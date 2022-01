Sony to s elektromobily myslí vážně, nová divize odhalila koncept elektrického SUV

Elektromobilita je v posledních letech strmě na vzestupu, čehož jsou si vědomy jak tradiční automobilové koncerny, tak zcela noví hráči na trhu, kteří by rádi využili příležitosti a prosadili se. Jedním z potenciálních nových hráčů je japonský gigant Sony, který na veletrhu CES v Las Vegas, kde je i naše redakce, představil koncept elektrického SUV Vision-S 02, který doplnil starší koncept Vision-S EV.

Společně s koncepty se Sony pochlubilo novou divizí s názvem Mobility, která se bude zaměřovat na vývoj elektrických automobilů. S výrobou elektromobilů, hybridů či klasických automobilů už delší dobu koketují jiné asijské značky, z nedávné doby například Huawei.

VISION-S 02 | Concept Movie

V případě Xiaomi se o elektromobilu spekuluje už delší dobu a takový Samsung vyrábí automobily společně s Reanaultem už od devadesátých let minulého století. Velkou otázkou ovšem zůstává, zda Sony se svými elektromobily zaměří pozornost na domácí Japonsko, nebo jestli se jeho vozidla objeví také na západních trzích.

Zvyšující se zájem technologických společností o elektromobilitu by také mohl rozhoupat západní značky, především Apple. V jeho případě se o výrobě elektromobilu s nakousnutým jablkem ve znaku spekuluje už notnou řádku let, nicméně kromě mírných náznaků to zatím nevypadá, že by gigant z Cupertina v dohledné době představil vlastní vizi elektromobility.

VISION-S | UX Design

Pokud jde o samotný představený koncept od Sony, technických parametrů jsme se nedočkali. SUV Vision-S 02 nicméně nechybí celá řada senzorů, včetně CMOS a LiDAR pro asistenční systémy či 5G konektivity.

Interiér je rovněž prošpikovaný technologiemi a celou řadou obrazovek, které se nachází jak místo palubové desky, tak například v opěrkách sedaček řidiče a spolujezdce. Sony aktuálně provádí zkoušky v Evropě, které se týkají možného spuštění asistentů úrovně 2+.

Jestli uvidíme elektromobil na našich silnicích není jisté

Jestli nová divize Sony Mobility bude mít za cíl vytvoření elektromobilu dostupného pro širší veřejnost není v tuto chvíli jasné, nicméně generální ředitel Kenichiro Yoshida tuto možnost nevylučuje.

„Zkoumáme možnosti komerčního prodeje elektromobilů od Sony,“ řekl Yoshida. Ve hře je ale také varianta, ve které by Sony Mobility hrálo roli dodavatele technologií pro ostatní značky. Jakým směrem se nakonec Sony vydá ukáže až čas.