Revolut vystupuje z digitálního stínu: v Barceloně vyroste první kamenná prodejna

- Finanční gigant Revolut, který funguje i v Česku, plánuje otevření své první kamenné prodejny
- K jejímu umístění si společnost vybrala Barcelonu, španělskou metropoli
- Pokud tento projekt uspěje, prodejny budou vznikat i v jiných světových městech
Revolut je britská finanční společnost, která byla založena v roce 2015 a původně vznikla jako jednoduchá aplikace pro levné zahraniční platby a směnu měn bez vysokých bankovních poplatků. Velmi rychle ale rostla a aktuálně je považována za nejhodnotnější evropský startup s hodnotou okolo 75 miliard dolarů. Nyní je Revolut plnohodnotnou digitální bankou a dalším krokem v jeho vývoji je první fyzická pobočka.
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Revolut připravuje kamenný obchod
Pro svou první fyzickou maloobchodní prodejnu si finanční společnost Revolut vybrala již zmíněnou Barcelonu. Obchod ponese všeříkající jméno Revolut Store, bude se nacházet poblíž náměstí Plaça Catalunya a jeho otevření je naplánováno na konec tohoto nebo počátek příštího roku. Zaměstnávat by měl dvacítku lidí.
A na co se mohou zájemci těšit? V oblasti velikosti a stylu by se měl podobat legendárním obchodům Apple Store. Měl by nabídnout velký, dobře viditelný a až imerzivní prostor, který zákazníka pohltí, a jeho hlavním posláním bude poprvé zprostředkovat značku a její ekosystém zákazníkům i ve fyzickém světě.
Proč padla volba na Španělsko?
Je to velmi jednoduché – tato země je pro Revolut třetím největším trhem na světě a Barcelona jako taková má auru inovativního města, kde může společnost najít místní i mezinárodní zákazníky. V rámci firmy se jedná o pilotní projekt a jeho úspěch či naopak neúspěch rozhodne o tom, zda se fyzické prodejny Revolut dostanou i do dalších zemí.
Velkou roli pro volbu Barcelony hrála i skutečnost, že Revolut v tomto městě zaměstnává více než 700 zaměstnanců a již zde jeden pilotní program v nedávné minulosti proběhl. Právě v katalánské metropoli byl v roce 2025 uveden do provozu první oficiální bankomat Revolut a ukazuje se tedy, že se jedná o vhodné město pro podobné startovací pokusy.
Revolut se vůbec poprvé dostane do fyzické podoby
I když je Revolut úspěšný projekt i v plně digitální podobě, fyzický kontext by mu měl otevřít dveře do nových sfér byznysu. Lidé si ho spojují čistě s virtuálními službami, nicméně nově na něj budou moci nahlížet přes fyzickou stránku věci. Existují totiž uživatelé, kteří o jeho služby nemají zájem právě z toho důvodu, že se jedná o ryze digitální společnost.
Revolut dělá v poslední době dost významných kroků, a to kvůli snaze o ocenění ve výši až 200 miliard dolarů v případě vstupu na burzu (IPO/Initial Public Offering neboli veřejná nabídka akcií). Dříve než v roce 2028 by se ale vstup na burzu uskutečnit neměl, a pokud by Revolut na takto vysokou hodnotu dosáhl, zařadil by se mezi deset nejhodnotnějších společností v Evropě.