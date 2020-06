Reinkarnovaný Razr je propadák. Dvojka má lákat na větší displej

Novodobá Motorola RAZR díru do světa neudělala. Působivý design odkazující na legendární véčka nedokázal přebýt konstrukční nedostatky a celkově slabší hardwarovou výbavu. Výrobce si je těchto nedostatků vědom a hodlá je napravit v druhé generaci, která dorazí překvapivě brzy, údajně už ve třetím kvartále letošního roku. Jaké novinky přinese?

Z předchozích úniků víme, že se patrně dočkáme výkonnějšího čipsetu Qualcomm Snapdragon 765, 8 GB RAM a 256GB úložiště. Chybět nemá ani lepší fotoaparát s rozlišením 48 Mpx. Nově se od informátora Rosse Younga dozvídáme, že druhá generace nabídne větší displeje – vnitřní naroste do úhlopříčky 6,7“, zvětší se i vnější zobrazovač.

The Motorola Razr 2 screen size will increase to the same size as the Galaxy Z Flip, 6.7”. The front display will also increase in size.

— Ross Young (@DSCCRoss) June 3, 2020