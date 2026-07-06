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Redmi Note 17 klepe na dveře. Čtyři modely, nový vzhled a až 10 100mAh baterie

Jakub Karásek
Jakub Karásek 6. 7. 19:30
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Redmi Note 15 Pro 4G a jeho fotoaparát

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  • Značka Redmi tento měsíc představí novou rodinu smartphonů Redmi Note 17
  • Na internet se dostaly první tiskové snímky a soupis parametrů
  • Redmi Note 17 Pro Max bude lákat na 200Mpx fotoaparát a 10 100mAh baterii

Značka Redmi na začátku letošního roku uvedla na český trh rodinu smartphonů Redmi Note 15 čítající hned pět různých modelů. Podobně široká má být i nadcházející generace, která ale překvapivě poskočí rovnou na číslo 17. Čínská premiéra řady Redmi Note 17 by se měla odehrát ještě v tomto měsíci, my si však s předstihem můžeme ukázat základní trojici s předstihem.

Redmi Note 17 klepe na dveře

Rodinu smartphonů Redmi Note 17 mají tvořit celkem čtyři různé modely:

  • Redmi 17
  • Redmi 17 Pro
  • Redmi 17 Pro Max
  • Redmi 17R

Podle řecké mutace serveru GizChina se můžeme u letošních novinek těšit na přepracovaný design a obrovské akumulátory slibující dlouhou výdrž.

Redmi Note 17 a Note 17 Pro
Redmi Note 17 a Note 17 Pro

Základní Redmi Note 17 podle uniklých obrázků dostane čistý design tvořený plochými kovovými boky a jednoduchým provedením fotoaparátu v levém horním rohu. Přestože čtvercový ostrůvek se zaoblenými boky láká na duální fotoaparát, skutečná čočka je bohužel pouze jedna. Má se za ní skrývat fotoaparát s rozlišením 50 megapixelů.

Redmi Note 17 má dostat do výbavy plochý OLED displej s úhlopříčkou 6,83″ a rozlišením 1,5K. Telefon požene kupředu čipset Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Kapacitu akumulátoru zatím neznáme, rychlost nabíjení má být maximálně 67 wattů.



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Vybavenější Redmi Note 17 Pro bude v podstatě ten samý telefon, pouze namísto falešné čočky dostane reálnou – pravděpodobně pro širokoúhlou kamerku. Parametry displeje mají zůstat stejné, to samé platí i pro rozlišení hlavního fotoaparátu. Telefon nicméně dostane pod kapotu výkonnější čipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 a také velmi velký akumulátor s kapacitou 9 000 mAh.

Pokud se posuneme o stupínek výše, máme zde model Redmi Note 17 Pro Max. Tento telefon by měl podle řeckého zdroje dostat plochý OLED displej s 1,5K rozlišením, dále pak čipset MediaTek Dimensity 7500, 200Mpx fotoaparát a obrovskou baterii s kapacitou 10 100 mAh.

Nabíjení smartphonu Redmi Note

Celá řada se pak má dále pyšnit stereoreproduktory, voděodolností a operačním systémem HyperOS 3.1 založeném na Androidu 16. Premiéra by se měla odehrát ještě koncem tohoto měsíce, ovšem s dostupností na českém trhu počítáme nejdříve ke konci letošního roku.

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Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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