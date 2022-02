Recenze skládačky Huawei P50 Pocket: nápaditá stylovka

První pokus Huawei o ohebné véčko vsází na stylový design a skvělé fotoaparáty

Zamrzí absence podpory 5G sítí, bezdrátového nabíjení a Google služeb

Cena je velmi sebevědomá – atakuje hranici 35 tisíc Kč

Huawei to od doby, kdy vstoupily v platnost americké sankce, nemá zrovna jednoduché. Z dřívější světové jedničky se postupem času stal menší výrobce, který má potíže zaujmout širokou masu uživatelů, a to především kvůli chybějícím službám Googlu.

Ačkoliv Huawei vsází na vlastní operační systém HarmonyOS, chytré telefony s ním jsou prozatím dostupné pouze v Číně. To se týká také Huawei P50 Pocket, prvního ohebného véčka od dřívější světové jedničky. Ohebné telefony jsou především díky korejskému Samsungu v kurzu a konkurence není na trhu nikdy dost. Ačkoli se P50 Pocket snaží zaujmout, seč mu síly stačí, v konkurenčním boji tahá za kratší konec.

Design a zpracování

Jedním z hlavních taháků P50 Pocket je bezesporu jeho designové provedení. Kombinace skleněných zad v bílé barvě a stříbrných kovových hran je nesmírně elegantní, stejně jako jemné vroubkování po obou polovinách telefonu. Díky povrchové úpravě na smartphonu prakticky neulpívají otisky prstů, ale na druhou stranu ho činí extrémně kluzkým. Pozor si tak musíte dát především při pokládání na stůl či nerovné povrchy, pokud si nepořídíte ochranné pouzdro.

Pant působí velmi robustně a jeho aretace je tužší, což mi osobně vyhovuje. Zapomenout ovšem musíte na frajeřiny jako rozevření zařízení jednou rukou, které je na můj vkus velmi obtížné. Samotný ohyb je poměrně dobře chráněný před nechtěným vniknutím větších nečistot a v zavřeném stavu není mezi oběma polovinami ani kousek viditelného místa. Poškození například drobky či nečistotami se tak příliš bát nemusíte.

Výrazným prvkem horní zadní strany je kruhový modul fotoaparátů a sekundární displej. Oba mají stejný průměr a na první pohled vypadají velmi dobře. Čtečka otisků prstů je příhodně umístěna ve vypínacím tlačítku a odemyká nejen samotný telefon, ale také rozhraní ukrývající se ve vnějším displeji.

Vzhledem k rozměrům, které jsou v zavřeném stavu 87,3 × 75,5 × 15,2 milimetrů a v rozevřeném 70 × 75,5 × 7,2 milimetrů, není ovládání jednou rukou příliš pohodlné a smartphone v kapse kalhot dělá nepříjemnou bouli. Ani hmotnost 190 gramů není zrovna nejnižší, což citelně poznají především dámy, na které P50 Pocket primárně cílí a které paradoxně mnohdy mají výrazně menší kapsy.

Displej a hardwarová výbava

Chloubou zařízení je 6,9” ohebný OLED s poměrem stran 21:9, rozlišením 1 188 × 2 790 pixelů (jemnost 442 ppi), 120Hz obnovovací frekvencí (a možností zapnutí režimu 60 Hz, 120 Hz nebo dynamického zobrazení) a podporou 10bitových barev. Displej vypadá skvěle, barevné podání je příkladné, stejně jako maximální jas a čitelnost na přímém slunci.

Vnější 1,04” kruhový OLED s rozlišením 340 × 340 pixelů (jemnost 328 ppi) je jedním z velkých taháků smartphonu. Primárně slouží jako ukazatel času a notifikací, ale lze skrze něj například ovládat fotoaparát a hudební přehrávač či na něm zobrazit celou řadu widgetů, jako je třeba počasí, kalendář či zrcátko. Vnější displej si můžete také přizpůsobit – na výběr máte 22 různých animací.

Nejčastěji jsem malý displej využíval pro náhled z fotoaparátu, kde můžete nejen pořizovat snímky, ale také natáčet video. Displej má dobrou odezvu na dotyk a na přímém slunci je dostatečně čitelný. Jen škoda, že jas je regulován pouze automaticky. Vnější displej sám zhasne zhruba po 10 sekundách.

Hardwarové parametry Huawei P50 Pocket Konstrukce Rozměry: 170 × 75,5 × 7,2 mm (rozložený), 87,3 × 75,5 × 15,2 mm (složený), hmotnost: 190 g, zvýšená odolnost: ne Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 888 4G, octa-core, 1× 2,84 GHz Kryo 680 + 3× 2,42 GHz Kryo 680 + 4× 1,80 GHz Kryo 680, GPU: Adreno 660, RAM: 8/12 GB RAM, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,9", OLED, rozlišení: 1188 × 2790 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 4000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 40 Mpx, True-Chroma, f/1.8, PDAF, laserový AF, optická stabilizace: , druhý: 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, AF, třetí: 32 Mpx, spektrální, f/1.8, 1/3.14", 0.7µm, AF, selfie kamera: 10,7 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 4K video, HDR, panorama Kompletní specifikace

Uvnitř telefonu se ukrývá osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 888 4G vyrobený 5nm technologií, grafika Adreno 660, 8/12 GB RAM a 256/512 GB vnitřního úložiště s možností rozšíření o proprietární nanoSD karty o kapacitě až 256 GB (Huawei je vyrábí a používá kvůli americkým sankcím). Z AnTuTu si ohebné véčko odneslo hezkých 698 125 bodů, což je zhruba srovnatelné s výsledkem konkurence z korejského poloostrova.

Z další výbavy nechybí Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 s podporou kodeků aptX LDAC, SBC i AAC, všechny relevantní polohové systémy, NFC, USB-C, stereo reproduktory či čtečka otisků prstů, která je rychlá a spolehlivá. Zamrzí absence 3,5mm audio jacku, která se dá ovšem omluvit. Horší je to s chybějící odolností proti vodě, kterou konkurence zvládá. Smartphone vzhledem ke vztahům s USA pochopitelně nedisponuje podporou sítí 5. generace, což se ale u vlajkového modelu za desítky tisíc dá prominout jen obtížně.

Baterie a výdrž

Huawei u svého ohebného véčka vsází na baterii s kapacitou 4 000 mAh a podporou 40W nabíjení. V balení pro recenzi bohužel nedorazil adaptér (v prodejním balení se samozřejmě nachází). Nicméně originální nabíječka od čínské společnosti, která zvládne nabíjet standardem SuperCharge, dobije telefon z 0 na 100 procent za zhruba 55 minut, přičemž za půl hodiny dosáhnete na cca 70 procent.

Pokud vás zajímá bezdrátové nabíjení, čeká vás zklamání – P50 Pocket jím nedisponuje.

Co se týče výdrže, nedoufejte raději v zázraky, obzvláště pokud budete telefon aktivně používat a neodepřete si 120Hz obnovovací frekvenci. V takovém případě počítejte s tím, že společně se stylovým véčkem si s sebou budete muset brát vždy powerbanku nebo nabíječku. Pokud se trochu uskromníte, jeden pracovní den telefon ustojí, a pakliže jej budete velmi šetřit, vydrží vám až do oběda druhého dne.

Operační systém

Ačkoliv Huawei v loňském roce s velkou slávou představil svůj vlastní operační systém HarmonyOS 2.0, v ohebném véčku pro evropský trh najdete „pouze“ Android 12 AOSP s nadstavbou EMUI 12.0.1. Pokud jste už někdy telefony od Huawei používali, budete zde jako doma. EMUI nedává žádným okatým způsobem najevo, že se nejedná o standardní verzi Androidu, jakou najdeme v konkurenčních telefonech. Problém poznáte až ve chvíli, kdy budete marně hledat Obchod Play.

P50 Pocket pochopitelně chybí podpora služeb Googlu, což znamená nejen absenci Obchodu Play a aplikací internetového giganta z Mountain View, ale potenciální problémy s kompatibilitou u celé řady aplikací. Jeho služby totiž využívají i aplikace třetích stran, například pro rychlé přihlášení či získání mapových podkladů.

Jestli bez Googlu nedáte ani ránu, můžete využít různé okliky (nebo třeba oficiální nástroj Phone Clone pro přenos aplikací ze starého telefonu) a získat k vytouženým aplikacím přístup.

Další z možností je nástroj GSpace, který vznikl jako modifikace funkce Dual Space. Ta umožňuje vytvářet klony aplikací pro jejich plnohodnotné využití s více účty. Ve virtuálním prostoru GSpace vytvoříte kopii aplikace, která zde funguje normálně, protože emulátoru neschází vrstva Google Mobile Services. Jen pozor na to, že v rámci GSpace se bude smartphone hlásit jako jiné zařízení, z čehož mohou potenciálně vzniknout potíže (na ty jsem nicméně během testování nenarazil).

Osobně doporučuji se už při koupi Huawei P50 Pocket s absencí aplikací i služeb Googlu smířit a snažit se telefon využívat tak, jak to čínská společnost zamýšlí. Většina náhrad za tyto aplikace, například Petal Maps či Huawei Cloud, sice má své nedostatky, nicméně Huawei své softwarové produkty postupně vylepšuje. V loňském roce kupříkladu Huawei oznámil spolupráci s Curve, čímž se placení skrze NFC zpřístupnilo i zákazníkům v Česku.

Pojďme ale zmínit také softwarové přednosti stylového ohebného véčka. Aplikace nepadají, nikde na nic nečekáte a na záškub či trhnutí animace rovněž nenarazíte. EMUI v rámci svých funkcí nabízí například dělenou notifikační a ovládací lištu (potažení z levé horní hrany zobrazí notifikace, z pravé horní hrany ovládací centrum), bohaté přizpůsobení grafického stylu (vlastní témata, ikony nebo celou řadu povedených tapet) či podobné nastavení barevného podání.

Přizpůsobit si můžete také Always-on displej, nicméně ten vám v zavřeném stavu bude platný asi jako mrtvému zimník. Perličkou je poté speciální funkce fotoaparátu, která otestuje, zda máte na obličeji dostatek opalovacího krému, přičemž k měření využívá speciální fotoaparát a UV diodu ukrytou u diody přisvícení na zádech telefonu.

Fotoaparát a záznam videa

Na zadní straně najdeme trojici fotoaparátů bez puncu německé firmy Leica, jak jsme byli zvyklí z minula. Konkrétně jde o hlavní 40Mpx fotoaparát s clonou f/1.8 a laserovým ostřením, který doprovází 13Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2 i automatickým ostřením a speciální 32Mpx se světelností f/1.8 za zmíněným účelem kontroly, zda máte na obličeji dostatek opalovacího krému. V kruhovém výřezu displeje se nachází ještě selfie kamerka s rozlišením 10,7 Mpx a clonou f/2.2, kterou příliš využívat nebudete, neboť autoportréty lze pořizovat hlavním fotoaparátem díky externímu displeji.

Hlavní fotoaparát za dobrých světelných podmínek podává velmi dobré výkony. Barvy jsou věrné, snímky mají spoustu detailů, disponují ostrostí jak veprostřed, tak při okrajích a vyvážení bílé je také prvotřídní. Pokud bych měl něco kritizovat, jednalo by se o naprosté drobnosti jako příležitostně příliš silné HDR či ztráta detailů u jemných objektů vyfocených z dálky, například křoví.

Hlavní fotoaparát má také v rámci fotoaplikace k dispozici 2× a 5× digitální zoom, který funguje velmi dobře (obzvláště první jmenovaný). Jen u 5× přiblížení si dávejte pozor na světelné podmínky, neboť ztráta detailů a ostatní neduhy spojené se značným upsamplingem jsou viditelné i při dobrém světle.

Širokoúhlý objektiv je svým výkonem slabší – při okrajích se objevují neostrosti, snímky nejsou tak detailní a barevné podání se od hlavního fotoaparátu odlišuje. V protisvětle je poměrně zřetelně viditelná chromatická aberace, která může snímek výrazně devalvovat. Pro běžné použití se ale jedná o kvalitní snímač, který vás nenechá na holičkách.

Jakmile padne tma, Huawei P50 Pocket začne pomalu ztrácet dech. Nepřesné vyvážení bílé barvy, viditelný šum a občasné neostrosti snižují kvalitu až k průměru, což u takto drahého zařízení zamrzí. Pakliže máte k dispozici dostatek světla, můžete využít služeb 2× digitálního zoomu, který občas příjemně překvapí. Na 5× digitální zoom raději zapomeňte, neboť hlavní objektiv není stabilizovaný – často vznikne velmi rozmazaný snímek.

Širokoúhlý objektiv v noci nejenže nepřekvapí, ale vyloženě zklame. Použitelný snímek z něj vyleze jen opravdu vzácně a pouze v případě, že pouliční lampy svítí jako o život. I pokud máte k dispozici dostatečně silný zdroj světla jsou snímky plné neostrostí, šumu a rozmazání, o nepřesném vyvážení bílé ani nemluvě. Noční režim také občas vyžadoval naprosto šílený čas pro pořízení fotografie, v některých případech až půl minuty.

Dovolím si také odbočku směrem k dedikovanému senzoru kontrolujícímu správné množství naneseného opalovacího krému – ačkoli úpal samozřejmě není nic záviděníhodného, osobně nechápu, proč se Huawei rozhodl o jeho zařazení na úkor alespoň základního teleobjektivu.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit/stáhnout zde

Lepší volbou by snad bylo i úplné vynechání tohoto snímače, který nemá žádný jiný účel, čímž by čínská firma mohla telefonu snížit cenu a stát se více konkurenceschopnou. Třeba to ale má Huawei dobře spočítané a bohaté čínské dámy budou mít o tuto exkluzivní funkci enormní zájem. Možnost pořizovat snímky v absolutní tmě s UV osvětlením je sice zajímavá, ale v praxi ji moc často používat nebudete.

Video zvládne Huawei P50 Pocket natáčet až ve 4K při 60 snímcích za sekundu. Během natáčení můžete plynule přepínat mezi širokoúhlým objektivem a hlavním fotoaparátem, což chválím. Přechod však občas doprovází nepříjemné trhnutí, které trochu kazí dojem ze záznamu. Za dobrých světelných podmínek nemám záznamu prakticky co vytknout – video je barevně věrné i ostré, netrpí na agresivní přeostřování a dobře zvládá rychlou změnu scény. Škoda jen záznamu zvuku, který je trochu plochý a postrádá dynamiku.

Huawei P50 Pocket camera test (4K, 60 fps)

Watch this video on YouTube

Zamrzí také absence optické stabilizace. Tu poznáte především při natáčení v noci, kdy by se stabilizace hodila. Z hlavního fotoaparátu lze získat vcelku průměrné záběry s rozumným množstvím šumu, neostrostí a barevné přesnosti, nicméně raději zapomeňte na možnost přiblížení a především na přepínání na širokoúhlý objektiv, který podává při natáčení videa v noci stejně špatné výsledky jako v případě focení.

Závěrečné hodnocení

Huawei P50 Pocket je ambiciózní pokus telekomunikačního giganta vytvořit ohebné véčko, které bez okolků cílí na dámské publikum. Číňané se snaží zaujmout jak exkluzivními funkcemi, tak zajímavým designem, díky kterému tato stylovka v davu jen tak nezapadne. Přesto konkurence vede o parník a staví P50 Pocket do pozice, ve které to bude mít na trhu velmi těžké.

Přednostmi ohebného telefonu od Huawei jsou povedený design, skvělý ohebný vnitřní i vnější OLED, povedené snímky za dne, uspokojivá výdrž, podpora rychlého nabíjení, dostatek výkonu i pro hraní her či odladěný systém. Zápory jsou absence služeb Googlu, chybějící podpora sítí 5. generace, horší fotografie v noci, nemožnost bezdrátového nabíjení či zbytečný fotoaparát s UV přisvícením.

Korunu všemu nasazuje cena, kterou Huawei stanovilo na astronomických 35 tisíc korun. Ani přesto, že k nákupu získáte sluchátka Huawei FreeBuds Lipstick v ceně 5 499 Kč zdarma, nemohu s klidným svědomím toto ohebné véčko doporučit. Konkurence v podobě Samsungu Galaxy Z Flip 3 toho nabízí za výrazně nižší cenu mnohem více: podporu 5G sítí, možnost bezdrátového nabíjení, odolnost proti vodě dle standardu IPX8 či služby Googlu.

Huawei P50 Pocket 8.6 Design a zpracování 9.5/10

















Výkon a optimalizace 8.8/10

















Hardwarová výbava 7.9/10

















Kvalita fotografií a videa 8.6/10

















Výdrž na baterii 8.1/10

















Klady zajímavý a neotřelý design

skvělý ohebný OLED se 120Hz obnovovací frekvencí

povedený vnější 1,04” displej

kvalitní fotografie za dne

uspokojivá výdrž s podporou 40W nabíjení

dostatek výkonu i pro hraní her

odladěný systém Zápory absence služeb Googlu

chybějící podpora 5G sítí

horší výkony fotoaparátů v noci

neumí se nabíjet bezdrátově

zbytečný fotoaparát s UV přisvícením

vysoká cena