Samsung chystá nová bezdrátová sluchátka. Dorazí rovnou ve třech barvách

Tradiční událost Galaxy Unpacked v podání Samsungu by se měla odehrát už za dva měsíce, konkrétně se spekuluje o datu 10. srpna. Kromě nových skládaček Galaxy Z Fold 4 a Flip 4 by korejská společnost mohla odhalit také příslušenství v podobě bezdrátových špuntů. Ty by měly navazovat na aktuální model Galaxy Buds Pro, přičemž v názvosloví prozatím jasno nemáme – mohlo by se jednat o model Galaxy Buds 2 Pro, případně Galaxy Buds Pro 2.

S čím se ale vcelku spolehlivý informátor Max Jamboor známý taky jako SnoopyTech pochlubil, to jsou barevné kombinace. Ty by měly být rovnou tři: Zenith Graphite, Zenith White a Zenith Bora Purple. Řečí běžných lidí se jedná o standardní černou a bílou, které doplní exotická fialová. Od sluchátek se dále očekává větší baterie a příznivá cena, ovšem na podrobnější informace si budeme ještě muset počkat.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?