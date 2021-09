Recenze sluchátek Xiaomi Redmi Buds 3 Pro: bezkonkurenční poměr ceny a výkonu

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro jsou bezdrátová sluchátka, která nabízí ANC, bezdrátové nabíjení, dotykové ovládání i funkce, jako je detekce nasazení sluchátek nebo simultánní připojení ke dvěma zařízením zároveň. To by ještě nebylo nic neobvyklého. Když ale zmíním cenu 1 590 Kč, začíná to být o poznání zajímavější.

Sluchátka s podobnými funkcemi a parametry u konkurence často stojí i okolo 3 000 Kč a výše. Redmi Buds 3 tedy papírově určitě vzbuzují zájem a hned na úvod mohu prozradit, že poměr ceny a výkonu tady vůbec není špatný.

Vzhled a obsah balení

Ačkoliv to asi pro většinu uživatelů není zásadní výhoda, nemohu si odpustit pochválit vzhled balení, který se už velmi blíží Applu a i u zařízení za necelé dva tisíce dodává punc jakési exkluzivity. Obsah pak nijak výrazně nepřekvapí. K dispozici jsou sluchátka s krabičkou, krátký nabíjecí kabel a trojice výměnných špuntů různých rozměrů. Nechybí ani papírové manuály.

Tvar krabičky taktéž nepřekvapí. Zaoblený oblázek v matně šedém provedení s malým šedým logem Redmi na zádech je mi ale sympatický právě svou nenápadností a elegancí. Na přední straně krabičky najdeme jediné tlačítko a malinkou diodu. Ze spodní strany je pak vidět USB-C konektor pro nabíjení, ačkoliv Redmi Buds 3 Pro umí i Qi.

Po otevření krabičky vykouknou tvarově mírně netradiční sluchátka. Někdo při vývoji ale myslel na to, aby se sluchátka dobře držela v prstech při nasazování a to se taktéž povedlo. Dotykové plochy sluchátek jsou v mírně lesklejší ale taktéž šedé úpravě, což vypadá opět decentně.

Při prvních pokusech jsem sluchátka do krabičky vždy vkládal obráceně, což kupodivu lze, ale krabičku už pak nezavřete. Po čase vás to tedy donutí zvyknout si na ten správný způsob. K dispozici je šedá a černá varianta. Já jsem testoval tu černou, ačkoliv z mého pohledu je to spíše šedá. Naopak oficiální šedá mi přijde spíše jako bílá, to ale asi lépe posoudíte z fotografie níže.

Funkce a parametry

Jak jsem již zmínil v úvodu, Redmi Buds 3 Pro nabízejí poměrně širokou škálu funkcí vzhledem k tomu, za jakou cenu se dají pořídit. Nechybí jim ANC, které umí samo přepínat mezi jednotlivými módy podle charakteru hluku, který vás obklopuje. Případně je možné manuální nastavení pomocí telefonu nebo dotykového ovládání.

Velmi mne potěšila přítomnost bezdrátového nabíjení ale také detekce vyjmutí sluchátek z uší nebo možnost propojení mezi dvěma zařízení zároveň. Nechybí základní voděodolnost třídy IPX4 a Bluetooth ve verzi 5.2. Podpora kodeků zahrnuje SBC a AAC.

Doprovodná aplikace

Redmi se u modelu Buds 3 Pro chlubí bleskurychlým připojením k telefonu pomocí vyskakovacího okna, které se zobrazí v momentě, kdy máte na telefonu zapnuté Bluetooth a v jeho blízkosti otevřete krabičku se sluchátky. Toto bohužel platí pouze pro smartphony spadající pod značku Xiaomi. V době testování jsem měl po ruce pouze iPhone, takže tento prémiový zážitek jsem si bohužel nevyzkoušel.

Ačkoliv jsem neměl možnost hlubšího nastavení sluchátek v prostředí telefonu, párování proběhlo bez problému, ať už se bavíme o iPhonu nebo o MacBooku. Pak už jsem byl ale odkázán pouze na dotykové ovládání, což je určitě škoda. Můžeme tedy pouze doufat, že se do budoucna nějaká samostatná aplikace objeví, protože tohle je velké mínus pro všechny uživatele smartphonů ostatních značek.

Pohodlí nošení a dotykové ovládání

Kromě již zmíněných funkcí v podobě rychlého přepínání mezi dvěma zařízeními nebo dotykového ovládání, musím zmínit také možnost použití pouze jednoho sluchátka, což se v mnoha situacích hodí. Přepínání mezi zařízeními funguje bleskurychle, stačí na jednom ze zařízení spustit přehrávání a sluchátka během sekundy přeskočí na druhé zařízení. Tuto funkci jsem využíval především u simultánního připojení k iPhonu SE a MacBooku Pro.

Taktéž dotykové ovládání funguje poměrně spolehlivě, ačkoliv nenabízí příliš mnoho možností. Při hovoru je možné telefon přijmout, odmítnout nebo hovor ukončit. Při poslechu hudby se nabízí pozastavení přehrávání, opětovné spuštění a přepnutí na další skladbu.

Nelze tedy regulovat hlasitost ani se posouvat zpět. Podržením prstu na sluchátku pak přepínáte mezi ANC a transparentním módem. Taktéž detekce vytažení sluchátek z ucha funguje na výbornou.

Do mých uší padla sluchátka skvěle. Ani jednou mi za celou dobu testování z ucha nevypadla a nebál bych se je doporučit i pro méně dynamické sporty, jako je jízda na kole nebo třeba jóga. Sám jsem sluchátka měl v uších i nějaké tři hodiny v kuse a nepociťoval jsem žádné nepříjemné tlaky nebo potřebu sluchátka na chvíli vyndat. Manipulace s nimi je díky jejich tvaru velmi jednoduchá.

Hudba, ANC a telefonování

Hudební zážitek

Co se týče hudebního zážitku, Buds 3 Pro nejsou vůbec špatná. Díky 9mm dynamickému měniči jsou přítomny i basové složky zvukového spektra a v dané cenové kategorii je zvuk velmi dobrý. Když jsem například u novinky Head On od José Gonzálese porovnával Buds 3 Pro s dražší konkurencí Huawei FreeBuds 4, oba modely byly schopny poměrně srovnatelně reprodukovat veškeré detaily napříč spektrem této akustické hudby.

Buds 3 Pro jsou trochu slabší v otázce hlasitosti, což poznáte především u energičtějších Foo Fighters a skladby Bridge Burning, kde už jsou rozdíly větší a především bych vytkl větší plochost Buds 3 Pro v porovnání s hlasitějšími a zároveň dynamičtějšími FreeBuds 4. Je však nutno zmínit, že se jedná o sluchátka téměř v dvojnásobné ceně oproti Redmi Buds 3 Pro.

Celkově bych tedy kvalitu zvuku u testovaného modelu ohodnotil kladně. U sluchátek této cenové kategorie nemůžeme očekávat kvality násobně dražších modelů, nicméně pro běžný poslech například při cestě do zaměstnání zvukově stačí.

Potlačení okolních hluků

Velkým plusem u Buds 3 Pro je také přítomnost ANC i transparentního módu. Z mé zkušenosti musím uznat, že ANC funguje docela dobře. Například v autě spolehlivě odfiltruje nežádoucí ruch motoru a vytvoří klid na práci nebo poslech podcastů. Co mě trochu rozčilovalo, bylo ono automatické přepínání mezi jednotlivými módy a snaha ANC se přizpůsobit jednotlivým typům okolního hluku. Toto tedy beru spíše jako rušivý element a vlastně bych uvítal, kdyby byl přechod více pozvolný nebo neprobíhal vůbec.

Co se týče transparentního módu, zesílení okolních zvuků není rovnoměrné a některé hluky jsou tak zesilovány nepřirozeně silněji než ty ostatní, patrně se na to ale dá zvyknout. Jinak je ale transparentní mód dalším funkčním doplňkem ve výbavě Redmi Buds 3 Pro.

Kvalita telefonních hovorů

Jak jsem již zmínil, celková hlasitost sluchátek by mohla být vyšší, což byste ocenili i u telefonních hovorů. V tichém prostředí jsem nezaznamenal žádné problémy se srozumitelností, naopak v hlučnějších prostorách je potřeba mluvit více nahlas. V oblasti telefonování bychom tedy na trhu určitě našli lepší kandidáty, i tak jsem ale se sluchátky několik delších telefonních hovorů úspěšně absolvoval.

Výdrž na baterii

V každém sluchátku je baterie o kapacitě 35 mAh, krabička pak ukrývá dalších 470 mAh. Výrobce uvádí výdrž 6 hodin při poslechu hudby s vypnutým ANC, hlasitostí na 50% a kodekem AAC. Pří telefonování a stejných parametrech pak uvádí nějaké 3 hodiny. To zhruba odpovídá realitě, při zapnutém ANC ale musíte počítat s horší výdrží. Většinou jsem se dostal na nějaké 4 hodiny, často jsem ale využíval ANC a hlasitost určitě o dost výše než na 50%.

Naštěstí je vždy po ruce krabička, která dodá až 28 hodin dalšího poslechu. Vzhledem k ceně produktu je tedy výdrž dostatečná. Příjemnými bonusy je rychlé nabíjení, které zajistí 3 hodiny poslechu za pouhých 10 minut na nabíječce a jedna z hlavních výhod – bezdrátové nabíjení Qi. Díky tomu bych klidně sluchátkům odpustil i horší výdrž při zapnutém ANC a vyšší hlasitosti.

Závěrečné hodnocení

Pro uživatele smartphonu Xiaomi, který preferuje dobrý poměr ceny a výkonu a zas tak mu nezáleží na špičkové kvalitě zvuku, jsou sluchátka Buds 3 Pro ideální. Za cenu 1 590 Kč přináší mnoho užitečných funkcí v podobě ANC, bezdrátového nabíjení nebo rychlého přepínání mezi dvěma zařízeními. Zároveň vypadají elegantně a působí dojmem solidního zpracování.

Jako uživatel iPhonu nebo i jiných značek telefonů bych ale nad koupí váhal o trochu více. Chybějící aplikace je pro mnoho uživatelů zásadní nedostatek a pokud nechci vyloženě ušetřit, už v cenové kategorii okolo 3 000 Kč se dají najít sluchátka s lepším zvukem pro poslech hudby i telefonní hovory.

Jinak mne ale sluchátka Redmi Buds 3 Pro příjemně překvapila. V této cenové kategorii je to velmi sympatický produkt se zajímavým mixem funkcí a kromě chybějící aplikace vlastně nemají žádný zásadní nedostatek.