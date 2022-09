Recenze Realme Watch 3: chytré hodinky za cenu fitness náramku

Produkt spatřil světlo světa již v srpnu letošního roku

Jedná se o doplněk pro nenáročné s omezeným rozpočtem, čemuž odpovídá i zpracování

V Česku vstoupí na trh o Vánocích za 1 699 Kč včetně DPH

Realme známe jako výrobce smartphonů s atraktivním poměrem ceny a kvality. Kromě toho si ale čas od času odběhne k příslušenství. Tu představí sluchátka, tu tablet a tu chytré hodinky. K nám do redakce se dostal zástupce poslední jmenované kategorie s jednoduchým názvem Realme Watch 3. Co zajímavého umí a můžeme je doporučit, popřípadě komu?

Obsah balení

Watch 3 dorazí v bílé krabičce popsané všemi možnými superlativy a s vlastní podobiznou. Vtip je v tom, že ve skutečnosti mají okolo displeje i vespod černou barvu, i když hned pod obrázkem se píše „Light Grey“ (světle šedá). To odpovídá jen bočním rámečkům a řemínku. Jde o jedinou dostupnou varianta na evropském trhu. Pro celočernou vyobrazenou na krabičce budete muset do zahraničí.

Krom hodinek a řemínku toho jinak v balení není moc k objevování – najdete tam papíry a krátký půlmetrový nabíjecí kabel s USB-A na jednom konci a dokem s dvěma piny na druhém.

Levné tělem i duší

Produkt obtížně skrývá, že nejde o prémiovou záležitost. Inspiraci u Applu zapřít nemůže, ale čtverhranný displej zůstává to jediné, co má s americkým hitem společného. Zpracování je bohužel na úrovni „hlavně neutrácet“, takže tělo je z lesklého plastu, dýnko pro změnu z matného, řemínek z horšího silikonu a přezka – hádejte třikrát – opět z plastu. Po obvodu najdeme pouze jeden ovládací prvek, a sice multifunkční tlačítko.

Kromě pocení ruky pod nekvalitním řemínkem jsem však při nošení nezaznamenal žádné ergonomické nedostatky. Ba naopak, díky své nízké hmotnosti kolem 40 gramů včetně řemínku (!) občas i zapomenete, že něco máte na ruce. Poddajný silikonový řemínek nevadí ani při delším psaní na klávesnici. Kdyby vám přesto neseděl, můžete jej vyměnit za jakýkoliv s 22mm roztečí.

Ergonomii skoro není co vytknout. Musíte se však srovnat s tím, že na ruce nosíte kousek plastu, ne kvalitnější kov, nebo třeba keramiku. I přes horší výběr výrobních materiálů ale hodinky zaručují odolnost IP68, tedy ochranu proti prachu a vodě do 1,5metrové hloubky. Plavat s nimi však výrobce nedoporučuje, dokonce pro vodní sporty ani nenabízí žádné režimy monitoringu.

Dotykové LCD a vlastní systém

Dotyková obrazovka překrytá lehce zaobleným krycím sklem dosahuje úhlopříčky 1,8″. Jde o LCD se světelností 500 nitů a rozlišením 240 × 286 pixelů, což znamená jemnost 207 ppi. Zobrazovač je na můj vkus dostatečně velký a prstem v pohodě ovladatelný.

Její největší problém spočívá v horší čitelnosti na přímém slunci a v nízkém rozlišení – rastr postřehnete takřka za všech okolností. V tomto ohledu bych byl rozhodně ochoten si připlatit. Obrazovku můžete rozsvítit dotykem, stiskem tlačítka nebo zdvižením zápěstí (tato metoda funguje obstojně). Always-On režim bohužel chybí, což vzhledem k absenci OLEDu nepřekvapí.

Uvnitř hodinek vládne proprietární systém, jehož jméno snad není možné vypátrat. Vzdáleně připomíná systém na starých tlačítkových telefonech a i když v jádru pracuje spolehlivě, chvilku trvá, než si na něj zvyknete. Je kompletně přeložen do češtiny, avšak někdy jsou překlady tak prkenné, že by bylo lepší je nechat v angličtině, jako třeba „Ovládání Fotoaparát“ či „Zdraví Ženy“. Žádné další aplikace do něj stáhnout nejdou a musíte počítat s tím, co vám připravil výrobce.

Ovládání a běžné funkce

Elementární ovládání probíhá prstem na displeji. Hlavní obrazovku tvoří ciferník s časem a více méně volitelnými widgety. Odshora stahujete ovládací centrum s rychlými přepínači (například režim nerušit či svítilna), naopak odzdola vytahujete roletku s příchozími notifikacemi.

Do stran listujete mezi jednotlivými kartami s aplikacemi, které jdou také upravit v nastavení. Nic nového pro fanoušky wearables. Boční tlačítko pak slouží pro otevření menu, respektive jako krok zpět kdekoliv jinde v systému.

Pokud jde o užitečné funkce, zmínku si zaslouží třeba připomínky, kostrbatě pojmenovaná vzdálená spoušť fotoaparátu, kterou jsem již zmínil, či přehrávač hudby z telefonu. Samozřejmě nechybí budík, stopky, časovač, ani předpověď počasí. S Realme Watch 3 můžete telefonovat, a to pomocí Bluetooth připojení ke smartphonu. Mají vlastní reproduktor i mikrofon, hovor s nimi je bezproblémový pro obě strany. Oproti konkurenci však chybí NFC pro bezkontaktní platby, GPS i autonomní možnost připojení k Wi-Fi.

Práce s notifikacemi

Na úvod podkapitoly nutno brát v potaz, že nejlépe zpracovanou notifikací je příchozí hovor. Hodinky umožňují telefonát přijmout, odmítnout či alespoň ztlumit. Prakticky žádné další notifikace neumí zařízení zobrazovat tak pečlivě a prakticky. Na příchozí notifikaci totiž musíte nejprve klepnout, aby se vám celá zobrazila. Do toho se Realme chlubí tím, že hodinky za necelé 2 tisíce korun umí zobrazovat emotikony. To sice ano, ale jen asi 10 vybraných, kam nepatří kupříkladu srdíčka.

Fitness funkce

V titulku uvádím, že Realme Watch 3 jsou cosi jako hodinky za cenu náramku. Zároveň je ale klidně jde brát i jako náramek ve tvaru hodinek. Tak či onak, vybavení pro sport a fitness je, minimálně na papíře, špičkové. Zařízení na zápěstí umí měřit tep (kontinuálně celý den), saturaci krve kyslíkem (SpO 2 ), stres a kvalitu spánku i počítat spálené kalorie, nachozené kroky a kilometry či sledovat menstruační cyklus uživatelek.

V porovnání s o několik úrovní dražší konkurencí jsou změřené hodnoty vcelku podobné, snad jen u okysličení krve byl rozdíl prapodivně markantní (94 % vs. 98 %). Dále je tu zastoupeno volitelné připomenutí pitného režimu a protažení. Chybí ale měření teploty nebo EKG, které opět nacházíme spíše u dražší konkurence.

Důležitou součástí jsou jednotlivé sportovní režimy, kterých Realme nabízí hned 110. Patří sem běh, chůze, jízda na kole, kolektivní sporty, tance i obskurní aktivity typu automobilových závodů či závodů dračích lodí. Zároveň vůbec nechápu, proč se fitness aktivity typu posilování středu těla dělí na jednotlivé cviky, jako jsou sedy-lehy, sklapovačky, kliky a podobně. Při vší úctě, takovým stylem může mít sportovních režimů třeba 300, ale benefit pro nositele to nemá žádný.

U každého režimu měří hodinky dobu trvání, spálené kalorie, průměrnou, maximální i minimální tepovou frekvenci a taktéž efekt aerobního cvičení (tedy cvičení prováděné střední intenzitou po delší čas se zvýšenou tepovou frekvencí). Škoda jen, že význam vám nevysvětlí.

Doprovodná aplikace Realme Link

K propojení s chytrým telefonem využívá čínská firma svou aplikaci Realme Link. Pokud již nějaké příslušenství od téže výrobce vlastníte, nebude vám tento název cizí. Nabízí pěkně přehledně vaše sportovní úspěchy i monitoring spánku a můžete v ní nastavovat vše přes oblíbené kontakty až po grafiku ciferníků.

Výdrž

Výdrž bývá u podobně směřovaných hodinek vnímána jako jistota. Výrobce na svých oficiálních stránkách slibuje „až 7 dní na jedno nabití“. Inu, téže hodnotu mohu s klidem potvrdit. Běžně jsem se dostával na úroveň 5 až 7 dní, přičemž toto období sestávalo z alespoň hodinového cvičení obden, permanentních notifikací, pár telefonních hovorů a každou noc i monitoringu spánku.

Baterie s kapacitou 340 mAh se dobíjí přiloženým černým kabelem s 2pinovým dokem. Z 10 do 100 % se dobije za cca dvě hodiny, přičemž maximální nabíjecí výkon není znám. Škoda že chybí univerzální nabíjecí standard Qi pro bezdrátové podložky.

Hardwarové parametry Realme Watch 3 Konstrukce Rozměry: 45 × 37 × 11,5 mm, hmotnost: 40 g, zvýšená odolnost: IP68 Systém, procesor a paměť Operační systém: vlastní systém, čipset: nezjištěno, RAM: nezjištěno, interní paměť: nezjištěno Displej, konektivita a baterie 1,8", IPS LCD, rozlišení: 240 × 286 px, NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: ne, GPS: , Baterie: 340 mAh, bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Závěrečné hodnocení

Realme Watch 3 s cenou 1 699 Kč včetně DPH s dostupností před Vánoci je další z ranku ultra levných chytrých hodinek. Co k nim říct? Nejde o žádný technologický skvost. Spíše bych je označil za zařízení pro začátečníky, kteří se ještě necítí na obdobné produkty s cenovkou 5 tisíc korun a více. Zásadní problém však představuje konkurence, zejména pak Xiaomi se svou „nesmrtelnou“ řadou náramků Mi Band. 6. a 7. generace nabízí oproti Realme lepší odolnost proti vodě, pochopitelně delší výdrž a také jistou možnost NFC plateb. Stojí přitom ještě o chlup méně.

Realme Watch 3 7.9 Design a zpracování 5.5/10

















Funkce a výbava 7.5/10

















Pohodlnost nošení 8.5/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Doprovodná aplikace 9.0/10

















Klady obstojná výdrž

schopnost provádět telefonáty z mobilu

propracovaná doprovodná aplikace

dostatek sportovních režimů

přesné měření fitness aktivit

bezproblémová ergonomie

přijatelná cena Zápory hrubý displej

horší zpracování

omezená práce s notifikacemi

prkenné překlady systému

nedostatečná odolnost proti vodě

absence GPS