobilech nové generace a zda budou nějaké alternativy, se teprve ukáže. Vedle toho Samsung řeší i možnosti integrace AI do příslušenství, kde se automaticky nabízejí sluchátka s možností překladu jazyka.

Nová generace telefonů

Samsung samozřejmě není jediný, kdo se snaží protlačit nástroje generativní umělé inteligence do svých mobilních zařízení. Nejvýrazněji do toho bude šlapat nejspíše Google, který hodlá za pár týdnů představit nové Pixely a už teď staví celé představení především na integraci AI, konkrétně Gemini.

K výrobcům telefonů integrujících umělou inteligenci se nedávno přidal konečně i Apple, tedy respektive teprve se přidá. Apple totiž sice ve spolupráci s OpenAI představil několik základních možností, jak v nadcházejícím iOS 18 využít AI, ale nemalá část představených novinek dorazí zřejmě až někdy v průběhu příštího roku.