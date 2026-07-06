Redmi Note 17 klepe na dveře. Čtyři modely, nový vzhled a až 10 100mAh baterie

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- Značka Redmi tento měsíc představí novou rodinu smartphonů Redmi Note 17
- Na internet se dostaly první tiskové snímky a soupis parametrů
- Redmi Note 17 Pro Max bude lákat na 200Mpx fotoaparát a 10 100mAh baterii
Značka Redmi na začátku letošního roku uvedla na český trh rodinu smartphonů Redmi Note 15 čítající hned pět různých modelů. Podobně široká má být i nadcházející generace, která ale překvapivě poskočí rovnou na číslo 17. Čínská premiéra řady Redmi Note 17 by se měla odehrát ještě v tomto měsíci, my si však s předstihem můžeme ukázat základní trojici s předstihem.
Redmi Note 17 klepe na dveře
Rodinu smartphonů Redmi Note 17 mají tvořit celkem čtyři různé modely:
- Redmi 17
- Redmi 17 Pro
- Redmi 17 Pro Max
- Redmi 17R
Podle řecké mutace serveru GizChina se můžeme u letošních novinek těšit na přepracovaný design a obrovské akumulátory slibující dlouhou výdrž.
Základní Redmi Note 17 podle uniklých obrázků dostane čistý design tvořený plochými kovovými boky a jednoduchým provedením fotoaparátu v levém horním rohu. Přestože čtvercový ostrůvek se zaoblenými boky láká na duální fotoaparát, skutečná čočka je bohužel pouze jedna. Má se za ní skrývat fotoaparát s rozlišením 50 megapixelů.
Redmi Note 17 má dostat do výbavy plochý OLED displej s úhlopříčkou 6,83″ a rozlišením 1,5K. Telefon požene kupředu čipset Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Kapacitu akumulátoru zatím neznáme, rychlost nabíjení má být maximálně 67 wattů.
Vybavenější Redmi Note 17 Pro bude v podstatě ten samý telefon, pouze namísto falešné čočky dostane reálnou – pravděpodobně pro širokoúhlou kamerku. Parametry displeje mají zůstat stejné, to samé platí i pro rozlišení hlavního fotoaparátu. Telefon nicméně dostane pod kapotu výkonnější čipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 a také velmi velký akumulátor s kapacitou 9 000 mAh.
Pokud se posuneme o stupínek výše, máme zde model Redmi Note 17 Pro Max. Tento telefon by měl podle řeckého zdroje dostat plochý OLED displej s 1,5K rozlišením, dále pak čipset MediaTek Dimensity 7500, 200Mpx fotoaparát a obrovskou baterii s kapacitou 10 100 mAh.
Celá řada se pak má dále pyšnit stereoreproduktory, voděodolností a operačním systémem HyperOS 3.1 založeném na Androidu 16. Premiéra by se měla odehrát ještě koncem tohoto měsíce, ovšem s dostupností na českém trhu počítáme nejdříve ke konci letošního roku.