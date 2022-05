Recenze Xiaomi Watch S1: dostupný luxus s bezkontaktním placením

Tento model navazuje na populární loňský kousek s prvotřídním poměrem cena/výbava

Přednostmi jsou například bezkontaktní placení či skvělá výdrž baterie

Za 5 490 Kč se jedná o jednu z nejlepších voleb na trhu

Pokud hledáte nový smartphone, máte na výběr z velkého množství výrobců i cenových kategorií. Jakmile ale dojde na chytré hodinky, smrskne se výběr jen na pár značek, přičemž některé z nich jsou velmi úzce specializované, takže ve finále příliš na výběr nemáte. Kromě Applu a Samsungu, kteří jsou víceméně konkurenty sami pro sebe, či Garminu a Suunto, kteří soupeří na vlastním poli, máme k dispozici také produkty výrobců, kteří vsází na vlastní uzavřené systémy a dostupnou cenu. K nim patří také Xiaomi, které v loňském roce příjemně překvapilo modelem Mi Watch.

Na kladné recenze se čínský výrobce pokouší navázat modelem Watch S1, který chce loňský model nejen překonat, ale také se naplno pustit do souboje s nekorunovaným králem prémiových hodinek za přijatelnou cenu, jehož ztělesňuje Huawei. Zaslouží si Xiaomi vaše peníze?

Design a konstrukce

Po stránce vzhledu se Xiaomi inspirovalo u své konkurence. Hned po vybalení mě napadlo, že vypadají velmi podobně, jako dva roky staré Huawei Watch GT 2 Pro. To samo o sobě není nic špatného. V případě Xiaomi se jedná o krásné hodinky o rozměrech 46,5 × 46,5 × 10,9 milimetrů a hmotnosti 52 gramů. Osobně bych uvítal trochu snahy o originalitu, avšak Watch S1 i přes zjevnou podobnost se starším konkurentem vypadají dobře a nemají se za co stydět.

Pouzdro z nerezové oceli je pevné a bytelné, safírové sklíčko na přední straně oceníte spíše z dlouhodobého hlediska a decentní značky na lunetě sice žádnou praktickou funkci nemají, přesto umocňují pocit, že na zápěstí nemáte jen chladný kus technologie. Trochu zamrzí pouze plastové dýnko, na druhou stranu je příjemné na kůži i při delším používání a nestudí. Barevné varianty jsou k dispozici dvě, a to klasická černá či stříbrná.

Pro ovládání lze využít buď rozměrného dotykového displeje, nebo dvojice kruhových tlačítek na pravé straně. Ta se sice protáčí, na funkci otočné korunky ale zapomeňte. Na dýnku najdete ještě senzor pro měření srdečního tepu i SpO 2 a rovněž prostor pro reproduktor a mikrofon.

Hodinky spoléhají na standardní řemínky s roztečí 22 milimetrů a hned v balení dostanete na výběr ze dvou variant – tradičního silikonového a pak koženého s prošíváním po obvodu. Na obou je bohužel vidět, že se na nich šetřilo, nicméně pořád lepší než nic. Součástí prodejního balení je ještě USB-C kabel a magnetický nabíjecí puk využívající standard Qi.

Parametry, funkce a operační systém

Nejvýraznější částí a jednou z předností hodinek je kruhový AMOLED displej o úhlopříčce 1,43″. Má rozlišení 466 × 466 pixelů a jemnost 326 ppi. Podání barev je skvělé, pozorovací úhly velmi dobré a čitelnost na přímém slunci špičková. Stejně tak potěší možnost aktivovat režim Always-On. Škoda že se výrobce nepochlubil také údajem o maximálním jasu – myslím si, že by se neměl zač stydět.

Co do vnitřní výbavy toho o hodinkách příliš mnoho nevíme. Xiaomi se totiž nepochlubilo použitým čipsetem, množstvím paměti, ani jinými podrobnějšími specifikacemi. Jistotu představuje Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz, GPS, optický snímač tepové frekvence, akcelerometr, gyroskop, elektronický kompas, barometr, světelný senzor, reproduktor, mikrofon, NFC či odolnost proti vodě do tlaku 5 barů.

Hardwarové parametry Xiaomi Watch S1 Konstrukce Rozměry: 46,5 × 46,5 × 10,9 mm, hmotnost: 52 gramů, zvýšená odolnost: 5 ATM Systém, procesor a paměť Operační systém: vlastní systém, čipset: nezjištěno, RAM: nezjištěno, interní paměť: nezjištěno Displej, konektivita a baterie 1,43", AMOLED, rozlišení: 466 × 466 px

NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 b/g/n, GPS:

Baterie: 470 mAh, bezdrátové nabíjení: Cena: 4 290 Kč Kompletní specifikace

Právě NFC je jedním z velkých taháků, neboť stejně jako náramek Mi Band 6, tak i hodinky od Xiaomi umí bezkontaktní platby skrze Xiaomi Pay, avšak placení tímto způsobem bohužel není pro každého – musíte vlastnit platební kartu MasterCard od ČSOB, mBank či fintechového startupu Curve. Nastavení náramku pro placení jsme se věnovali podrobněji v jednom z našich starších článků, přičemž postup pro nastavení v případě Watch S1 je v podstatě identický.

Se snadným placením ve stylu Apple Watch či Samsung Galaxy Watch 4 ale nepočítejte. Kromě odemknutí hodinek s pomocí vámi nastaveného PIN kódu musíte v nabídce ručně vyhledat aplikaci pro placení a následně platbu iniciovat, přičemž na samotné zaplacení máte jen omezený čas. Celý proces je poměrně zdlouhavý a citelně pomalejší, než vytažení platební karty z peněženky či zaplacení mobilem. Proto jsem takto platil jen velmi nerad.

Proprietární a uzavřený operační systém znamená nízkou spotřebu energie i celkovou svižnost (s pomalejší odezvou či zásekem jsem se setkával jen zřídka), ale také to, že se musíte spokojit s tím, co už hodinky nabízí či co do budoucna výrobce přidá skrze aktualizace (aktuálně si lze stáhnout 4 aplikace třetích stran: poznámky, internetové rádio, vědeckou kalkulačku a sudoku).

Při potažení shora se dostanete do přehledu přijatých notifikací, při potažení zespoda k rychlým volbám (režim nerušit, neprobouzet zvednutím zápěstí, vypnout zvuky, svítilna, nevypínat displej na 5 minut, vypuzení vody z hodinek, budíky a nastavení) a při posunu do stran se dostanete na přehled vlastních widgetů, které stylem připomínají ty od Applu.

Widgety si lze rozložit dle libovůle, takže se na jedné obrazovce můžete dozvědět například počet kroků, srdeční tep a délku spánku nebo množství spálených kalorií, počasí, míru okysličení krve. Můžete zde také provést rychlé spuštění monitoringu vybrané aktivity. Představivosti se meze nekladou.

Upravit si samozřejmě můžete také ciferník. Na výběr máte buďto 7 výchozích, nebo celou plejádu ke stažení. Nenáročný uživatel si jistě vybere ten pravý, nicméně pokud kladete velký důraz na vzhled a funkcionalitu ciferníku, s výběrem toho správného budete mít problémy. Většina totiž není příliš esteticky hodnotná, natož pak přehledná.

Zatímco spodní tlačítko je programovatelné (to se bohužel omezuje pouze na sportovní aktivitu), horní tlačítko vás přesune do menu v podobě ikonek. To alespoň zezačátku působí velmi nepřehledně, nicméně po čase se v něm zorientujete. Kromě detailních přehledů o naměřených hodnotách srdečního tepu, kroků, okysličení krve, stresu či spánku lze z hodinek iniciovat telefonní hovor (jehož kvalita je veskrze průměrná), spustit dechové cvičení, dálkově ovládat hudební přehrávač či fotoaparát telefonu, najít telefon nebo vyvolat hlasovou asistentku Alexu od Amazonu.

Notifikace jsou jednou ze slabin Watch S1, zato velkou. Hodinky zvládnou zobrazit notifikace z telefonu s ikonkou dané aplikace, pokud se tedy jedná o některou z notoricky známých (například WhatsApp či Facebook Messenger). Pokud chcete do hodinek dostávat například e-maily z několika různých klientů, pak se v nich příliš nevyznáte. Bohužel nemáte možnost na příchozí notifikace jakkoli odpovědět, a to ani přednastavenou odpovědí.

Některé typy notifikací poté hodinky vyloženě na nějakou chvíli paralyzují – kupříkladu při zálohování WhatsAppu mi hodinky vibrací a zvukem doprovodily každou změnu průběhu zálohy, což je nejenže efektivně vyřadilo na zhruba dvě minuty z provozu, ale také na mě strhlo nechtěnou pozornost v plném autobuse. Negativní zkušenost mám také s hlášením dosažených cílů, jako jsou ušlé kroky či spálené kalorie – hodinky mi splněný cíl zahlásily vibrací a zvukem, i když jsem měl aktivovaný tichý režim. Sílu vibrací a hlasitost zvuků nicméně musím pochválit, není vůbec snadné je ignorovat.

Nabíjení a výdrž baterie

Baterie dostala kapacitu 470 mAh a výrobce slibuje výdrž až 12 dní. V praxi tohoto výsledku lze dosáhnout, nicméně pak se připravte na to, že se budete muset uskromnit. Pokud naopak budete měřit všechno možné ve dne i v noci a sem tam si i zasportujete s aktivní GPS a necháte zapnutou funkci Always-On, počítejte s výdrží okolo 4 až 5 dní. I tak se ale jedná o velmi dobré výsledky.

Když ale na doplnění energie dojde, potěší vás, že k nabíjení slouží bezdrátový standard Qi. K dobití můžete využít jak dodávaný magnetický puk, tak libovolnou nabíječku tohoto standardu, a to včetně reverzního nabíjení z podporovaného telefonu. Z 0 na 100 procent nabijete Xiaomi Watch S1 za přibližně hodinu a půl – na rychlé nabíjení se bohužel nedostalo.

Měření a sportovní aktivity

V měření mají hodinky poměrně široký záběr. Kromě kroků, ušlé vzdálenosti či spálených kalorií lze sledovat tepovou frekvenci okysličení krve SpO 2 , VO 2 Max, míru stresu, menstruační cyklus, únavu či délku a kvalitu spánku. Výhodu Watch S1 představuje možnost nastavení kontinuálního měření nejen tepové frekvence, ale také okysličení krve, díky čemuž můžete rychle přijít na to, že je s vaším tělem něco v nepořádku.

Ve srovnání jednorázového měření okysličení krve odpovídá výsledek medicínsky schváleným přístrojům, avšak kontinuální měření jsem neměl možnost porovnat – ačkoli se naměřené hodnoty pohybovaly v normách pro zdravého člověka, příliš velkou váhu bych jim nepřisuzoval.

Když dojde na tradiční měření kroků, mohou se Xiaomi Watch S1 pochlubit velkou přesností. Kroky jsem přímo porovnával s náramkem Mi Band 6 a v přímém srovnání ukazovaly hodinky rozdíl jen v řádu desítek kroků. Rozdíly nejsou nikterak zásadní, přesto je potřeba to mít na paměti.

Měření spánku je vcelku spolehlivé a přesné, avšak pokud máte ve zvyku v noci občas vstát a dojít si třeba na toaletu, může se stát, že hodinky nezaznamenají celý spánek, ale pouze jeho část. Mrzí mě absence budíku, který by respektoval váš spánkový cyklus a probudil vás v nejvhodnější fázi dle zvoleného rozpětí. Spokojit se musíte pouze s klasickým budíkem v přesně daný čas, který vás aspoň spolehlivě probudí díky dostatečně silným vibracím.

Měření venkovní aktivity napomáhá integrovaná GPS, ovšem v husté zástavbě může příležitostně dojít k výpadkům či nepřesnostem. Monitoring sportovní aktivity si můžete navolit sami ať už z hodinek, nebo z chytrého telefonu, případně můžete nechat Watch S1, aby aktivitu detekovaly samy od sebe, což je však poměrně pomalé a nezřídka se mi stalo, že vyšší fyzická zátěž byla rozpoznána až několik minut poté, co začala. Stejně tak automatické pozastavení například na přechodě není příliš spolehlivé.

Když dojde na monitoring podporovaných sportů, rozhodně si přijdete na své. Z více než 200 aktivit si vybere prakticky každý, ať už je příznivcem chůze, běhu, lyžování, veslování či skákání přes švihadlo. Na hodinkách si můžete zobrazit přehled i grafy vašeho výkonu, podrobnější informace se poté dozvíte v mobilní aplikaci.

Doprovodná aplikace

Mobilní aplikace nikdy nebyly silnou stránkou Xiaomi a nepomáhá tomu ani to, že je jich hned několik a velmi často se mění. Pro Xiaomi Watch S1 je vyhrazena doprovodná aplikace s názvem Mi Fitness (dříve známá jako Xiaomi Wear) a na můj vkus by na ní mělo Xiaomi ještě trochu zapracovat. Rychlost a stabilita není její silnou stránkou, stejně jako spolehlivost. Ovšem jedná se o dobrý základ, na kterém se dá stavět. Potěší kompatibilita jak s Androidem, tak konkurenčním iOS.

V aplikaci nejdete čtyři záložky: Zdraví, Cvičení, Zařízení a Profil. Ta první ukrývá přehled všech naměřených veličin včetně možnosti aktivovat si kýčovitého animovaného avatara. V záložce Cvičení lze spustit monitoring jedné ze čtyř přednastavených aktivit (venkovní běh, běžecký pás, chůze a jízda na kole), přičemž jsem nepřišel na způsob, jak si zde navolit vlastní aktivity.

Záložka Zařízení reprezentuje hodinky, kde lze nastavit vlastní ciferník, oznámení různých aplikací, příchozí hovory, možnosti měření, placení skrze Xiaomi Pay. V téže záložce lze rovněž nainstalovat aplikace třetích stran či stáhnout nejnovější aktualizace. Po prvotním nastavení nicméně nebudete mít příliš mnoho důvodů, proč zde něco měnit znovu. Poslední záložka Profil umožňuje přenést data z aplikace Mi Fit, případně propojit jinou aplikaci třetí strany. V případě Androidu máte k dispozici pouze Stravu, na iOS lze propojit také aplikaci Zdraví od Applu.

Závěrečné hodnocení

Xiaomi Watch S1 jsou velmi povedené chytré hodinky, které bojují s mantinely nastavenými výrobcem. Jejich hlavními přednostmi jsou skvělý displej, prémiové materiály, celá plejáda měření, prvotřídní výdrž na baterii s možností jejího bezdrátového nabíjení, možnost bezkontaktního placení i v rámci českých bank či dvojice řemínků rovnou v balení. Nevýhodou je omezený proprietární systém, neoriginální design, horší práce s notifikacemi nebo omezení placení pouze na tři bankovní domy.

Nedostatky ovšem plně kompenzuje cena, která činí příjemných 5 490 Kč. Vzhledem k výbavě a nabízeným funkcím se jedná o bezkonkurenční nabídku. Pokud si tedy nepotrpíte na pokročilejší funkce, propracovaný systém či originální vzhled a naproti tomu dáváte přednost funkčnosti, jednoduchosti a bezkontaktnímu placení, je Xiaomi Watch S1 jedna z nejlepších voleb, jakou můžete v dnešní době učinit.

Klady skvělý AMOLED

prémiové materiály

celá plejáda různých měření

prvotřídní výdrž na baterii

možnost bezkontaktního placení

dvojice řemínků v balení, standardní upínání

velmi příznivá cena Zápory neoriginální design

omezený proprietární systém

horší práce s notifikacemi

placení pouze u 3 bankovních domů

chybějící chytré buzení

