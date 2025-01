S křížkem po funuse? Elektromobil Sony Afeela po třech letech míří do výroby

Elektromobil Afeela od společností Sony a Honda konečně míří do výroby

Cena není zrovna lidová – začíná na přibližně 2,6 milionech Kč

K prvním zákazníkům se má navíc dostat až v polovině roku 2026

Zdá se to k neuvěření, ale už jsou to tři roky od chvíle, kdy Sony a Honda na veletrhu CES v Las Vegas představily koncept elektrického SUV Vision-S 02, který doplnil starší koncept Vision-S EV. Zároveň to jsou dva roky, kdy se obě japonské společnosti odhodlaly ukázat prototyp elektromobilu Afeela, se kterým by giganti chtěli konkurovat nejen Tesle Elona Muska, ale také prémiovým automobilkám typu Mercedes-Benz, Audi či BMW. Nyní jsme se konečně dočkali dalšího významného posunu – první zájemci si jej konečně mohou rezervovat.

Sony Honda Afeela konečně míří na trh

Jak uvedl generální ředitel Sony Keničiro Jošida na letošním veletrhu CES, elektromobil Afeela se svou prodejní cenou začne na 89 900 dolarech (cca 2,63 milionů korun s daní), což není zrovna malá částka. Pokud byste se nechtěli spokojit se základní výbavou, společná značka Sony a Hondy nabídne vybavenější verzi, která začne na 102 900 dolarech (cca 3 miliony korun s daní).

A to není vše – společně s nákupem dostanou zákazníci tři roky předplatného, aby mohli využívat některé specifické funkce, tudíž po tomto období je čeká další pravidelná platba. Pokud vás cena zaujala, můžete si Afeelu už nyní rezervovat, přičemž cena za rezervaci je vratná částka 200 dolarů (cca 6 tisíc korun s daní). K prvním zákazníkům by se Afeela mohla dostat už v první polovině roku 2026.

Vzhledem k současnému trendu nabízet elektromobily co možná nejlevněji, aby byly oproti vozidlům se spalovacími motory co možná nejvíce konkurenceschopné, jde Sony a Honda poměrně překvapivě zcela opačnou cestou. Dalším problémem, o kterém Sony a Honda příliš nemluví, je softwarová výbava vozidla.

Bude Afeela komerční propadák?

Po dlouhých letech vývoje je velmi pravděpodobné, že řada vychytávek již bude notně zastaralá, což na dynamicky se rozvíjejícím trhu elektromobilů, které pochopily, že infotainment a software jsou důležitou součástí pohodlí řidiče a pasažérů, nezní jako velká konkurenční výhoda.

Pouštět se do jakýchkoli predikcí je sice ošemetné, nicméně Sony a Honda podle všeho dělají vše pro to, aby jejich první společný automobil byl komerční propadák. Ostatně v mezičase od představení se na scéně vynořil nový konkurent v podobě Xiaomi, který u zákazníků sklízí masivní úspěch, možná také díky tomu, že to nepřehání s cenou – v Číně si lze model SU7 objednat za 215 900 jüanů (cca 860 tisíc korun s daní), což je mnohem příznivější cena.