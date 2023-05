Recenze Realme 10: velkolepý comeback?

Realme hlásí comeback a chce zaujmout modelem s číslem 10

Čínská společnost Realme to jednu dobu měla nejen na českém trhu pořádně nahnuté. Po slibném startu značky a neustále rostoucích prodejích přišel útlum, kdy to chvíli vypadalo, že se tento výrobce z Česka úplně stáhne. Černé scénáře se naštěstí nepotvrdily a mladá společnost se opět vrací v plné síle zatopit zavedeným hráčům na trhu. Na pomoc si značka povolala nejnovější přírůstek v podobě modelu Realme 10.

Ten navazuje na úspěšnou střední třídu, která zejména u modelu Realme 7 značně nabourala vnímání zákazníků, co je možné chtít od telefonu za rozumnou cenu. Realme 10 by rádo navázalo právě na povedenější zařízení z jejich základní řady, nicméně za těch několik let se trh posunul zase o kousek dále a konkurence značně přitvrdila. Má Realme 10 šanci na úspěch?

Design a zpracování

Po designové stránce se Realme nepouštělo do žádných velkých experimentů a vsadilo na současný trend plochých zad, plochého displeje i plochých rámečků, vše jen s mírným zakřivením pro lepší úchop. V ruce se smartphone drží poměrně dobře, hrany nikde neřežou a i přes hladší plastové materiály nemá tendenci v ruce klouzat. Potěšila mě také absence ostrůvku na zádech pro fotoaparáty – oba vystupují rovnou z těla, byť na můj vkus možná až příliš. To naštěstí můžete srovnat s pomocí silikonového obalu z balení, přičemž Realme nezapomnělo ani na aplikaci ochranné fólie na displej. U obalu jen upozorním, že se poměrně obtížně sundavá. Dobíjecí kabel a adaptér o výkonu 33 W je poté samozřejmostí.

Zajímavě vypadá i testovaná barevná kombinace, kterou Realme sice označuje jako černou, v praxi se ale jedná o gradient přecházející z tmavě modré až do stříbrné, navíc podpořený perleťovým efektem. Toho si všimnete až proti světlu, tudíž konzervativnější uživatelé nebudou pro smích a odvážnější zákazníci si naopak ve skrytém efektu budou libovat. Na výběr je ještě bílá varianta, která je pro změnu gradientem přecházejícím ze světle modré do broskvové.

Celkově nemám konstrukci o rozměrech 159,9 × 73,3 × 8 milimetrů a hmotnosti 178 gramů příliš co vytknout. Jedná se o dobře zpracovanou střední třídu, kde nic nevrže, nic se neprohýbá a ani není na škodu, že Realme sáhlo primárně po plastech. Lesklý povrch zad je sice magnetem na otisky prstů, pokud se ale nedíváte na záda přímo proti světlu, nejsou nečistoty příliš patrné. Škoda jen nezbytných označení modelu a certifikací, které se při troše snahy mohly vlézt například na horní hranu a nemusely by tak kazit dojem z designu více, než je nutné.

Displej a hardwarová výbava

Přední straně dominuje 6,4″ Super AMOLED panel s rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů (jemnost 411 ppi), obnovovací frekvencí 90 Hz, odezvou na dotyk 360 Hz, maximálním jasem 1 000 nitů, poměrem k tělu 84,4 % a ochranou Corning Gorilla Glass 5. Displeji jednoduše není moc co vytknout – pozorovací úhly jsou příkladné, černá je skutečně černá, barvy jsou jasné a syté a viditelnost na přímém slunci je více než dostatečná. Obnovovací frekvence by sice na dnešní dobu už mohla být o něco vyšší, na druhou stranu pro běžné použití bohatě dostačuje.

Uvnitř zařízení tepe osmijádrový čipset Mediatek Helio G99, který doprovází grafika Mali-G57, 8 GB LPDDR4X RAM a 128 GB interní paměti typu UFS 2.2. V benchmarku AnTuTu si telefon vyválčil 387 480 bodů, což na nejnovější hry na nejvyšší detaily sice nestačí a i při běžném používání poznáte limitace, především při zpracování nočních fotografií. Potěší také přítomnost dedikovaného slotu pro microSD karty, takže nedostatek paměti vás trápit nemusí.

Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 s podporou LDAC, aptX HD a aptX Adaptive, 3,5mm audio konektor, NFC, všechny relevantní polohové systémy, USB-C 2.0 nebo čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku, která by sice mohla být o trochu rychlejší, přesto je ale poměrně spolehlivá. Zatímco absenci standardu Wi-Fi 6 nebo novějšího bychom ještě s přimhouřeným okem přešli, použitý čipset naznačuje, že telefon se nepřipojí k sítím 5. generace.

Hardwarové parametry Realme 10 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: MediaTek MT8781 Helio G99, octa-core, 2× 2,2 GHz Cortex-A76 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G57 MC2, RAM: 4/6/8 GB, interní paměť: 64/128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 159,9 × 73,3 × 8 mm, hmotnost: 178 g, zvýšená odolnost: ne MediaTek MT8781 Helio G99, octa-core, 2× 2,2 GHz Cortex-A76 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55,Mali-G57 MC2,4/6/8 GB,64/128/256 GB,159,9 × 73,3 × 8 mm,178 g,ne Displej, konektivita a baterie 6,4", Super AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 27mm, 1/2.76", PDAF, druhý: 2 Mpx, portrétový, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.5, 27mm, Full HD video, HDR, panorama Cena: 5 699 Kč Kompletní specifikace

Realme se stále drží své, dnes již překonané, obchodní strategie, kdy ve svém portfoliu nabízí druhý model s mírně odlišnými parametry a přítomností 5G. Testovaný model si bohužel vytáhnul černého Petra a 5G nedostal, což v dnešní době považuji za kardinální přešlap, který lze odpustit jen stěží.

Baterie a výdrž

Realme 10 dostalo baterii se standardní kapacitou 5 000 mAh a podporou rychlého 33W nabíjení. Jak můžete správně tušit, žádné zázraky od telefonu nečekejte jak po stránce výdrže, tak směrem k rychlosti dobíjení. Plně nabitá baterie udrží telefon bez větších potíží celý den v provozu, a pokud jej budete šetřit, budete muset hledat nabíječku až po obědě druhý den. Pokud jej budete chtít vyšťavit během jediného dne, budete muset zapojit nejen maximální jas, ale také náročné hry, a i tak s tím budete mít poměrně problém.

Naměřená rychlost nabíjení 33W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 16 minut 29 minut 48 minut 72 minut

Co se týče rychlosti nabíjení, dodávaný 33W adaptér zvládne do půl hodiny dobít akumulátor z 0 na 50 procent. Do plna už si budete muset počkat něco málo přes hodinu, což je ale v dnešní době víceméně standard. Jestli je pro vás rychlé dobíjení prioritou, budete se holt muset poohlédnout někde jinde.

Operační systém

Mírným zklamáním je operační systém Android ve starší verzi 12 – přeci jen Android 14 už pomalu klepe na dveře a třináctka by Realme 10 jistě slušela o něco více. Nadstavba Realme UI 3.0 stále spadá spíše mezi lehčí nadstavby, takže nečekejte žádné masivní grafické rozhraní, ani celou nálož funkcí. Nechybí možnost měnit podobu ikon, systémové barvy, vylepšení barev u videa, adaptivní obnovovací frekvence displeje, chytrý boční panel, zjednodušený režim nebo takové vychytávky, jako je duální režim zvuku, při kterém můžete souběžně poslouchat hudbu jak s drátovými, tak bezdrátovými sluchátky.

Co zamrzí, je jednodušší nastavení Always-on displeje, v rámci kterého můžete jen zapnout či vypnout datum, stav baterie či zobrazované ikony oznámení – tady bych už přeci jen čekal výrazně detailnější možnosti přizpůsobení. Mírným zklamáním je také přítomnost předinstalovaného bloatwaru, jako je Booking.com, Amazon Shopping či hra Lords Mobile. Aplikace a hry lze sice snadno smazat, přesto by v systému vůbec být nemusely.

Fotoaparát a záznam videa

Fotoaparát na zadní straně je patrně největší slabinou celého telefonu. Ačkoli jsou na první pohled v Realme 10 přítomny dvě čočky, ta spodní slouží 2Mpx hloubkovému senzoru se světelností f/2.4 pro vytvoření bokeh efektu. V praxi je tento snímač už nějaký ten pátek téměř nepoužitelný, neboť rozmazané pozadí se většina telefonů naučila vytvářet softwarově. Jedná se tak jen o marketingovou vábničku, aby se propagační materiály mohly chlubit dvěma fotoaparáty. Doufám, výrobce projeví dostatek odvahy a nabídne uživatelům jen jeden fotoaparát, zato s pořádnými parametry.

Hlavní snímač typu ISOCELL Samsung S5KJN1 o velikosti 1/2,76″ se může pochlubit rozlišením 50 Mpx či velikostí pixelů 0,64 µm a clona se zastavila na f/1.8. Na nižší střední třídu se nejedná o špatné parametry, nicméně v praxi se jedná při nejlepším o průměrný fotoaparát, který žádnou velkou parádu neudělá, pakliže nemáte k dispozici perfektní světelné podmínky. Na přední straně se ještě nachází selfie kamera s rozlišením 16 Mpx a clonou f/2.5, která nadšence do autoportrétů pravděpodobně neuspokojí, účel ale splní.

Za dobrých světelných podmínek hlavní fotoaparát splní svůj účel a nabídne veskrze průměrné, příležitostně lehce nadprůměrné, snímky. Barvy jsou bohužel mdlé, což vynikne především na Super AMOLED displeji, všimnout si lze i příležitostných neostrostí a horšího vyvážení bílé. Pro vyfocení momentky budou výsledky uspokojivé, pokud ale bažíte po kvalitnějších fotografiích, ty vám bohužel Realme 10 neposkytne. Portrétní snímky by podle mého názoru měl telefon zvládnout i bez speciální čočky, neboť ta se na výsledné kvalitě nikterak výrazně nepodepisuje. Vyfotit kvalitní makro je poměrně obtížné, neboť smartphone začíná ostřit z poměrně velké vzdálenosti. Zde pomůže 2× digitální zoom, spásu ale nenabídne.

Za zhoršených světelných podmínek či v noci jsou výsledky podprůměrné. Hlavní fotoaparát není schopen přesně trefit teplotu světla, při více světelných zdrojích je problém ještě viditelnější. Zmínit musím také velké množství šumu, horší detaily a velmi často neostré záběry. Výhra není ani 2× digitální zoom, který telefon nepochopitelně nabízí také v nočním režimu. Jeho výsledky jsou z pochopitelných důvodů ještě hroší. Vše korunuje poměrně dlouhá doba zpracovávání snímku, kdy musíte po stisknutí spouště několik sekund čekat, než telefon fotku zpracuje.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Také v případě videa se nejedná o žádnou slávu. Slabší čipset umožňuje natáčet pouze Full HD video při 60 snímcích za sekundu, což je v dnešní době nezbytné minimum. Samotná kvalita záznamu opět záleží na světelných podmínkách, přičemž s klesajícím množstvím světla jde kvalita rapidně dolů. Situaci nezachrání ani záznam zvuku, který je při přimhouření obou očí pouze průměrný.

Noční video je poté jedním slovem špatné. Senzor nezachytává dostatek světla, což by šlo ještě odpustit, nicméně neustálé přeostřování záznam výrazně degraduje, mnohem více než spousta přítomného šumu. V noci či za zhoršených světelných podmínek proto s telefonem natáčejte raději jen na vlastní nebezpečí.

Závěrečné hodnocení

Realme 10 určitě mělo potenciál vrátit značku zpátky do hry. Nižší střední třída nicméně už není to, co bývala, a konkurence je u telefonů pohybujících se mezi 5 až 7 tisíci velmi krutá a nelítostná. Zatímco s některými parametry Realme 10 vypálí konkurenci rybník, v jiných a mnohdy podstatnějších kategoriích značně ztrácí. Situaci nepomáhá ani fakt, že Realme má ještě mírně odlišnou 5G variantu testovaného modelu, která však v Česku prozatím není. Dá se říci, že čínská společnost má v ruce stále stejné karty, nicméně ostatní už z Prší přešli na poker.

Mezi přednosti Realme 10 patří špičkový Super AMOLED displej, dostatečná výdrž na jedno nabití a podpora 33W nabíjení, rychlý a odladěný systém, povedený design či Bluetooth 5.3 s podporou pokročilých audio kodeků. Zklamáním je především absence 5G, zbytečný 2Mpx snímač pro bokeh efekt, podprůměrné fotografie a video, funkčně slabší nadstavba, dnes již trochu zastaralý Android 12, nižší výkon pro hraní náročnějších her či slabší konkurenceschopnost.

Model Realme 10 se v době vydání recenze prodával za 5 699 Kč včetně DPH. V těchto vodách loví zákazníky například Samsung se svým Galaxy A14, Xiaomi s modelem Redmi Note 12S, Motorola s Moto G72 nebo dokonce také Nokia, která nabízí zájemcům překvapivě povedenou G60. Jestli Realme získá přízeň zákazníků oproti tvrdé konkurenci, je ve hvězdách, nicméně jednoduché to určitě mít nebude.

Klady Super AMOLED displej v nižší střední třídě

dobrá výdrž na jedno nabití

svižný a odladěný systém

povedený design

Bluetooth 5.3 s celou řadou audio kodeků Zápory absence 5G

podprůměrná kvalita fotografií a videa

zbytečný 2Mpx bokeh snímač

nadstavba je chudá na pokročilé funkce

